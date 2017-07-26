ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Первое золото эстонских шпажисток, поразительная история бывшей миллионерши и кража века в Маарду

Вечер — самое время подвести итоги уходящего дня.

На завершившемся в Лейпциге чемпионате мира по фехтованию превосходно выступил в командном турнире квартет эстонских шпажисток (Ирина Эмбрих, Юлия Беляева, Кристина Кууск, Эрика Кирпу). В финальном матче наши фехтовальщицы победили Китай и впервые завоевали золотые медали мирового первенства.

Вчера в полицию поступило сообщение, что со склада в Маарду, расположенного на улице Паэмурру, были украдены телевизоры на 100 000 евро.

Успешный эстонский адвокат осталась без крыши над головой, была исключена из адвокатуры и обанкротилась. Ее фирмы закрыли, дочь забрали соцслужбы, а муж тяжело заболел… Поразительная история этой женщины — ниже.

”У меня нет денег даже на хлеб!” Как бывшая миллионерша потеряла все и при чем тут Бронзовая ночь

KODUMAJA EES: Kristina Kadak-Aruorg elab Paldiskis. Kahetoalise korteri üür on 70 eurot kuus + kommunaalmaksed. Vallo Kruuser

Успешный адвокат осталась без крыши над головой, была исключена из адвокатуры и обанкротилась. Ее фирмы закрыли, дочь забрали соцслужбы, а муж тяжело заболел. Неудивительно, что это подкосило женщину, пишет еженедельник Eesti Ekspress.

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Со склада в Маарду украли телевизоры на 100 000 евро

Вчера в полицию поступило сообщение, что со склада в Маарду, расположенного на улице Паэмурру, были украдены телевизоры на 100 000 евро.

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ФОТО DELFI: Смартфон опаснее алкоголя. Все больше водителей используют телефон за рулем

Foto: Taavi Sepp

Полиция в этом году зарегистрировала вполовину больше "других нарушений" — к ним относится и использование телефона за рулем, — чем за этот же период прошлого года. Из 1800 зарегистрированных нарушений наиболее значительны отправка сообщений в смартфоне и разговор по телефону без системы handsfree.

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ФОТО: Подводная лодка "Дмитрий Донской" полностью заслонила судно Tallink

© Leif Rosas/redstar

Направляющаяся на парад в Санкт-Петербург атомная подводная лодка ”Дмитрий Донской” встретилась в Балтийском море с пассажирским судном Tallink. Подводная лодка, достигающая 28-метров в высоту, без усилий заслонила собой пассажирское судно, которое мы привыкли считать достаточно большим.

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ФОТО: Автобус Lux Express линии Таллинн-Рига попал в аварию, когда водитель совершал обгон

Foto: MK Estonia

Руководитель Lux Express Ханнес Саарпуу подтвердил информацию, что во вторник вечером направлявшийся из Таллинна в Ригу рейсовый автобус попал в аварию на территории Латвии, когда водитель автобуса совершал обгон.

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Компромисс с обменом шприцев: центр для наркозависимых откроют поэтапно

Foto: Priit Simson

Продолжение громкой истории вокруг открытия в Пыхья-Таллинне пункта обмена шприцев таково: Институт развития здоровья откроет консультационный центр для наркозависимых поэтапно.

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Не упустите шанс помочь: палатки Kuhuviia принимают вещи для нуждающихся семей

Этим летом портал-навигатор kuhuviia.ee принимает б/у одежду и обувь в хорошем состоянии, чтобы передать их в дар благотворительным организациям, помогающим многодетным семьям. Вещи можно приносить в палатку Kuhuviia.ee с зеленой крышей, которая будет установлена во время проведения некоторых летних фестивалей и мероприятий.

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Новые санкции США против России угрожают трансатлантическим связям

Подготовленный в Конгрессе новый пакет санкций против России усложняет процедуру их отмены президентом Трампом и способен ухудшить отношения США с Евросоюзом.

