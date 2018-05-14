ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Письмо отца утонувшему в Тырва сыну, возбуждение дел на резервистов и конец роскошной жизни Винка

Роскошной жизни заместителя главы подразделения ремонта автобусов Яануса Винка пришел конец. Как писал сегодня портал Delfi, соответствующие органы арестовали как минимум 70 транспортных средств и установили ипотеку на девять недвижимых вещей. А в отношении тысячи резервистов, не явившихся на крупномасштабные учения Сил обороны Siil-2018 ("Еж"), начнут дело о проступке. Об этих и других новостях читайте в нашей подборке новостей.
В отношении тысячи отсутствовавших на учениях "Еж" резервистов начнут дело о проступке
В отношении тысячи резервистов, не явившихся на крупномасштабные учения Сил обороны Siil-2018 ("Еж"), начнут дело о проступке. В целом, Силы обороны оценивают процент участвовавших в учениях как хороший. Loe edasi...
Отец утонувшего в Тырва мальчика написал сыну прощальное письмо: я не могу остановить слезы. Это так тяжело
Вчера в озере Ванамыйза в Тырва в Валгамаа утонул прыгнувший в воду с вышки 14-летний мальчик. Его отец Тармо Соотс написал сыну прощальное письмо. Loe edasi...
Водитель: Винк воровал в TAK на глазах у всех
Роскошной жизни заместителя главы подразделения ремонта автобусов Яануса Винка пришел конец: соответствующие органы арестовали как минимум 70 транспортных средств и установили ипотеку на девять недвижимых вещей, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
Delfi Kasulik написал Мартин, с чьего счета странным образом были сняты различные суммы денег после поездки с использованием недавно пришедшего на эстонский рынок российского приложения Яндекс.Такси. Loe edasi...
ФОТО: Помогите найти человека, выбросившего в лесу Нарва-Йыэсуу унитаз!
Городская управа Нарва-Йыэсуу совместно с RMK призывают людей помочь опознать по представленным фотографиям мужчину, выбросившего на нелегальной свалке в лесу курортного города унитаз. Loe edasi...
Мать утонувшего трехлетнего ребенка предстанет перед судом
Полиция больше не получала заявлений в отношении обвиняемого в домогательствах Игоря Манга
К полудню понедельника в отношении астролога Игоря Манга полиции не поступало новых заявлений, поэтому на данный момент остается лишь одна заявление. Ранее Манга клиентки обвиняли в домогательствах. Loe edasi...
Сергей Скрипаль приезжал в Эстонию обучать местных агентов
В понедельник издание New York Times написало о том, что отравленный Сергей Скрипаль приезжал в Эстонию и Чехию делиться с местными шпионами ”информацией об особенностях российской разведки”, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi...