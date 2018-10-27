ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Первый снег в Эстонии и грядущий переход на зимнее время

ФОТО: Настоящая зимняя сказка! Тарту укрыл снежный ковер

Esimene lumi 2018 Tartumaal Foto: Argo Ingver

Фотограф Delfi прошелся по Тарту и берегу Саадъярв, где была по-настоящему зимняя погода.

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Не забудьте перевести часы! Предстоящей ночью Эстония переходит на зимнее время

В ночь на воскресенье, 28 октября, в 4 часа Эстония перейдет на зимнее время, поэтому нужно перевести часы на час назад.

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Близ Осло нашли разложившийся труп, который может принадлежать эстонцу

Foto: Politsei

В Норвегии, в маленьком городе Лиер нашли труп, предположительно принадлежащий эстонцу.

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Возможно ли, что в Норвегии нашли тело пропавшего три года назад Марккуса? Следователь: я мало в это верю

Markkuse otsingul kasutatud lendlehed Võrus 2015. aastal. Foto: Marko Jakobi

Когда полиция Норвегии попросила у людей помощи, чтобы опознать найденный еще этим летом поблизости от Осло под крутым обрывом труп, им поступило одно сообщение и из Эстонии: может быть, речь идет о пропавшем три года назад в Выру Марккусе Ансберге.

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В Ляэне-Вирумаа в результате случайного выстрела погиб охотник

Foto: Tiit Blaat

ТОП Не забудьте перевести часы! Предстоящей ночью Эстония переходит на зимнее время ВИДЕО | Плачут и потеют окна? Избавляемся от конденсата Охотник отправился на разборки с браконьерами и был убит: оба подозреваемых умерли

В Ляэне-Вирумаа, в деревне Карула волости Хальяла погиб 65-летний мужчина, который стал жертвой случайного выстрела из охотничьего ружья.

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В волости Элва нашли привязанную к дереву раненую собаку — хозяин ни при чем?

Foto: Tartu Koduta Loomade Varjupaik

24 октября внимательные люди нашли в лесу в деревне Мяэселья волости Элва привязанную поводком к дереву раненую собаку. Поскольку ее состояние было настолько серьезным, Тартуский приют для бездомных животных сразу отвез собаку в ветеринарную клинику, где выяснилось, что в собаку стреляли. Полиция для выяснения обстоятельств случившегося начала уголовное производство.

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Испорченный отпуск? В Таллиннском аэропорту около 150 человек несколько часов ждали своего рейса в Египет

Tallinna lennujaam Foto: Hendrik Osula

По состоянию на поздний вечер пятницы рейс, который должен был стартовать из Таллиннского аэропорта в Хургаду, был отложен на несколько часов и направлявшиеся на рейс люди, как утверждается, не имели точной информации. Рейс, который должен был стартовать в 17:25, наконец улетел только в полночь.

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Владелец Weekend Festival: я узнал о долгах только пару недель назад

Weekend Festival Baltic 2018 Foto: Karli Saul/SCANPIX, Karli Saul

Сручредитель проходящего в Финляндии и Эстонии Weekend Festival и единственный владелец организующего мероприятие в Эстонии предприятия Джон Пол Рваймаму Ругемалира (John Paul Rweyemamu Rugemalira) заверяет, что узнал о неоплаченных счетах и налоговой задолженности только пару недель назад.

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Осторожно! Мошенники обещают авиабилеты за 1 евро, а потом начинают ежемесячно снимать с вашего счета деньги