ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Письмо российской диссидентки Кальюлайд и интервью с вице-канцлером тюрем

Вице-канцлер отдела тюрем Прийт Кама в интервью Eesti Ekspress рассказывает, почему Вируская тюрьма заставляет лидера преступного мира Ассара Паулуса убирать.

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В Ида-Вирумаа скупали голоса за центристов. Как, почем и что за это было?

фото иллюстративное Foto: Andres Putting

ТОП Письмо российской диссидентки президенту Кальюлайд: мы хотим интегрироваться, но почему в Эстонии так много препятствий этому? СМИ: Кейт Мидлтон и принц Уильям ждут четвертого ребенка Шведских футбольных фанатов, ехавших в Петербург, россияне развернули на нарвской границе. За что?

В течение месяца суд признал виновными трех человек, которые на последних муниципальных выборах осенью прошлого года скупили голоса для кандидатов от Центристской партии. Цена вопроса — 5 и 10 евро за голос. Один из кандидатов, для которого купили голос, прошел в горсобрание.

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Бди, клиент Omniva! Мошенники от имени почты устроили лже-кампанию

Omniva

Волна обмана вновь настигла Omniva: от имени предприятия мошенники за заполнение опросника обещают ценные подарки.

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В июне стоимость электричества повысилась на четверть. Что же дальше?

Elekter Foto: Karin Kaljuläte

В июне биржевые цены на электричество выросли во всех Северных странах, расположенных в ценовом районе биржи Nord Pool. Самые высокие цены были в Латвии и в Литве. В Эстонии по сравнению с маем цены повысились примерно на 24% — до 47,79 евро за мегаватт-час, сообщила Elering.

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ВИДЕО: В Сочи автомобиль сбил шестерых пешеходов на тротуаре, как минимум один погибший

Сегодня днем, 4 июля, в Дагомысе около остановки Чайфабрика произошла авария со смертельным исходом, когда потерявший управление автомобиль выехал на полосу встречного движения, беспрепятственно ее пересек, а затем задавил шестерых пешеходов, беспечно идущих по такому, казалось бы, безопасному тротуару.

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Крупная логистическая компания обвиняет бывшее руководство в воровстве: ”они оставили только мебель”

ELMER MAAS JA VIA3L LADU Marko Mumm

Транспортно-логистическая кампания Via3L Spedition обвиняет двух бывших членов правления Эльмера Масса и Лаури Латта в масштабном воровстве.

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ФОТО: Знаменитая российская фигуристка выходит замуж