05.08.2017, 21:31

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Перезахоронение 202 советских бойцов и летние дни центристов


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Nõukogude sõdurite ümbermatmine, Sinimäe
Nõukogude sõdurite ümbermatmine, SinimäeFoto: Jevgeni Kapov
Nõukogude sõdurite ümbermatmine, Sinimäe
Nõukogude sõdurite ümbermatmine, SinimäeFoto: Jevgeni Kapov

ФОТО: В Синимяэ перезахоронили останки 202-х советских воинов (82)

В субботу в братской могиле в Синимяэ, где покоится прах свыше 12 тысяч советских воинов, павших при освобождении Эстонии от гитлеровцев, были перехоронены останки еще 202 солдат, найденных поисковиками клуба Kamerad. Среди тех, кого сегодня проводили в последний путь, и 55 бойцов Мерикюлаского десанта.

RUS Delfi 19 мин
Foto: Rauno Volmar

ФОТО: Летние дни Центристской партии: участвуют и бывшие сависааровцы (17)

В то время, когда Эдгар Сависаар на своем хуторе Хундисильма выстаивает свои предвыборные планы, сотни центристов во главе с Юрии Ратасом веселятся.

RUS Delfi 19 мин
Lennukid Ämaris
Lennukid ÄmarisFoto: Õhuvägi

ФОТО: В Эстонию прибыли 10 американских штурмовиков и вертолеты (184)

В течение следующих двух недель вооруженные силы США будут представлены а Эстонии в большей степени, чем обычно.

RUS Delfi 19 мин
Kadriorust avastati laevavrakk
Kadriorust avastati laevavrakkFoto: Andres Putting

ВИДЕО И ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: На найденной в Кадриорге лодке катались богачи (6)

В ходе земельных работ при строительстве нового жилого микрорайона в Кадриорге уже два года делаются удивительные находки. В 2015 году были найдены части трех лодок, а четвертой — на днях.

RUS Delfi 19 мин
VIRU KESKUS, KAUBAMAJA TOIDUMAAILM
VIRU KESKUS, KAUBAMAJA TOIDUMAAILMFoto: ELISA TAIMRE

Вечерний поход за продуктами в Kaubamaja вывел клиента из себя (53)

Пост клиента Toidumaailm в Facebook, где он описывает нехватку кадров, вызвал небывалый ажиотаж.

RUS Delfi 19 мин
Finnair
FinnairFoto: AP

Самолет Хельсинки-Таллинн вернулся в Финляндию, вероятно, из-за молнии

Вчера вечером самолет компании Finnair, летевший из Хельсинки в Таллинн, вернулся в Финляндию в связи с техническими неполадками.

RUS Delfi 19 мин
Linna poolt ära võetud maad Nõmmel
Linna poolt ära võetud maad NõmmelFoto: Raido Vint

Уже 20 лет наследники не могут добиться от Таллинна возвращения земли в Нымме (39)

Уже более 20 лет наследники не могут получить полагающийся им участок земли в таллиннском районе Нымме. Спор дошел до Европейского суда по правам человека. Эстонский Госсуд успел в свое время оштрафовать город за слишком продолжительное разбирательство вопроса. После всего этого Таллинн сделал предложение вернуть им не менее трети земли. Наследники не согласны, рассказывает Eesti Päevaleht.

RUS Delfi 19 мин
Juri Ratas
Juri RatasFoto: Picasa, Jevgeni Kapov

Ратас премьер-министру Индии: случай с судовыми охранниками требует скорейшего решения (21)

В сегодняшней телефонной беседе премьер-министр Юри Ратас и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили вопрос задержанных в Индии эстонских судовых охранников, сообщает коммуникационное бюро правительства ЭР.

RUS Delfi 19 мин
Urmas Sukles, Haapsalu linnapea
Urmas Sukles, Haapsalu linnapeaFoto: Sven Arbet

Скандал: мэр Хаапсалу попал под подозрение в коррупции (9)

После того, как работающий в сфере недвижимости бизнесмен и член горсобрания Хаапсалу Сийм Сааревяли приобрел на открытом аукционе у города участок земли, городской чиновник Мадис Раудсепп написал мэру Урмасу Суклесу, что в договор надо добавить обязательство построить построить улицы Кулднока и Лыукесе и установить уличное освещение к 30 июня будущего года.

RUS Delfi 19 мин
Aleksei Starkov

Силламяэский рыбацкий причал хотят развивать (2)

С предложением о совместном приведении в порядок устья реки Сытке, где уже несколько десятилетий находится причал силламяэских рыбаков, обратился к властям Силламяэ руководитель рыболовецкой фирмы ”Тойла Ранд”. Фирма заинтересована создать рядом с причалом свою базу для перевалки улова, но говорит, что от благоустройства устья выиграют и рыбаки-соседи, а при благоприятном ходе дел и весь Силламяэ.

RUS Delfi 19 мин
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