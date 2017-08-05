05.08.2017, 21:31

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Перезахоронение 202 советских бойцов и летние дни центристов


rus.delfi.ee
EST
Nõukogude sõdurite ümbermatmine, Sinimäe
Nõukogude sõdurite ümbermatmine, SinimäeFoto: Jevgeni Kapov
Nõukogude sõdurite ümbermatmine, Sinimäe
Nõukogude sõdurite ümbermatmine, SinimäeFoto: Jevgeni Kapov

ФОТО: В Синимяэ перезахоронили останки 202-х советских воинов (89)

В субботу в братской могиле в Синимяэ, где покоится прах свыше 12 тысяч советских воинов, павших при освобождении Эстонии от гитлеровцев, были перехоронены останки еще 202 солдат, найденных поисковиками клуба Kamerad. Среди тех, кого сегодня проводили в последний путь, и 55 бойцов Мерикюлаского десанта.

RUS Delfi 1 ч
Foto: Rauno Volmar

ФОТО: Летние дни Центристской партии: участвуют и бывшие сависааровцы (21)

В то время, когда Эдгар Сависаар на своем хуторе Хундисильма выстаивает свои предвыборные планы, сотни центристов во главе с Юрии Ратасом веселятся.

RUS Delfi 1 ч
Lennukid Ämaris
Lennukid ÄmarisFoto: Õhuvägi

ФОТО: В Эстонию прибыли 10 американских штурмовиков и вертолеты (190)

В течение следующих двух недель вооруженные силы США будут представлены а Эстонии в большей степени, чем обычно.

RUS Delfi 1 ч
Kadriorust avastati laevavrakk
Kadriorust avastati laevavrakkFoto: Andres Putting

ВИДЕО И ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: На найденной в Кадриорге лодке катались богачи (8)

В ходе земельных работ при строительстве нового жилого микрорайона в Кадриорге уже два года делаются удивительные находки. В 2015 году были найдены части трех лодок, а четвертой — на днях.

RUS Delfi 1 ч
VIRU KESKUS, KAUBAMAJA TOIDUMAAILM
VIRU KESKUS, KAUBAMAJA TOIDUMAAILMFoto: ELISA TAIMRE

Вечерний поход за продуктами в Kaubamaja вывел клиента из себя (67)

Пост клиента Toidumaailm в Facebook, где он описывает нехватку кадров, вызвал небывалый ажиотаж.

RUS Delfi 1 ч
Finnair
FinnairFoto: AP

Самолет Хельсинки-Таллинн вернулся в Финляндию, вероятно, из-за молнии

Вчера вечером самолет компании Finnair, летевший из Хельсинки в Таллинн, вернулся в Финляндию в связи с техническими неполадками.

RUS Delfi 1 ч
Linna poolt ära võetud maad Nõmmel
Linna poolt ära võetud maad NõmmelFoto: Raido Vint

Уже 20 лет наследники не могут добиться от Таллинна возвращения земли в Нымме (41)

Уже более 20 лет наследники не могут получить полагающийся им участок земли в таллиннском районе Нымме. Спор дошел до Европейского суда по правам человека. Эстонский Госсуд успел в свое время оштрафовать город за слишком продолжительное разбирательство вопроса. После всего этого Таллинн сделал предложение вернуть им не менее трети земли. Наследники не согласны, рассказывает Eesti Päevaleht.

RUS Delfi 1 ч
Juri Ratas
Juri RatasFoto: Picasa, Jevgeni Kapov

Ратас премьер-министру Индии: случай с судовыми охранниками требует скорейшего решения (25)

В сегодняшней телефонной беседе премьер-министр Юри Ратас и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили вопрос задержанных в Индии эстонских судовых охранников, сообщает коммуникационное бюро правительства ЭР.

RUS Delfi 1 ч
Urmas Sukles, Haapsalu linnapea
Urmas Sukles, Haapsalu linnapeaFoto: Sven Arbet

Скандал: мэр Хаапсалу попал под подозрение в коррупции (9)

После того, как работающий в сфере недвижимости бизнесмен и член горсобрания Хаапсалу Сийм Сааревяли приобрел на открытом аукционе у города участок земли, городской чиновник Мадис Раудсепп написал мэру Урмасу Суклесу, что в договор надо добавить обязательство построить построить улицы Кулднока и Лыукесе и установить уличное освещение к 30 июня будущего года.

RUS Delfi 1 ч
Aleksei Starkov

Силламяэский рыбацкий причал хотят развивать (2)

С предложением о совместном приведении в порядок устья реки Сытке, где уже несколько десятилетий находится причал силламяэских рыбаков, обратился к властям Силламяэ руководитель рыболовецкой фирмы ”Тойла Ранд”. Фирма заинтересована создать рядом с причалом свою базу для перевалки улова, но говорит, что от благоустройства устья выиграют и рыбаки-соседи, а при благоприятном ходе дел и весь Силламяэ.

RUS Delfi 1 ч
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии