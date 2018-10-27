ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Первый снег в Эстонии и грядущий переход на зимнее время

Сегодня, 27 октября, во многих уголках Эстонии выпал первый снег. А предстоящей ночью, в 4 часа, Эстония переходит на зимнее время — не забудьте перевести часы! Эти и другие новости субботы читайте в нашей традиционной подборке.
ФОТО и ВИДЕО читателей: Зима идет! Во многих уголках Эстонии выпал первый снег
Сегодня во многих местах по всей Эстонии идет снег и мокрый снег. На такой снег приятнее всего смотреть из окна, сидя у камина. Loe edasi...
Метеослужба предупреждает о сильном снегопаде, штормовом ветре и гололеде
Метеослужба предупреждает о сильном мокром снеге и снеге, штормовом ветре, гололеде и плохих дорожных условиях по всей Эстонии. Loe edasi...
ФОТО: Таллиннские водители испугались приближения зимы и помчались менять резину
Метеослужба сегодня предупреждает о сильном снегопаде, из-за чего таллиннские водители в страхе перед приближающейся зимой помчались менять шины. Loe edasi...
ФОТО: Под Вильянди на скользкой дороге столкнулись два автомобиля
Под Вильянди сегодня поле полудня из-за скользкой дороги столкнулись два автомобиля, пять человек отделались испугом. Loe edasi...
ФОТО: Настоящая зимняя сказка! Тарту укрыл снежный ковер
Фотограф Delfi прошелся по Тарту и берегу Саадъярв, где была по-настоящему зимняя погода. Loe edasi...
Не забудьте перевести часы! Предстоящей ночью Эстония переходит на зимнее время
В ночь на воскресенье, 28 октября, в 4 часа Эстония перейдет на зимнее время, поэтому нужно перевести часы на час назад. Loe edasi...
Близ Осло нашли разложившийся труп, который может принадлежать эстонцу
В Норвегии, в маленьком городе Лиер нашли труп, предположительно принадлежащий эстонцу. Loe edasi...
Возможно ли, что в Норвегии нашли тело пропавшего три года назад Марккуса? Следователь: я мало в это верю
Когда полиция Норвегии попросила у людей помощи, чтобы опознать найденный еще этим летом поблизости от Осло под крутым обрывом труп, им поступило одно сообщение и из Эстонии: может быть, речь идет о пропавшем три года назад в Выру Марккусе Ансберге. Loe edasi...
В Ляэне-Вирумаа в результате случайного выстрела погиб охотник
В Ляэне-Вирумаа, в деревне Карула волости Хальяла погиб 65-летний мужчина, который стал жертвой случайного выстрела из охотничьего ружья. Loe edasi...
В волости Элва нашли привязанную к дереву раненую собаку — хозяин ни при чем?
24 октября внимательные люди нашли в лесу в деревне Мяэселья волости Элва привязанную поводком к дереву раненую собаку. Поскольку ее состояние было настолько серьезным, Тартуский приют для бездомных животных сразу отвез собаку в ветеринарную клинику, где выяснилось, что в собаку стреляли. Полиция для выяснения обстоятельств случившегося начала уголовное производство. Loe edasi...
Испорченный отпуск? В Таллиннском аэропорту около 150 человек несколько часов ждали своего рейса в Египет
По состоянию на поздний вечер пятницы рейс, который должен был стартовать из Таллиннского аэропорта в Хургаду, был отложен на несколько часов и направлявшиеся на рейс люди, как утверждается, не имели точной информации. Рейс, который должен был стартовать в 17:25, наконец улетел только в полночь. Loe edasi...
Владелец Weekend Festival: я узнал о долгах только пару недель назад
Сручредитель проходящего в Финляндии и ЭстонииWeekend Festival и единственный владелец организующего мероприятие в Эстонии предприятия Джон Пол Рваймаму Ругемалира (John Paul Rweyemamu Rugemalira) заверяет, что узнал о неоплаченных счетах и налоговой задолженности только пару недель назад. Loe edasi...
Осторожно! Мошенники обещают авиабилеты за 1 евро, а потом начинают ежемесячно снимать с вашего счета деньги
В Facebook начала распространяться липовая кампания Norwegian Airlines, где интересующимся обещают авиабилеты за 1 евро. На самом же деле человека присоединяют к платной программе, которая каждый месяц снимает с его банковского счета 50 евро, пишет Geenius.ee. Loe edasi...
ФОТО: Связанный с таинственным НЛО дом в Меривялья выставлен на продажу
Нашумевший и даже ставший основой для сериала, который крутили по эстонскому телеканалу, расположенный в Пирита так называемый дом НЛО в Меривялья выставлен на продажу. Loe edasi...
Чудовищная разница: стаканчик кофе за 3 евро — скорее, правило, чем исключение, а насколько дешевле готовить кофе дома?
Не секрет, что себестоимость ниже розничной цены, но такая разница просто ошарашивает. Loe edasi...
Неприятный сюрприз в новостройке в Ласнамяэ: строители сначала перепутали плитку, а новый слой плитки положили поверх другого
Покупка квартиры в новом доме в районе Паэпарги в Ласнамяэ не предвещала беды. Однако когда строители положили в ванной не ту плитку, они решили не заморачиваться и просто положили новую плитку поверх другой. Покупателя это возмутило, а строительная фирма Merko проблемы не видит. Loe edasi...
"Король" приграничной торговли: цены на пиво не снизятся! Равно как и на все остальное
Глава Alko 1000 Эйнар Виснапуу, которого называют локомотивом и королем приграничной торговли, уверен, что за низкими ценами в его магазинах стоит не латвийский акциз, а жадность эстонских торговцев, пишет Maaleht. Loe edasi...
Стрельба в синагоге в Питтсбурге: есть убитые и раненые
Не менее восьми человек погибли в результате стрельбы в синагоге в американском городе Питтсбург, Пенсильвания, где сейчас утро. Об этом сообщает местный телеканал KDKA. Некоторые СМИ сообщают об 11 погибших и 12 раненых. Loe edasi...