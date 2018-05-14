ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Письмо отца утонувшему в Тырва сыну, возбуждение дел на резервистов и конец роскошной жизни Винка

Отец утонувшего в Тырва мальчика написал сыну прощальное письмо: я не могу остановить слезы. Это так тяжело

Hendrik Osula

Вчера в озере Ванамыйза в Тырва в Валгамаа утонул прыгнувший в воду с вышки 14-летний мальчик. Его отец Тармо Соотс написал сыну прощальное письмо.

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Водитель: Винк воровал в TAK на глазах у всех

Sotsiaalmeediast võis leida mitu fotot, kus mõni Vingile lähedane inimene istub Vingile kuuluva Hummeri või Aston Martini kapotil. Tütarlapse näo oleme varjutanud, kuna tema pole kriminaalasja puutuv isik. Foto: erakogu

Роскошной жизни заместителя главы подразделения ремонта автобусов Яануса Винка пришел конец: соответствующие органы арестовали как минимум 70 транспортных средств и установили ипотеку на девять недвижимых вещей, пишет Eesti Päevaleht.

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Клиенты Яндекс.Такси бьют тревогу: приложение снимает с банковского счета странные суммы!

Yandeks takso Foto: Jaanus Lensment

Delfi Kasulik написал Мартин, с чьего счета странным образом были сняты различные суммы денег после поездки с использованием недавно пришедшего на эстонский рынок российского приложения Яндекс.Такси.

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ФОТО: Помогите найти человека, выбросившего в лесу Нарва-Йыэсуу унитаз!

Narva-Jõesuu linnavalitsus

Городская управа Нарва-Йыэсуу совместно с RMK призывают людей помочь опознать по представленным фотографиям мужчину, выбросившего на нелегальной свалке в лесу курортного города унитаз.

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Мать утонувшего трехлетнего ребенка предстанет перед судом

Harju maakohtu kohtumaja Tallinnas Liivalaia tänaval Foto: Priit Simson

Пыхьяская окружная прокуратура отправила под суд в связи с уголовным обвинением женщину, которая по данным расследования оставила своего трехлетнего ребенка без присмотра из-за чего он утонул.

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Полиция больше не получала заявлений в отношении обвиняемого в домогательствах Игоря Манга

Igor Mang - november 2016 - kukeaasta Foto: Sven Arbet

К полудню понедельника в отношении астролога Игоря Манга полиции не поступало новых заявлений, поэтому на данный момент остается лишь одна заявление. Ранее Манга клиентки обвиняли в домогательствах.

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Сергей Скрипаль приезжал в Эстонию обучать местных агентов

ÕPETAJA: Sergei Skripal käis 2016. aastal Eestis ja kohtus siinsete luuretöötajatega. Reuters / Scnapix

В понедельник издание New York Times написало о том, что отравленный Сергей Скрипаль приезжал в Эстонию и Чехию делиться с местными шпионами ”информацией об особенностях российской разведки”, пишет Eesti Ekspress.

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