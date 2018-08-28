ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Первый день Керсти Кальюлайд в Нарве и начало борьбы с молодежными группировками

ОНЛАЙН-БЛОГ и ФОТО: Керсти Кальюлайд переехала на работу в Нарву, встретилась с местными жителями и депутатами горсобрания, совершила велопробег. На каком языке говорила президент?

Foto: Jaanus Lensment

Этой осенью президент Эстонии Керсти Кальюлайд будет работать в Нарве три недели. Ее первая рабочая неделя началась сегодня, и в этот раз президент проработает в Нарве десять дней.

Loe edasi…

Прогулявшись по нарвскому променаду, президент очень много и хорошо говорила с народом по-русски

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд около часа провела в общении с нарвитянами и гостями города, свободно используя и русский язык, гуляя по променаду и наслаждаясь видом на реку и расположенные на ее берегах крепости. Удивительно, но за это время ей передали всего одну просьбу о помощи, а практически все беседы не касались проблем, зачастую выливаясь в обмен комплиментами.

Loe edasi…

Репортер газеты Eesti Päevaleht провел 2 дня в Нарве: там вполне можно обойтись и эстонским языком

Фото: Роман Викулов

Посещение Нарвы развенчало три мифа: что нарвитяне не говорят по-эстонски, чт они разочарованы в жизни и что довоенный город уничтожен.

Loe edasi…

За убийство жены в Ласнамяэ мужчина проведет в тюрьме 10 лет

Foto: Sven Arbet

ТОП Внутренний контроль разоблачил махинации сотрудников Maxima. Как чаще всего обманывают работодателей? ВИДЕО: И тогда прыгнул лежачему на ребра... Новая шайка малолетних орудует в центре Таллинна избивают даже взрослых мужчин ОНЛАЙН-БЛОГ и ФОТО: Керсти Кальюлайд переехала на работу в Нарву, встретилась с местными жителями и депутатами горсобрания, совершила велопробег. На каком языке говорила президент?

Накануне вступил в законную силу приговор суда жителю Таллинна Виктору Офицерову (57), которого обвинили в убийстве жены в столичном районе Ласнамяэ. Мужчина окончательно признан виновным и проведет в тюрьме 10 лет.

Loe edasi…

В основной школе хотят отменить выпускные экзамены, в гимназии — вернуть экзамены по выбору

Министерство хочет отменить выпускные экзамены и уровневые работы в основной школе в нынешнем виде, сказала министр образования и науки Майлис Репс на сегодняшней пресс-конференции по случаю начала учебного года.

Loe edasi…

В Нарва-Йыэсуу в 17-летнюю официантку швырнули кассовым аппаратом

Клиент одного из предприятий общественного питания в Нарва-Йыэсуу швырнул кассовым аппаратом в юную работницу.

Loe edasi…

Россия проведет крупнейшие за 37 лет военные учения

фото иллюстративное Foto: Igor Zarembo, RIA Novosti

В маневрах "Восток-18", которые станут самыми масштабными с 1981 года, будут задействованы 36 тысяч единиц военной техники, а также около 300 тысяч военнослужащих.

Loe edasi…

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Два путешествовавших на пароме мальчика спасли жизнь попавшему в беду серферу

Graafika: Heleri Kuris

Житель Хийумаа Кристо Куузе 11 мая посадил своих сыновей, 11-летнего Андреса и 9-летнего Расмуса на вечерний автобус, который въехал на отчаливший в 17:30 паром. Когда судно приблизилось к Руккираху, мальчики заметили в воде человека, который махал руками, пишет Maaleht со ссылкой на Hiiu Leht.

Loe edasi…

Урмас Рейнсалу: Оккупация Эстонии как ”цветная революция”? Это слишком бредово даже для Яны Тоом