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Уроженка Сирии о причине отъезда беженцев: зарплаты недостаточно, чтобы прожить в Эстонии

Беженцы, прибывшие в Эстонию по европейской миграционной квоте, не задерживаются в стране из-за низких зарплат, отсутствия рабочих мест и сложного эстонского языка, сказала "Актуальной камере" уроженка Сирии.

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"Погода плачет — туризм плачет?" Как ненастное лето повлияло на индустрию отдыха в Эстонии

Kruiisilaevad sadamas Foto: Andres Putting

Согласно оценкам работников туристического сектора, довольно прохладное и дождливое лето в Эстонии не сильно повлияло на количество туристов, хотя в некоторых местах все же сказалось на результатах.

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Как уберечь подростков от алкоголя: родители, не поленитесь и поговорите со своим ребенком

Noorte Hääle fotolavastused Foto: Tiit Blaat

Детский алкоголизм — одна из больших проблем современного общества. Детский организм не способен принимать алкоголь, да даже не только детский, но и взрослому человеку не рекомендуется принимать спиртное. Алкоголизм — это болезнь, страшная болезнь. Многие взрослые люди не могут вылечиться, а что говорить о детях. В 2016 году Эстония заняла первое место в мире по смертям от алкоголя и наркотиков, по данным исследовательской организации мирового здоровья World Life Expectancy.

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Захоронение найденных нарвским клубом "Камерад" останков 222 советских бойцов перенесли

26. Juuli, Narva Foto: Roman Vikulov, Delfi

26 июля в Нарве отметили 73-летие освобождения города.

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Почему самолет Nordica больше часа кружил над Таллинном?

Flightradar

Сегодня после обеда у многих читателей Delfi вызвала вопросы картинка с портала FlightRadar, где было видно, что самолет EST322 летает кругами над Таллинном.

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СУПЕР! Эстонские шпажистки впервые выиграли чемпионат мира!

Rio olümpiamängude epeevehklemise naiskonnavõistlus Foto: Hendrik Osula

На завершившемся в Лейпциге чемпионате мира по фехтованию превосходно выступил в командном турнире квартет эстонских шпажисток (Ирина Эмбрих, Юлия Беляева, Кристина Кууск, Эрика Кирпу). В финальном матче наши фехтовальщицы победили Китай и впервые завоевали золотые медали мирового первенства.

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Партия не предлагала Сависаару первый номер: "сможем обсуждать, когда он согласится баллотироваться"

Вчерашнее сообщение отстраненного от должности мэра Таллинна бывшего председателя Центристской партии Эдгара Сависаара, что Центристская партия не предлагала ему никакого первого номера, по словам генерального секретаря партии Михаила Корба, соответствует действительности.

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Главу Института Пушкина обвинили в растрате почти 9000 евро из выделенных Нарвой средств

Vene kaasmaalaste nõukogu vabariiklik konverents Foto: Priit Simson

Вируская окружная прокуратура отдала под суд некоммерческую организацию "Институт Пушкина" и ее руководителя Андрея Красноглазова, передает rus.err.ee.

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Саакашвили лишили украинского гражданства

GRUUSIA PRESIDENDI VISIIT Foto: Priit Simson

Государственная миграционная служба Украины подтвердила информацию о лишении украинского гражданства экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, передает Gazeta.ru со ссылкой на ТСН.

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Небывалый случай: чтобы избежать наказания, матерый преступник назвался "стукачом" полиции

Illustratsioon: Leo Lätti

Конец прошлого года. По столичному району Копли разъезжает легковой автомобиль, за рулем которого сидит Марк (имя вымышленное — прим.ред), занимающийся продажей амфетамина, пишет еженедельник Eesti Ekspress.

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ФОТО читателей Delfi: Серебристые облака в ночном эстонском небе

Helkivad ööpilved 25.07.2017 Foto: Katri Kotkas, Delfi Rahva hääl

Серебристые облака — это облака серебристого, белого, а иногда и золотого цвета, которые в наших краях можно наблюдать летом в середине ночи. Облака расстилаются на высоте 75-85 км и подсвечиваются солнцем, находящимся ниже линии горизонта. Смотрите фото!

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