ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Письмо российской диссидентки Кальюлайд и интервью с вице-канцлером тюрем

Переехавшая из России в Эстонию Евгения Чирикова написала письмо президенту Керсти Кальюлайд, в котором отметила, что государство не справляется с интеграцией. А вице-канцлер отдела тюрем Прийт Кама обьяснил, почему находящего за решеткой криминального авторитета Ассара Паулуса заставляют работать. Чем еще был знаменателен этот день — читайте в нашей подборке.
Письмо российской диссидентки президенту Кальюлайд: мы хотим интегрироваться, но почему в Эстонии так много препятствий этому?
В течение месяца суд признал виновными трех человек, которые на последних муниципальных выборах осенью прошлого года скупили голоса для кандидатов от Центристской партии. Цена вопроса — 5 и 10 евро за голос. Один из кандидатов, для которого купили голос, прошел в горсобрание. Loe edasi...
Бди, клиент Omniva! Мошенники от имени почты устроили лже-кампанию
Волна обмана вновь настигла Omniva: от имени предприятия мошенники за заполнение опросника обещают ценные подарки. Loe edasi...
В июне стоимость электричества повысилась на четверть. Что же дальше?
В июне биржевые цены на электричество выросли во всех Северных странах, расположенных в ценовом районе биржи Nord Pool. Самые высокие цены были в Латвии и в Литве. В Эстонии по сравнению с маем цены повысились примерно на 24% — до 47,79 евро за мегаватт-час, сообщила Elering. Loe edasi...
ВИДЕО: В Сочи автомобиль сбил шестерых пешеходов на тротуаре, как минимум один погибший
Сегодня днем, 4 июля, в Дагомысе около остановки Чайфабрика произошла авария со смертельным исходом, когда потерявший управление автомобиль выехал на полосу встречного движения, беспрепятственно ее пересек, а затем задавил шестерых пешеходов, беспечно идущих по такому, казалось бы, безопасному тротуару. Loe edasi...
Крупная логистическая компания обвиняет бывшее руководство в воровстве: ”они оставили только мебель”
Транспортно-логистическая кампания Via3L Spedition обвиняет двух бывших членов правления Эльмера Масса и Лаури Латта в масштабном воровстве. Loe edasi...
ФОТО: Знаменитая российская фигуристка выходит замуж
Неоднократный призер чемпионатов Европы и мира по фигурному катанию Анна Погорилая сообщила о скором замужестве. В июле она выйдет замуж за бывшего фигуриста Андрея Невского. Loe edasi...
Шведских футбольных фанатов, ехавших в Петербург, россияне развернули на нарвской границе. За что?
Строительство и содержание восточной границы Эстонии обойдется в 320 млн евро
По данным МВДЭстонии, стоимость сооружения инфраструктуры и системы технического мониторинга эстонско-российской государственной границы в течение 11 лет ориентировочно составит 250,3 млн евро плюс расходы по техническому уходу и общему содержанию до 2026 года – дополнительно 70 млн евро. Loe edasi...
ФОТО: Смотрите, кто пришел на прием в честь Дня независимости США
Сегодня посол США в Эстонии Джеймс Д. Мелвилл принимал гостей в честь 242-й годовщины независимости Америки, пишет kroonika.delfi.ee. Loe edasi...
СТУДИЯ DELFI | Финал Россия-Бразилия все ближе! Эксперты делают новые ставки
Матчи 1/8 финала чемпионата мира по футболу - 2018 в России преподнесли немало сюрпризов и сенсаций. России прошла Испанию, Франция отправила домой Аргентину, Уругвай - Португалию, с трудом свои победы одержали Бельгия и Англия... Об итогах этой стадии плей-офф и ожиданиях от предстоящих матчей мы побеседовали в студии DELFI с известными футболистами и тренерами Артуром Котенко и Владимиром Воскобойниковым. Loe edasi...