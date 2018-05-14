14.05.2018, 21:31

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Письмо отца утонувшему в Тырва сыну, возбуждение дел на резервистов и конец роскошной жизни Винка


rus.delfi.ee
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Milrem Robotics soomuk Siilil
Milrem Robotics soomuk SiililFoto: Argo Ingver

Роскошной жизни заместителя главы подразделения ремонта автобусов Яануса Винка пришел конец. Как писал сегодня портал Delfi, соответствующие органы арестовали как минимум 70 транспортных средств и установили ипотеку на девять недвижимых вещей. А в отношении тысячи резервистов, не явившихся на крупномасштабные учения Сил обороны Siil-2018 ("Еж"), начнут дело о проступке. Об этих и других новостях читайте в нашей подборке новостей.

В отношении тысячи отсутствовавших на учениях "Еж" резервистов начнут дело о проступке

Suurõppuse Siil kogunemine Võrus Foto: Hendrik Osula

В отношении тысячи резервистов, не явившихся на крупномасштабные учения Сил обороны Siil-2018 ("Еж"), начнут дело о проступке. В целом, Силы обороны оценивают процент участвовавших в учениях как хороший.
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Отец утонувшего в Тырва мальчика написал сыну прощальное письмо: я не могу остановить слезы. Это так тяжело

Hendrik Osula

Вчера в озере Ванамыйза в Тырва в Валгамаа утонул прыгнувший в воду с вышки 14-летний мальчик. Его отец Тармо Соотс написал сыну прощальное письмо.
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Водитель: Винк воровал в TAK на глазах у всех

Sotsiaalmeediast võis leida mitu fotot, kus mõni Vingile lähedane inimene istub Vingile kuuluva Hummeri või Aston Martini kapotil. Tütarlapse näo oleme varjutanud, kuna tema pole kriminaalasja puutuv isik. Foto: erakogu

Роскошной жизни заместителя главы подразделения ремонта автобусов Яануса Винка пришел конец: соответствующие органы арестовали как минимум 70 транспортных средств и установили ипотеку на девять недвижимых вещей, пишет Eesti Päevaleht.
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В Валгамаа утонул 14-летний подросток

фото иллюстративное Foto: Argo Ingver

В воскресенье, 13 мая, в 13:38 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Валгамаа в волости Тырва мог утонуть подросток. В 23:08 спасатели сообщили, что водолазы нашли труп 14-летнего юноши, передает rus.err.ee.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Письмо отца утонувшему в Тырва сыну, возбуждение дел на резервистов и конец роскошной жизни Винка

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Роскошной жизни заместителя главы подразделения ремонта автобусов Яануса Винка пришел конец. Как писал сегодня портал Delfi, соответствующие органы арестовали как минимум 70 транспортных средств и установили ипотеку на девять недвижимых вещей. А в отношении тысячи резервистов, не явившихся на крупномасштабные учения Сил обороны Siil-2018 ("Еж"), начнут дело о проступке. Об этих и других новостях читайте в нашей подборке новостей.
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