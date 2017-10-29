ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Перевод часов, многотысячный бунт в Мадриде и несколько ЧП

Подведем итоги уходящего воскресенья. Чем оно запомнится?

Ночью Эстония перешла на зимнее время. И хотя на большинстве новомодных гаджетов это происходит автоматически, удостоверьтесь еще раз: везде ли переведены стрелки?

Около 300 тысяч человек вышли на марш за сохранение единства Испании на улицы Барселоны. Многие из собравшихся требовали ареста отстраненного от должности главы женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона.

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АРХИВНЫЕ КАДРЫ: В постсоветской Эстонии открылся первый секс-шоп

В начале 1990-х в обществе стали стремительно происходить изменения в самых различных областях. Много перемен ожидало народ и на эротическом поприще: магазины, журналы, игрушки и звезды — все, о чем в СССР вслух не говорилось.

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Не забыли перевести часы? Эстония перешла на зимнее время

В ночь на воскресенье, 29 октября, в 4 часа Эстония перешла на зимнее время, поэтому нужно перевести часы на час назад.

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До конца октября будет сыро и промозгло. А потом погода улучшится

фото иллюстративное Foto: Hendrik Osula

Синоптики pogoda.ee обещают, что такая погода продлится лишь до вторника, а в среду будет без остадком. Поживем — увидим.

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Генсек НАТО: страны альянса находятся в зоне досягаемости ракет КНДР

Jens Stoltenberg Foto: Matt Dunham, AP

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете ”Иомиури” заявил, что страны альянса находятся в зоне досягаемости ракет КНДР, передает Gazeta.ru.

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ФОТО: Архитектурные жемчужины Эстонии, которые мы навсегда потеряли

Эстония знает много примеров, когда прекраснейшие образцы архитектурных стилей разных эпох были уничтожены и разрушены.

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СМИ: Трамп просит опубликовать письма Клинтон

Foto: Charlie Neibergall, AP

Президент США Дональд Трамп обратился к Госдепартаменту с призывом ускорить публикацию писем экс-госсекретаря и экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон, сообщает CNNсо ссылкой на официальных лиц.

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Объем пассажирских перевозок по ЭЖД в сентябре был рекордно высоким за 22 года

Elron tõstab piletihindu. Foto: MARI LUUD

Объем пассажирских перевозок по железной дороге Эстонии в августе по сравнению с тем же месяцем прошлого года вырос на 9,5% (57 000 человек) до 657 000 пассажиров.

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При пожаре на Хийумаа погиб пожилой мужчина

Päästeamet

В воскресенье утром на острове Хийумаа в пожаре погиб пожилой мужчина.

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ФОТО: Ночью в центре Таллинна открытым пламенем горел автомобиль

Põleng Vana-Lõuna tänaval Tallinnas Foto: Martin Hannus

В воскресенье около пяти часов утра в Спасательный департамент поступила информация: в Таллинне на улице Вана-Лыуна горит автомобиль.

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СМИ: менее 30% каталонцев поддерживают независимость

фото иллюстративное Foto: Francisco Seco, AP

Независимость Каталонии от Испании поддерживают 29% жителей автономии, сообщает газета El Pais со ссылкой на данные опроса.

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ГРАФИК: Вероятный путь наркотического вещества до побережья Лохусалу

Наркотическое вещество, обнаруженное в большом количестве в минувшие выходные на побережье Лохусалу, является кокаином — таковы данные экспресс-теста. Студенты ТТУ проанализировали возможный путь: как вещество прибило к берегу. Смотрите график!

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ФОТО И ВИДЕО: В Барселоне сотни тысяч жителей вышли на митинг против независимости Каталонии

Около 300 тысяч человек вышли на марш за сохранение единства Испании на улицы Барселоны, передает Gazeta.ru со ссылкой на ”Би-би-си”.

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Женщина, спрыгнувшая с палубы парома на Вормси, объявлена пропавшей без вести

Vormsi uue laeva Ormsö pidulik üleandmine Foto: Eduard Laur

Две с половиной недели назад с парома, курсирующего между материком и островом Вормси, пропала женщина. Она до сих пор не найдена.

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ФОТО DELFI: В Таллинне и в Тарту близкие погибшего студента возложили цветы и зажгли свечи

Foto: Anni Õnneleid

Ранним утром субботы в Тарту полицейские нашли тело пропавшего 20-летнего студента Ренета Йоозепа. Вчера вечером Таллиннская реальная школа призвала родственников и близких возложить цветы и зажечь свечи в память о ее погибшем выпускнике.

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Борьба одной женщины: поджигатель таллиннского торгового центра Mustika так и не был установлен

Tairo Lutter

В марте 2009 года подожгли таллиннский торговый центр Mustika. Ущерб от пожара составил миллионы евро. Поджигателя так и не нашли. Между управляющим торговым центром Валентиной Лийнсоо и собственниками Mustika, семьей Лейнеманн, вспыхнула ссора, продолжающаяся до сих пор, рассказывает Eesti Ekspress.

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Собчак: Сталин уничтожил русский мир

Ksenia Sobtšak Foto: Maxim Kimmerling, Ìàêñèì Êèìåðëèíã/ÒÀÑÑ

Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о планах баллотироваться в президенты России, заявила, что советский лидер Иосиф Сталин ”уничтожил русский мир”. Об этом она написала в своем инстаграме, передает Gazeta.ru.

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Магазин Kotka в Ласнамяэ — первый советский супермаркет?

Foto: Eesti Arhidektuurimuuseum

С начала большого строительства панельных домов в столичном районе Ласнамяэ прошло почти 40 лет. Теоретически в магазине Kotka можно было купить все, двуязычные указатели направляют как к продовольственным, так и к промышленным товарам. По слухам, это был первый советский супермаркет.

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ГРАФИК: На местных выборах EKRE нигде не победила

Martin ja Mart Helme tutvuvad valimistulemustega Foto: Ilmar Saabas

На муниципальных выборах отличительной чертой EKRE было то, что их поддержка — стабильна, но в то же время был и ”четкий потолок”. В двух волостях Рапламаа они получили 18%. Таким образом, они не победили нигде.

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