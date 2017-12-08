ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Певкур предложил выбрать нового лидера партии, жители Эстонии вступают в "Команду Путина"

8 декабря председатель Партии реформ Ханно Певкур выступил с предложением о проведении в январе внеочередных выборов правления и председателя партии. Также сегодня сегодня портал Delfi сообщил, что Евросоюз начинает перекрывать поток денежной помощи. О том, как это повлияет на бюджет Эстонии, читайте в нашем материале. И еще одна новость из мира спорта. В "Команду Путина" вступают жители Эстонии. А почему эта новость спортиная, вы узнаете из подборки "Главное за день".

"Волшебный мир" таллиннского коллекционера: сколько стоят советские елочные игрушки и почему они лучше современных

Nõukogude jõuluehted Foto: Taavi Sepp

Наступила предпраздничная пора, и уже самое время задуматься об украшении елки. Советские игрушки, которые многие когда-то выбрасывали, сейчас снова в тренде и пользуются спросом. Продавец и коллекционер Фарида Азизова рассказала Delfi о советских елочных игрушках и об их ценности.

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Таллинн, Тарту, Нарва... Жители Эстонии вступают в "Команду Путина"

Vladimir Putin Foto: SPUTNIK, REUTERS

Общественное движение Putin Team, созданное в ноябре хоккеистом "Вашингтона" и сборной России Александром Овечкиным, обрело международный масштаб - к нему присоединились жители 50 стран мира.

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ВИДЕО: Певкур предложил провести выборы нового председателя Партии реформ уже через месяц

Председатель Партии реформ Ханно Певкур выступил с предложением о проведении в январе внеочередных выборов правления и председателя партии.

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Евросоюз начинает перекрывать поток денежной помощи: как это повлияет на бюджет Эстонии?

Teetööd Tallinn-Tartu maanteel, autojuhtidel tuleb hakkama saada keskmisest kitsamates teeoludes Foto: Kenno Soo

Министерство финансов считает чрезмерной критику Госконтроля по поводу подготовки к уменьшению потока евроденег, пишет Eesti Päevaleht.

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Гороскоп предсказал игроку Bingo loto выигрыш: счастливчик сорвал джекпот почти в 400 000 евро

loto Foto: Päevaleht/Pressifoto

6 декабря в телепередаче "Большая лото-среда" джекпот Bingo loto в размере 383 587,40 евро выиграл игрок, купивший свой счастливый билет в магазине Selver в Виймси. Счастливчик оформил выигрыш сегодня после обеда. Им оказался молодой отец из Харьюмаа.

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Полиция: пропавший в Таллинне финский политик и профсоюзный деятель утонул в Адмиралтейском бассейне

Pilt on illustreeriv Foto: Margus Järv

24 ноября в Таллинне пропал финский политик и профсоюзный деятель Ари Саариламм, и на сегодняшний день полиция пришла к выводу, что он в результате несчастного случая упал в Адмиралтейский бассейн и утонул.

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ФОТО: В Силламяэ министр госуправления Яак Ааб торжественно открыл главную улицу

Rekonstrueeritud Mere puiestee Foto: Picasa, Jevgeni Kapov

В пятницу в Силламяэ прошло торжество по случаю открытия главной улицы — обновленного Мере пуестеэ (Приморского бульвара) — главной улицы города.

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В Таллинне появится новая остановка поезда

Foto: Karin Kaljuläte

С воскресенья, 10 декабря, в расписание поездов в юго-западном направлении будет добавлена остановка Валдеку и сократится время в пути, сообщает Elron.

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Крах биткоина и другие "шокирующие предсказания" Saxo Bank на 2018 год

Foto: DADO RUVIC, REUTERS

По традиции, которой уже 15 лет, датский банк выбрал десять событий, вероятность которых сильно недооценивается. В этом году в список попали крах биткоина, торжество корпоративного феминизма, ослабление Apple и изменение настроений американского электората.

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Страсти накаляются: PERH может отключить действующей в больнице аптеке свет и воду

Apotheka on PERH-i fuajees ilma üürilepinguta üle kahe kuu nautinud äri õitsemist. Haigla administratiivdirektori Aivi Karu sõnul peatavad nad lähiajal apteegi vee- ja elektrivarustuse. Rauno Volmar

Споры об аренде площади под аптеку в Северо-Эстонской региональной больнице (PERH) длятся уже более двух месяцев, и терпение больницы начинает иссякать, пишет Eesti Päevaleht.

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