ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Переезд памятника революции 1905 года и приговор виновнику тяжкого ДТП

Традиционно подведем итоги этого дня.

В связи с реконструкцией парка Таммсааре памятник революции 1905 года переехал на новое место — чуть ближе к Эстонскому драмтеатру.

В интервью изданию Eesti Päevaleht экс-президент Финляндии Тарья Халонен рассказала о своем видении эстоно-финских отношений и о том, как, по ее мнению, следует относиться к России.

Сегодня Вируский уездный суд признал Яана Пийма виновным в совершении ДТП, повлекшим за собой смерть троих человек. Пийма приговорили к десяти годам лишения свободы.

Почему к киберспорту пора относиться серьезно

Состоялось одно из самых крупных событий мира киберспорта — крупнейший ежегодный турнир ”The Internаtional 2017” по кибердисциплине ”Dota 2” (компьютерная многопользовательская командная игра в жанре MOBA — multiplayer online battle arena). О значимости и масштабе говорит призовой фонд, который составил более 24,7 млн долларов. А еще говорят, что это спорт несерьезный.

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ВИДЕО: Владимир Жириновский так был восхищен платьем Яны Тоом, что забыл про политику

Yana Toomi pressikonverents Keskraamatukogus Foto: Karin Kaljuläte

Депутат Европарламента Яна Тоом сегодня принимает участие в программе “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым”. О съемках Яна написала в своем Фейсбуке, предварив пост интригующим предложением “Минутка рекламы”.

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Читатель спрашивает: где купленная на пожертвования бионическая нога Сависаара?

MTÜ jalg alla üritus Lindakivis Foto: Andres Putting

Год назад старейшина Ласнамяэ Мария Юферева призвала общественность помочь Эдгару Сависаару с приобретением дорогостоящей бионической ноги. На днях в редакцию Delfi обратился взволнованный читатель с вопросом, почему Эдгар Сависаар ее не использует. По словам Марии Юферевой, тема здоровья очень деликатная и личная.

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КНДР отозвала послов из ключевых стран для совещания в Пхеньяне

Foto: Damir Sagolj, Reuters

Послов КНДР в ключевых странах отозвали в Пхеньян для совместного заседания. Консультации проводятся на фоне беспрецедентного осуждения Северной Кореи со стороны международного сообщества из-за развития ее ядерной и ракетной программ.

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ФОТО и ВИДЕО: "Женщину, останавливающую такси" перенесли, парк Таммсааре ждут глобальные изменения

Tammsaare pargi renoveerimine Foto: Andres Putting

Как сообщал ранее Раэпресс, в связи с реконструкцией парка Таммсааре памятник революции 1905 года переехал на новое место — чуть ближе к Эстонскому драмтеатру.

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ВИДЕО: Ливни, молнии, град! Подборка "лучших" моментов субботнего шторма

Прошедший по Эстонии в субботу шторм, сопровождаемый ливнями, громом и молниями, успели заснять многие эстоноземельцы. Delfi сделал подборку самых ярких моментов бушевавшего шторма.

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ФОТО: Скорее всего, Сависаар и Иванова будут баллотироваться в Ласнамяэ

Edgar Savisaare ja Olga Ivanova plakatid Foto: Andres Putting

Создающие свой избирательный союз центристы Ольга Иванова и Эдгар Сависаар на местных выборах, скорее всего, оба будут баллотироваться по ласнамяэскому округу.

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Тарья Халонен: Эстония еще не привыкла к тому, что больше не является жертвой

Foto: Argo Ingver

В интервью изданию Eesti Päevaleht экс-президент Финляндии Тарья Халонен рассказала о своем видении эстоно-финских отношений и о том, как, по ее мнению, следует относиться к России.

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ФОТО DELFI: Виновного в ДТП с тремя погибшими в Ида-Вирумаа приговорили к десяти годам заключения

Foto: Sergei Stepanov, NPA

Сегодня Вируский уездный суд признал Яана Пийма виновным в совершении ДТП, повлекшим за собой смерть троих человек. Пийма приговорили к десяти годам лишения свободы.

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Йыхвискую полицию в соцсети обвинили в том, что матери с ребенком пришлось идти домой в грозу пешком. Автор вскоре удалил свой пост

Stockmanni ristmik on poolemeetrise vee all Foto: Karli Saul

В социальной сети Facebook были опубликованы обвинения в адрес работающих в Йыхви патрульных полицейских. А именно в том, что они якобы заставили женщину с двухлетним ребенком идти домой пешком, несмотря на грозу, а точнее шторм, надвинувшийся на Эстонию в минувшую субботу.

