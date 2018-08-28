ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Первый день Керсти Кальюлайд в Нарве и начало борьбы с молодежными группировками

Керсти Кальюлайд переехала на работу в Нарву — читайте, чем она занималась в свой первый день! Власти всерьез взялись за сад Канути и борьбу с молодежными группировками, а тем временем жертвы шайки Канути боятся ходить по городу. Россия же сообщила, что проведет крупнейшие за 37 лет военные учения.
Лидер правящего большинства в Нарвском горсобрании Алексей Воронов рассказал Delfi, чего власти ждут от приезда президента
С сегодняшнего дня президент ЭстонииКерсти Кальюлайд будет две недели работать в Нарве, что дает возможность местным властям обратить внимание на какие-то проблемы и задачи, в решение которых может помочь государство, сделать президента своим союзником. Мы поговорили с лидером правящего в Нарве большинства, уже не центристского, Алексеем Вороновым, являющегося председателем фракции ”Нарва — наш дом”, спросив, что именно будут пытаться продвигать нарвские власти с помощью президента. Президент встретится с нарвским депутатским корпусом сегодня во второй половине дня. Loe edasi…
ОНЛАЙН-БЛОГ и ФОТО: Керсти Кальюлайд переехала на работу в Нарву, встретилась с местными жителями и депутатами горсобрания, совершила велопробег. На каком языке говорила президент?
Прогулявшись по нарвскому променаду, президент очень много и хорошо говорила с народом по-русски
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд около часа провела в общении с нарвитянами и гостями города, свободно используя и русский язык, гуляя по променаду и наслаждаясь видом на реку и расположенные на ее берегах крепости. Удивительно, но за это время ей передали всего одну просьбу о помощи, а практически все беседы не касались проблем, зачастую выливаясь в обмен комплиментами. Loe edasi…
Репортер газеты Eesti Päevaleht провел 2 дня в Нарве: там вполне можно обойтись и эстонским языком
ПосещениеНарвы развенчало три мифа: что нарвитяне не говорят по-эстонски, чт они разочарованы в жизни и что довоенный город уничтожен. Loe edasi…
За убийство жены в Ласнамяэ мужчина проведет в тюрьме 10 лет
Накануне вступил в законную силу приговор суда жителю Таллинна Виктору Офицерову (57), которого обвинили в убийстве жены в столичном районе Ласнамяэ. Мужчина окончательно признан виновным и проведет в тюрьме 10 лет. Loe edasi…
В основной школе хотят отменить выпускные экзамены, в гимназии — вернуть экзамены по выбору
Министерство хочет отменить выпускные экзамены и уровневые работы в основной школе в нынешнем виде, сказала министр образования и науки Майлис Репс на сегодняшней пресс-конференции по случаю начала учебного года. Loe edasi…
В Нарва-Йыэсуу в 17-летнюю официантку швырнули кассовым аппаратом
Клиент одного из предприятий общественного питания в Нарва-Йыэсуу швырнул кассовым аппаратом в юную работницу. Loe edasi…
Россия проведет крупнейшие за 37 лет военные учения
В маневрах "Восток-18", которые станут самыми масштабными с 1981 года, будут задействованы 36 тысяч единиц военной техники, а также около 300 тысяч военнослужащих. Loe edasi…
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Два путешествовавших на пароме мальчика спасли жизнь попавшему в беду серферу
Житель Хийумаа Кристо Куузе 11 мая посадил своих сыновей, 11-летнего Андреса и 9-летнего Расмуса на вечерний автобус, который въехал на отчаливший в 17:30 паром. Когда судно приблизилось к Руккираху, мальчики заметили в воде человека, который махал руками, пишет Maaleht со ссылкой на Hiiu Leht. Loe edasi…
Урмас Рейнсалу: Оккупация Эстонии как ”цветная революция”? Это слишком бредово даже для Яны Тоом
”Прочел о высказываниях Яны Тоом на роосийском телеканале обо мне и моем латвийском коллеге, и об оккупации Эстонии, как о цветной революции”, — сообщил министр юстиции ЭР Урмас Рейнсалу. Loe edasi…
ФОТО DELFI: Власти всерьез взялись за сад Канути. Полиция задержала употреблявших алкоголь подростков, город прислал охранников
Около 16:00 полиция задержала в саду Канути в центре Таллинна трех молодых девушек, употреблявших алкоголь. Власти Таллинна же прислали охранников фирмы USS следить за порядком на территории сада. Loe edasi…
Жертвы шайки Канути боятся ходить по городу. Но ни одно ведомство не знает, что делать с молодежным насилием
Сюрприз! Мировое издание опубликовало необычное видео об Эстонии — оказывается, у нас есть пустыня и райские бухты
Известный американский туристический журнал Travel & Leisure опубликовал рекламное видео об Эстонии, на котором можно увидеть самые красивые места нашей страны. Правда, почему-то среди красот Эстонии оказались песчаные равнины, райские бухты с белым песком, виноградные плантации и высокие горы. Loe edasi…