ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Первое заседание по делу Сависаара и митинги в День России

Сегодня празднуется День России, и в РФ проходят антикоррупционные митинги, устроенные оппозицией. В Эстонии же начался процесс по делу обвиняемого в коррупции Эдгара Сависаара, а в тяжелой аварии в Тартумаа погиб молодой человек. Читайте также, есть ли повод для беспокойства в случае с расширением Lasnamäe Prisma.

ФОТО: В тяжелой аварии в Тартумаа погиб 22-летний молодой человек, пострадали четверо

Liiklusõnnetus Vara vallas Foto: PPA

В воскресенье вечером в Тартумаа произошло тяжелое ДТП, в котором в съехавшем с дороги и перевернувшемся на крышу автомобиле погиб 22-летний мужчина и тяжело пострадали еще четыре человека.

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ФОТО DELFI: Первое судебное заседание по делу Эдгара Сависаара длилось 42 минуты

Foto: Andres Putting

Сегодня, в понедельник, в 10 утра в Таллинне в здании Харьюского уездного суда ан Лийвалайа началось первое судебное заседание по делу Эдгара Сависаара. Delfi вел прямое включение.

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Сависаар перед заседанием: надеюсь, такой дождь будет не каждый день

Сегодня утром состоялось первое судебное заседание по делу Сависаара. Он так спешил в зал, что мужчина, кативший его коляску, наехал ею на ногу журналисту ERR. Сам Сависаар содержательных комментариев перед заседанием не дал.

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Госпрокурор — о суде над Сависааром: завтра станет ясно, сможем ли мы продолжать

Edgar Savisaare kohtuprotsess 12.06.2017 Foto: Andres Putting

Ведущий государственный прокурор Стивен-Христо Эвестус после первого заседания по делу Эдгара Сависаара сказал Delfi, что надеется, что завтра все-таки удастся начать обсуждение по существу.

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ФОТО: Расширение Lasnamäe Prisma. Есть ли повод для беспокойства?

Mustakivi Prisma laiendus Foto: Hendrik Osula

В конце мая сеть Prisma сообщила о начале работ по расширению своего магазина по адресу Мустакиви теэ, 17 в столичном районе Ласнамяэ, однако когда строительство началось и стало ясно, что делается это за счет боковой парковки, общественность всколыхнулась. Куда ставить машины? Что будет с цирком и луна-парком? Где будут проходить ярмарки?

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Запаситесь терпением! Во время председательства для транспортировки важных гостей используют ”зеленую волну”

Liikluspolitsei vaneminspektor Sander Kullamaa paneb liiklejatele südamele, et eesistumise ajal tuleb kindlasti järgida politseinike juhiseid, mitte jääda oma õigust taga ajades seletama. Foto: Karli Saul

Уже менее чем через три недели Эстония приступит к председательству в Совете ЕС, в связи с чем Таллинн в течение года постетит большое количество высокопоставленных чиновников и руководителей государств, поэтому для более безопасной и комфортной транспортировки гостей из аэропорта в центр города будет использована т.н. ”зеленая волна”, пишет Eesti Päevaleht.

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ФОТО: Подозреваемый в убийстве 17-летней девушки в Вильянди ранее сидел за изнасилование

Tapmises kahtlustatav noormees, kes on ise oma süüd tunnistanud Foto: Facebook

21-летний молодой человек, подозреваемый в убийстве 17-летней девушки в Вильянди, ранее уже отбывал наказание за изнасилование. На момент совершения преступления он был несовершеннолетним и находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Прощай, эпоха: здание таллиннского Kaubamaja ждут фундаментальные перемены

фото иллюстративное Tiit Blaat

Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS объявил престижный архитектурный конкурс, по итогам которого планируется возвести новое строение на месте нынешнего Дома торговли, пишет Ärileht.

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ФОТО и ВИДЕО: Наводнение в Тарту оставило автомобили без регистрационных знаков

Вчера после ливня под железнодорожным виадуком на улице Рийа в Тарту случилось наводнение, и некоторые машины без сторонней помощи выбраться не смогли.

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Полмиллиона на ветер: автоматы паспортного контроля в Таллиннском аэропорту демонтированы

Foto on illustreeriv Foto: Priit Simson

Установленные в 2013 году в Таллиннском аэропорту киоски автоматического прохождения погранконтроля были демонтированы из-за устаревшего аппаратного обеспечения.

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В России начались задержания участников антикоррупционных митингов

Vene politsei, Peterburi Foto: Roman Starapopov

В России в понедельник, 12 июня, начались антикоррупционные митинги, организованные Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) во главе с известным оппозиционером Алексеем Навальным. По сообщениям СМИ, митинги уже идут во Владивостоке, Благовещенске и Казани. Во Владивостоке и Благовещенске произошли задержания.

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Навального задержали в подъезде его дома в Москве

Aleksei Navalnõi Foto: MAXIM SHEMETOV, REUTERS

Перед началом антикоррупционной акции в Москве основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный задержан в подъезде собственного дома. Об этом через его Twitter рассказала жена оппозиционера Юлия.

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