ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Переговоры партнеров по коалиции, открытие рынка Балтийского вокзала

Смотрите галерею с открытия реконструированного рынка у Балтийского вокзала в Таллинне и читайте репортаж Delfi из Петербурга об Исаакиевском музее. Партнеры по коалиции договорились об изменениях в коалиционном договоре.
Кто мои братья и сестры? Анонимное донорство половых клеток таит в себе риск кровосмешения в будущем
В Эстонии отсутствует точная информация об анонимных донорах половых клеток. Министерство не считает необходимым создание анонимного регистра, который помог бы снизить риск непроизвольного кровосмешения, пишет Eesti Päevaleht.
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DELFI В ПЕТЕРБУРГЕ: Исаакиевский музей лишится главного экспоната
Власти Санкт-Петербурга решили передать Исаакиевский собор Русской православной церкви. Это решение вызвало споры в обществе и спровоцировало акции как в поддержку, так и против такого решения. РПЦ утверждает, что в случае необходимости на ее акцию выйдет миллион человек.
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ФОТО: Обновленный рынок у Балтийского вокзала открылся после реконструкции
Сегодня состоялось торжественное открытие обновленного рынка у Балтийского вокзала.
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Читатель: мой работодатель "забывает" оплатить определенные часы работы
Читательницу Delfi Аксану волнует вопрос, касающийся оплаты рабочего времени и работы в свой выходной день. Ее работодатель не оплачивает часы, отработанные на другом объекте в выходной день, а также часы, предусмотренные графиком, но не отработанные по независящим от работника причинам.
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Цены на пиво на столичной Ратушной площади зашкаливают
Если пять лет разливное пиво по цене шесть евро за пол-литра казалось очень дорогим, то сейчас в некоторых местах оно стоит едва ли не все восемь.
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ГРАФИК: Немного спекуляций — как могла бы выглядеть новая коалиция
За последние недели члены Партии реформ неоднократно говорили о том, что не исключают возможности союза с Эстонской консервативной народной партией (EKRE). Также звучали мысли о возможности союза со Свободной партией.
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Президент Кальюлайд вызвала к себе на беседу председателей коалиционных партий
В пятницу главы коалиционных партий приехали в Кадриорг на встречу с президентом ЭР Керсти Кальюлайд, которая хотела поинтересоваться последними событиями во внутренней политике страны, передает rus.err.ee.
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Правительство: совместные декларации останутся, залогового налога пока не будет
В связи с инициированным новым председателем IRL Хелиром-Валдором Сеэдером обсуждением налоговой политики правительственная колаиция сделала совместное заявление.
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Мусорная сага жителей Нымме: бесконечные звонки в фирму, вороны и зловоние
“Извините, но у меня уже начинает лопаться терпение на этот бред”, — пишет житель Нымме, биоотходы которого не вывозятся уже неделями. В предыдущие три раза Таллиннснкий центр отходов прислал ему ответ, в котором благодарит за обращение и обещает вывезти отходы. Жалующиеся жители Нымме есть еще, пишет Rahva hääl.
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Четвертая ракетка мира остановила победное шествие Контавейт
В четвертьфинале теннисного турнира в Риме первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 68) проиграла румынке Симоне Халеп (WTA 4) - 2:6, 4:6. Поединок продолжался 1 час 20 минут.
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ГАЛЕРЕЯ: Французское изящество и легкость! В Таллинне прошел концерт Патрисии Каас
18 мая в концертном доме Nordea состоялся концерт легендарной французской певицы Патрисии Каас. Смотрите фото!
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