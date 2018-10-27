27.10.2018, 21:21

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Первый снег в Эстонии и грядущий переход на зимнее время


rus.delfi.ee
EST 15
esimene lumi Pärnumaal
esimene lumi PärnumaalFoto: Ago Tammik

Сегодня, 27 октября, во многих уголках Эстонии выпал первый снег. А предстоящей ночью, в 4 часа, Эстония переходит на зимнее время — не забудьте перевести часы! Эти и другие новости субботы читайте в нашей традиционной подборке.

ФОТО и ВИДЕО читателей: Зима идет! Во многих уголках Эстонии выпал первый снег

Foto: Delfi lugeja

Сегодня во многих местах по всей Эстонии идет снег и мокрый снег. На такой снег приятнее всего смотреть из окна, сидя у камина.
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Метеослужба предупреждает о сильном снегопаде, штормовом ветре и гололеде

Pilt on illustreeriv Foto: Karin Kaljuläte

Метеослужба предупреждает о сильном мокром снеге и снеге, штормовом ветре, гололеде и плохих дорожных условиях по всей Эстонии.
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ФОТО: Таллиннские водители испугались приближения зимы и помчались менять резину

Foto: Andres Putting

Метеослужба сегодня предупреждает о сильном снегопаде, из-за чего таллиннские водители в страхе перед приближающейся зимой помчались менять шины.
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ФОТО: Под Вильянди на скользкой дороге столкнулись два автомобиля

Viljandi lähistel põrkasid kokku kaks autot Foto: Kenno Soo

Под Вильянди сегодня поле полудня из-за скользкой дороги столкнулись два автомобиля, пять человек отделались испугом.
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ФОТО: Настоящая зимняя сказка! Тарту укрыл снежный ковер

Esimene lumi 2018 Tartumaal Foto: Argo Ingver

Фотограф Delfi прошелся по Тарту и берегу Саадъярв, где была по-настоящему зимняя погода.
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Не забудьте перевести часы! Предстоящей ночью Эстония переходит на зимнее время

kell Foto: MorgueFile

В ночь на воскресенье, 28 октября, в 4 часа Эстония перейдет на зимнее время, поэтому нужно перевести часы на час назад.
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Близ Осло нашли разложившийся труп, который может принадлежать эстонцу

Foto: Politsei

В Норвегии, в маленьком городе Лиер нашли труп, предположительно принадлежащий эстонцу.
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Возможно ли, что в Норвегии нашли тело пропавшего три года назад Марккуса? Следователь: я мало в это верю

Markkuse otsingul kasutatud lendlehed Võrus 2015. aastal. Foto: Marko Jakobi

Когда полиция Норвегии попросила у людей помощи, чтобы опознать найденный еще этим летом поблизости от Осло под крутым обрывом труп, им поступило одно сообщение и из Эстонии: может быть, речь идет о пропавшем три года назад в Выру Марккусе Ансберге.
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В Ляэне-Вирумаа в результате случайного выстрела погиб охотник

Foto: Tiit Blaat

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В Ляэне-Вирумаа, в деревне Карула волости Хальяла погиб 65-летний мужчина, который стал жертвой случайного выстрела из охотничьего ружья.
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В волости Элва нашли привязанную к дереву раненую собаку — хозяин ни при чем?

Foto: Tartu Koduta Loomade Varjupaik

24 октября внимательные люди нашли в лесу в деревне Мяэселья волости Элва привязанную поводком к дереву раненую собаку. Поскольку ее состояние было настолько серьезным, Тартуский приют для бездомных животных сразу отвез собаку в ветеринарную клинику, где выяснилось, что в собаку стреляли. Полиция для выяснения обстоятельств случившегося начала уголовное производство.
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Испорченный отпуск? В Таллиннском аэропорту около 150 человек несколько часов ждали своего рейса в Египет

