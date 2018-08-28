28.08.2018, 21:10

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Первый день Керсти Кальюлайд в Нарве и начало борьбы с молодежными группировками

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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Первый день Керсти Кальюлайд в Нарве и начало борьбы с молодежными группировками
Foto: Jaanus Lensment

Керсти Кальюлайд переехала на работу в Нарву — читайте, чем она занималась в свой первый день! Власти всерьез взялись за сад Канути и борьбу с молодежными группировками, а тем временем жертвы шайки Канути боятся ходить по городу. Россия же сообщила, что проведет крупнейшие за 37 лет военные учения.

Лидер правящего большинства в Нарвском горсобрании Алексей Воронов рассказал Delfi, чего власти ждут от приезда президента

Foto: Roman Vikulov, Delfi

С сегодняшнего дня президент Эстонии Керсти Кальюлайд будет две недели работать в Нарве, что дает возможность местным властям обратить внимание на какие-то проблемы и задачи, в решение которых может помочь государство, сделать президента своим союзником. Мы поговорили с лидером правящего в Нарве большинства, уже не центристского, Алексеем Вороновым, являющегося председателем фракции ”Нарва — наш дом”, спросив, что именно будут пытаться продвигать нарвские власти с помощью президента. Президент встретится с нарвским депутатским корпусом сегодня во второй половине дня.
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ОНЛАЙН-БЛОГ и ФОТО: Керсти Кальюлайд переехала на работу в Нарву, встретилась с местными жителями и депутатами горсобрания, совершила велопробег. На каком языке говорила президент?

Foto: Jaanus Lensment

Этой осенью президент Эстонии Керсти Кальюлайд будет работать в Нарве три недели. Ее первая рабочая неделя началась сегодня, и в этот раз президент проработает в Нарве десять дней.
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Прогулявшись по нарвскому променаду, президент очень много и хорошо говорила с народом по-русски

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд около часа провела в общении с нарвитянами и гостями города, свободно используя и русский язык, гуляя по променаду и наслаждаясь видом на реку и расположенные на ее берегах крепости. Удивительно, но за это время ей передали всего одну просьбу о помощи, а практически все беседы не касались проблем, зачастую выливаясь в обмен комплиментами.
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Репортер газеты Eesti Päevaleht провел 2 дня в Нарве: там вполне можно обойтись и эстонским языком

Фото: Роман Викулов

Посещение Нарвы развенчало три мифа: что нарвитяне не говорят по-эстонски, чт они разочарованы в жизни и что довоенный город уничтожен.
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За убийство жены в Ласнамяэ мужчина проведет в тюрьме 10 лет

Foto: Sven Arbet

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Накануне вступил в законную силу приговор суда жителю Таллинна Виктору Офицерову (57), которого обвинили в убийстве жены в столичном районе Ласнамяэ. Мужчина окончательно признан виновным и проведет в тюрьме 10 лет.
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В основной школе хотят отменить выпускные экзамены, в гимназии — вернуть экзамены по выбору

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Министерство хочет отменить выпускные экзамены и уровневые работы в основной школе в нынешнем виде, сказала министр образования и науки Майлис Репс на сегодняшней пресс-конференции по случаю начала учебного года.
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В Нарва-Йыэсуу в 17-летнюю официантку швырнули кассовым аппаратом

фото иллюстративное Foto: Ilmar Saabas

Клиент одного из предприятий общественного питания в Нарва-Йыэсуу швырнул кассовым аппаратом в юную работницу.
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Россия проведет крупнейшие за 37 лет военные учения

фото иллюстративное Foto: Igor Zarembo, RIA Novosti

В маневрах "Восток-18", которые станут самыми масштабными с 1981 года, будут задействованы 36 тысяч единиц военной техники, а также около 300 тысяч военнослужащих.
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Два путешествовавших на пароме мальчика спасли жизнь попавшему в беду серферу

Graafika: Heleri Kuris

Житель Хийумаа Кристо Куузе 11 мая посадил своих сыновей, 11-летнего Андреса и 9-летнего Расмуса на вечерний автобус, который въехал на отчаливший в 17:30 паром. Когда судно приблизилось к Руккираху, мальчики заметили в воде человека, который махал руками, пишет Maaleht со ссылкой на Hiiu Leht.
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Урмас Рейнсалу: Оккупация Эстонии как ”цветная революция”? Это слишком бредово даже для Яны Тоом

Urmas Reinsalu Foto: Ilmar Saabas

”Прочел о высказываниях Яны Тоом на роосийском телеканале обо мне и моем латвийском коллеге, и об оккупации Эстонии, как о цветной революции”, — сообщил министр юстиции ЭР Урмас Рейнсалу.
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ФОТО DELFI: Власти всерьез взялись за сад Канути. Полиция задержала употреблявших алкоголь подростков, город прислал охранников

Politsei pidas kinni alkoholi tarvitanud noored Foto: Andres Putting

Около 16:00 полиция задержала в саду Канути в центре Таллинна трех молодых девушек, употреблявших алкоголь. Власти Таллинна же прислали охранников фирмы USS следить за порядком на территории сада.
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Жертвы шайки Канути боятся ходить по городу. Но ни одно ведомство не знает, что делать с молодежным насилием

Foto: Andres Putting

В то время как ведомства ищут решение проблеме молодежного насилия, шайка Канути продолжает собираться, пишет Eesti Päevaleht.
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Сюрприз! Мировое издание опубликовало необычное видео об Эстонии — оказывается, у нас есть пустыня и райские бухты

Известный американский туристический журнал Travel & Leisure опубликовал рекламное видео об Эстонии, на котором можно увидеть самые красивые места нашей страны. Правда, почему-то среди красот Эстонии оказались песчаные равнины, райские бухты с белым песком, виноградные плантации и высокие горы.
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Tallinn Hockey weekend
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