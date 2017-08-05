ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Перезахоронение 202 советских бойцов и летние дни центристов

ФОТО: В Синимяэ перезахоронили останки 202-х советских воинов (82)
В субботу в братской могиле в Синимяэ, где покоится прах свыше 12 тысяч советских воинов, павших при освобождении Эстонии от гитлеровцев, были перехоронены останки еще 202 солдат, найденных поисковиками клуба Kamerad. Среди тех, кого сегодня проводили в последний путь, и 55 бойцов Мерикюлаского десанта.
ФОТО: Летние дни Центристской партии: участвуют и бывшие сависааровцы (17)
В то время, когда Эдгар Сависаар на своем хуторе Хундисильма выстаивает свои предвыборные планы, сотни центристов во главе с Юрии Ратасом веселятся.
ФОТО: В Эстонию прибыли 10 американских штурмовиков и вертолеты (184)
В течение следующих двух недель вооруженные силы США будут представлены а Эстонии в большей степени, чем обычно.
ВИДЕО И ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: На найденной в Кадриорге лодке катались богачи (6)
В ходе земельных работ при строительстве нового жилого микрорайона в Кадриорге уже два года делаются удивительные находки. В 2015 году были найдены части трех лодок, а четвертой — на днях.
Вечерний поход за продуктами в Kaubamaja вывел клиента из себя (53)
Пост клиента Toidumaailm в Facebook, где он описывает нехватку кадров, вызвал небывалый ажиотаж.
Самолет Хельсинки-Таллинн вернулся в Финляндию, вероятно, из-за молнии
Вчера вечером самолет компании Finnair, летевший из Хельсинки в Таллинн, вернулся в Финляндию в связи с техническими неполадками.
Уже 20 лет наследники не могут добиться от Таллинна возвращения земли в Нымме (39)
Уже более 20 лет наследники не могут получить полагающийся им участок земли в таллиннском районе Нымме. Спор дошел до Европейского суда по правам человека. Эстонский Госсуд успел в свое время оштрафовать город за слишком продолжительное разбирательство вопроса. После всего этого Таллинн сделал предложение вернуть им не менее трети земли. Наследники не согласны, рассказывает Eesti Päevaleht.
Ратас премьер-министру Индии: случай с судовыми охранниками требует скорейшего решения (21)
В сегодняшней телефонной беседе премьер-министр Юри Ратас и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили вопрос задержанных в Индии эстонских судовых охранников, сообщает коммуникационное бюро правительства ЭР.
Скандал: мэр Хаапсалу попал под подозрение в коррупции (9)
После того, как работающий в сфере недвижимости бизнесмен и член горсобрания Хаапсалу Сийм Сааревяли приобрел на открытом аукционе у города участок земли, городской чиновник Мадис Раудсепп написал мэру Урмасу Суклесу, что в договор надо добавить обязательство построить построить улицы Кулднока и Лыукесе и установить уличное освещение к 30 июня будущего года.
Силламяэский рыбацкий причал хотят развивать (2)
С предложением о совместном приведении в порядок устья реки Сытке, где уже несколько десятилетий находится причал силламяэских рыбаков, обратился к властям Силламяэ руководитель рыболовецкой фирмы ”Тойла Ранд”. Фирма заинтересована создать рядом с причалом свою базу для перевалки улова, но говорит, что от благоустройства устья выиграют и рыбаки-соседи, а при благоприятном ходе дел и весь Силламяэ.