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Осторожно! Мобильные приложения могут украсть ваши данные

фото иллюстративное Foto: Tanel Meos

Современные смартфоны умеют делать почти все, и для всего наверняка найдется подходящее приложение: игры, сканирование штрих-кодов, видеозвонки, прогноз погоды, транспорт, обработка снимков, изучение языков. И, что примечательно, многие приложения предлагаются совершенно бесплатно, пишет Tele2. Возникает резонный вопрос: а на какие средства эти решения вообще создаются?

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Глава ЦРУ: прямой угрозы ядерной войны с КНДР пока нет

Foto: JONATHAN ERNST, REUTERS

Непосредственной угрозы ядерной войны с Северной Кореей нет, несмотря на рост напряженности, заявил директор ЦРУ Майк Помпео.

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ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Безумство стихии, Фестиваль мнений и мероприятия в Ида-Вирумаа

Äikesetormi fotod Tallinna sadamast Foto: Anre Matt

Выходные ознаменовались для страны сильным штормом, последствия которого оказались впечатляющими. Немного помешала стихия и проведению традиционного Фестиваля мнений в Пайде. Обо всех самых важных и интересных событиях минувших выходных — в нашей подборке.

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ВИДЕО: Наехавший на толпу в Шарлотсвилле водитель был вдохновлен нацизмом

Наехавший на толпу митингующих в городе Шарлотсвилль водитель Джеймс Алекс Филдс-младший был вдохновлен идеями нацизма и восхищался Адольфом Гитлером.

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Если безразличие приводит к трагедии, или Что делать, когда дети теряются

5-aastase Vanja otsingud Foto: bezvests.lv

1 июля в Латвии пропал 5-летний Ваня Берладин. Спустя 11 дней его нашли в лесу в 20 км от дома. Он доехал туда сам… После его пропажи соседи стали говорить, что ребенок был заброшенным, его родители пили и скандалили, да и вообще семья была на учете у соцработника. Однако помочь мальчику эта информация уже не могла, пишет "МК-Эстония".

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Премьер Латвии: мы — за конструктивное и практическое сотрудничество с Россией

Kolme Balti peaministri ja Euroopa Ülemkogu eesistuja ühine pressikonverents Foto: Madis Veltman

Латвия отдает предпочтение конструктивному и практическому сотрудничеству с Россией по ряду направлений, заявил в понедельник во время встречи с сопредседателем латвийско-российской межправительственной комиссии, министром транспорта РФ Максимом Соколовым премьер-министр Марис Кучинскис.

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ФОТО: Клиент Selver в замешательстве: вроде и скидка, а вроде и нет!

Lugeja foto

В редакцию обратился недовольный клиент Selver, который решил купить в магазине в Тонди мороженое по хорошей, как ему показалось, цене, но на кассе выяснилось, что речь идет скидке с картой клиента.

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ВИДЕО С ДРОНА: Как происходит искусственное обновление эстонских лесов

На границе Ида- и Ляэне-Вирумаа в Пересаре простираются большие, в большинстве своем не заселенные людьми территории.

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Институт развития здоровья напоминает: презерватив нужен не только подросткам

Начинающаяся сегодня кампания Института развития здоровья (TAI), посвященная безопасному сексу, напоминает взрослым, что презерватив предназначен не только для подростков, значится в пресс-релизе.

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В кохтла-ярвеской школе погибла уборщица, выпав из окна

Сегодня в Кесклиннаской основной школе Кохтла-Ярве произошел несчастный случай: уборщица выпала из окна и разбилась.

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АРХИВНЫЕ ФОТО: Эстонские богачи предпочитали пышные формы и вычурные узоры

Lorupi karahvin Tiit Blaat

Богачам времен первой ЭР нравилось демонстрировать толщину своих кошельков.

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ФОТО: на Куртнаских озерах полыхают оставленные без присмотра костры

Lõke Kurtna Liivajärve kaldal Foto: Jevgenia Parv, Ida päästekeskus

В редакцию Delfi прислала письмо и фото Евгения Парв, руководитель по коммуникациям Восточного спасательного центра Спасательного департамента:

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В Арукюла поезд насмерть сбил женщину

фото иллюстративное Foto: Siim Solman

Сегодня в 15:50 в Арукюла на железнодорожной станции женщина попала под поезд. В результате происшествия она скончалась.

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