04.07.2018, 21:35

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Письмо российской диссидентки Кальюлайд и интервью с вице-канцлером тюрем


rus.delfi.ee
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Viru vangla - veebruar 2018
Foto: Sven Arbet

Переехавшая из России в Эстонию Евгения Чирикова написала письмо президенту Керсти Кальюлайд, в котором отметила, что государство не справляется с интеграцией. А вице-канцлер отдела тюрем Прийт Кама обьяснил, почему находящего за решеткой криминального авторитета Ассара Паулуса заставляют работать. Чем еще был знаменателен этот день — читайте в нашей подборке.

Письмо российской диссидентки президенту Кальюлайд: мы хотим интегрироваться, но почему в Эстонии так много препятствий этому?

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Вице-канцлер отдела тюрем Прийт Кама в интервью Eesti Ekspress рассказывает, почему Вируская тюрьма заставляет лидера преступного мира Ассара Паулуса убирать.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Письмо российской диссидентки Кальюлайд и интервью с вице-канцлером тюрем

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