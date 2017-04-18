ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Пикеты энергетиков и водителей ATKO, арест подозреваемого в организации теракта в Петербурге

Во вторник водители ATKO со всей Эстонии провели в Таллинне пикет. В этот же день в столице состоялся пикет нарвских энергетиков. А в Москве Басманный суд отправил под арест фигуранта дела о теракте в метро Петербурга Аброра Азимова. С этим и другими новостями за вторник вы можете ознакомиться в нашей подборке "Главное за день".
ФОТО и ВИДЕО: "Шофер — не мусор!" Водители ATKO со всей Эстонии провели в Таллинне пикет
Водители автобусов ATKO Grupp провели у здания офиса предприятия в центре Таллинна пикет против ”незаконного поведения работодателя”.
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ФОТО DELFI: Нарвские энергетики провели пикет перед зданием Минфина
Бродивший на электростанциях Eesti Energia в Ида-Вирумаа трудовой спор во вторник дошел до Таллинна — сегодня энергетики провели пикет перед Министерством финансов.
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Предполагаемый организатор теракта в Петербурге отказался от признания вины
Фигурант дела о теракте в метро Петербурга Аброр Азимов утверждает, что он напрямую не причастен к преступлению.
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В день пикета глава Eesti Energia сделал энергетикам предложение, от которого они смогли отказаться
Лидер ”Энергопрофсоюза”, объединяющего работников Эстонской электростанции, электростанции ”Аувере” и Завода масел, Андрей Зайцев за несколько часов до пикета энергетиков, прошедшего 18 апреля в Таллинне, получил от председателя правления Eesti Energia Хандо Суттера предложение, сохраняющее в новом коллективном договоре практически все льготы прежнего договора.
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ФОТО: Пенсионерка Валентина из Ласнамяэ вновь попала в аварию, в тот же день в ее машине разбили стекло
Недавно передача ”Pealtnägija” (”Очевидец”) показала сюжет о ”самом опасном участнике дорожного движения Эстонии” — пенсионерке из Ласнамяэ Валентине Тереховой, которую пользователи интернета окрестили ”Субарик”. В субботу женщина на своем автомобиле Subaru вновь попала в аварию, а вечером того же дня в машине, которая принадлежит Валентине, разбили стекло. Для поиска вандалов полиция начала производство.
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Почему в понедельник Европа наслаждалась выходным, пока Эстония работала?
Сегодня в Эстонии — второй рабочий день недели, хотя для жителей большей части Европы он был первым, так как в понедельник еще продолжались пасхальные выходные.
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СМИ: Кремль решил начать кампанию против Навального
Кремль решил начать системную работу по дискредитации российского оппозиционера Алексея Навального, за это будет отвечать внутриполитическое управление администрации. Решение принято после акций протеста 26 марта и резкого падения рейтинга премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. В числе методов дискредитации — ролики, разоблачающие самого Навального, пишет Дождь.
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В субботу в Таллинне пройдет акция в поддержку чеченских геев
В субботу, 22 апреля, Эстонское ЛГБТ-сообщество организует акцию солидарности в поддержку чеченских геев.
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Вопрос юристу: имеет ли работодатель право штрафовать своих работников?
Когда мы при устройстве на работу знакомимся с пунктами трудового договора или получаем от своего работодателя извещение об изменении в трудовом распорядке, нередко возникает сомнение: законно ли это? Delfi решил обратиться к юристу, чтобы прояснить некоторые сомнительные моменты. Первый из них касается штрафов — может ли работодатель назначать штрафы своим работникам и если да, то за какие провинности?
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Вируская больница продает BMW 7-й серии стоимостью 109 000 евро. Кто же на нем ездил?
На одном из интернет-порталов появилось объявление о продаже автомобиля BMW седьмой серии стоимостью 109 000 евро. При моторе на 4,4 л и мощности на 330 киловатт соответствующим является и внутреннее убранство транспортного средства: кожаные сиденья, экраны на передних и задних сидениях и прочее. Примечательно, что в качестве владельца автомобиля класса люкс в объявлении указано AS Viru Haigla.
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