ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Пикеты энергетиков и водителей ATKO, арест подозреваемого в организации теракта в Петербурге

Во вторник водители ATKO со всей Эстонии провели в Таллинне пикет. В этот же день в столице состоялся пикет нарвских энергетиков. А в Москве Басманный суд отправил под арест фигуранта дела о теракте в метро Петербурга Аброра Азимова. С этим и другими новостями за вторник вы можете ознакомиться в нашей подборке "Главное за день".

ФОТО и ВИДЕО: "Шофер — не мусор!" Водители ATKO со всей Эстонии провели в Таллинне пикет

ATKO Grupi bussijuhtide pikett Foto: Priit Simson

Водители автобусов ATKO Grupp провели у здания офиса предприятия в центре Таллинна пикет против ”незаконного поведения работодателя”.

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ФОТО DELFI: Нарвские энергетики провели пикет перед зданием Минфина

Pikett Rahandusministeeriumi ees Foto: Hendrik Osula

Бродивший на электростанциях Eesti Energia в Ида-Вирумаа трудовой спор во вторник дошел до Таллинна — сегодня энергетики провели пикет перед Министерством финансов.

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Предполагаемый организатор теракта в Петербурге отказался от признания вины

Abror Azimov Foto: SERGEI KARPUKHIN, REUTERS

Фигурант дела о теракте в метро Петербурга Аброр Азимов утверждает, что он напрямую не причастен к преступлению.

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В день пикета глава Eesti Energia сделал энергетикам предложение, от которого они смогли отказаться

Pikett Rahandusministeeriumi ees Foto: Hendrik Osula

Лидер ”Энергопрофсоюза”, объединяющего работников Эстонской электростанции, электростанции ”Аувере” и Завода масел, Андрей Зайцев за несколько часов до пикета энергетиков, прошедшего 18 апреля в Таллинне, получил от председателя правления Eesti Energia Хандо Суттера предложение, сохраняющее в новом коллективном договоре практически все льготы прежнего договора.

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ФОТО: Пенсионерка Валентина из Ласнамяэ вновь попала в аварию, в тот же день в ее машине разбили стекло

Lasnamäe Valentina sattus avariisse Foto: Stop Subarik / Facebook

Недавно передача ”Pealtnägija” (”Очевидец”) показала сюжет о ”самом опасном участнике дорожного движения Эстонии” — пенсионерке из Ласнамяэ Валентине Тереховой, которую пользователи интернета окрестили ”Субарик”. В субботу женщина на своем автомобиле Subaru вновь попала в аварию, а вечером того же дня в машине, которая принадлежит Валентине, разбили стекло. Для поиска вандалов полиция начала производство.

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Почему в понедельник Европа наслаждалась выходным, пока Эстония работала?

Raamatupidaja Foto: Hendrik Osula

Сегодня в Эстонии — второй рабочий день недели, хотя для жителей большей части Европы он был первым, так как в понедельник еще продолжались пасхальные выходные.

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СМИ: Кремль решил начать кампанию против Навального

Aleksei Navalnõi Foto: Maksim Šemetov, REUTERS

Кремль решил начать системную работу по дискредитации российского оппозиционера Алексея Навального, за это будет отвечать внутриполитическое управление администрации. Решение принято после акций протеста 26 марта и резкого падения рейтинга премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. В числе методов дискредитации — ролики, разоблачающие самого Навального, пишет Дождь.

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В субботу в Таллинне пройдет акция в поддержку чеченских геев

фото иллюстративное Foto: Darren Staples, REUTERS

В субботу, 22 апреля, Эстонское ЛГБТ-сообщество организует акцию солидарности в поддержку чеченских геев.

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Вопрос юристу: имеет ли работодатель право штрафовать своих работников?

Foto: Panther Media, Scanpix

Когда мы при устройстве на работу знакомимся с пунктами трудового договора или получаем от своего работодателя извещение об изменении в трудовом распорядке, нередко возникает сомнение: законно ли это? Delfi решил обратиться к юристу, чтобы прояснить некоторые сомнительные моменты. Первый из них касается штрафов — может ли работодатель назначать штрафы своим работникам и если да, то за какие провинности?

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Вируская больница продает BMW 7-й серии стоимостью 109 000 евро. Кто же на нем ездил?

Kuvatõmmis auto24.ee

На одном из интернет-порталов появилось объявление о продаже автомобиля BMW седьмой серии стоимостью 109 000 евро. При моторе на 4,4 л и мощности на 330 киловатт соответствующим является и внутреннее убранство транспортного средства: кожаные сиденья, экраны на передних и задних сидениях и прочее. Примечательно, что в качестве владельца автомобиля класса люкс в объявлении указано AS Viru Haigla.

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