Tallinna lennujaam Foto: Hendrik Osula

По состоянию на поздний вечер пятницы рейс, который должен был стартовать из Таллиннского аэропорта в Хургаду, был отложен на несколько часов и направлявшиеся на рейс люди, как утверждается, не имели точной информации. Рейс, который должен был стартовать в 17:25, наконец улетел только в полночь.
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Владелец Weekend Festival: я узнал о долгах только пару недель назад

Weekend Festival Baltic 2018 Foto: Karli Saul/SCANPIX, Karli Saul

Сручредитель проходящего в Финляндии и Эстонии Weekend Festival и единственный владелец организующего мероприятие в Эстонии предприятия Джон Пол Рваймаму Ругемалира (John Paul Rweyemamu Rugemalira) заверяет, что узнал о неоплаченных счетах и налоговой задолженности только пару недель назад.
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Осторожно! Мошенники обещают авиабилеты за 1 евро, а потом начинают ежемесячно снимать с вашего счета деньги

magnetkaardid Foto: Andres Putting

В Facebook начала распространяться липовая кампания Norwegian Airlines, где интересующимся обещают авиабилеты за 1 евро. На самом же деле человека присоединяют к платной программе, которая каждый месяц снимает с его банковского счета 50 евро, пишет Geenius.ee.
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ФОТО: Связанный с таинственным НЛО дом в Меривялья выставлен на продажу

Foto: Andres Putting

Нашумевший и даже ставший основой для сериала, который крутили по эстонскому телеканалу, расположенный в Пирита так называемый дом НЛО в Меривялья выставлен на продажу.
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Чудовищная разница: стаканчик кофе за 3 евро — скорее, правило, чем исключение, а насколько дешевле готовить кофе дома?

Teadlased on täheldanud seost kohvijoomise ja pikaealisuse vahel. Kaader Tallinn Coffee Festivalilt. Foto: Madis Veltman

Не секрет, что себестоимость ниже розничной цены, но такая разница просто ошарашивает.
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Неприятный сюрприз в новостройке в Ласнамяэ: строители сначала перепутали плитку, а новый слой плитки положили поверх другого

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Покупка квартиры в новом доме в районе Паэпарги в Ласнамяэ не предвещала беды. Однако когда строители положили в ванной не ту плитку, они решили не заморачиваться и просто положили новую плитку поверх другой. Покупателя это возмутило, а строительная фирма Merko проблемы не видит.
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"Король" приграничной торговли: цены на пиво не снизятся! Равно как и на все остальное

"Kui ausalt rääkida, eks siis ole ikka igasugust jama tehtud. Olen teinud nii head kui ka suhteliselt palju halba. Nüüd püüan rohkem head teha nii, et olen täitsa tavaline inimene. Kes ütleb, et ta on kogu elu õigesti ja eksimatult elanud, see valetab," l Sven Arbet

Глава Alko 1000 Эйнар Виснапуу, которого называют локомотивом и королем приграничной торговли, уверен, что за низкими ценами в его магазинах стоит не латвийский акциз, а жадность эстонских торговцев, пишет Maaleht.
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Стрельба в синагоге в Питтсбурге: есть убитые и раненые

Shooting Synagogue Foto: Gene J. Puskar, AP

Не менее восьми человек погибли в результате стрельбы в синагоге в американском городе Питтсбург, Пенсильвания, где сейчас утро. Об этом сообщает местный телеканал KDKA. Некоторые СМИ сообщают об 11 погибших и 12 раненых.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Первый снег в Эстонии и грядущий переход на зимнее время

27.10.2018
Сегодня, 27 октября, во многих уголках Эстонии выпал первый снег. А предстоящей ночью, в 4 часа, Эстония переходит на зимнее время — не забудьте перевести часы! Эти и другие новости субботы читайте в нашей традиционной подборке.
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Возможно ли, что в Норвегии нашли тело пропавшего три года назад Марккуса? Следователь: я мало в это верю

27.10.2018
Когда полиция Норвегии попросила у людей помощи, чтобы опознать найденный еще этим летом поблизости от Осло под крутым обрывом труп, им поступило одно сообщение и из Эстонии: может быть, речь идет о пропавшем три года назад в Выру Марккусе Ансберге.
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