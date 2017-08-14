ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Переезд памятника революции 1905 года и приговор виновнику тяжкого ДТП

Традиционно подведем итоги этого дня.
В связи с реконструкцией парка Таммсааре памятник революции 1905 года переехал на новое место — чуть ближе к Эстонскому драмтеатру.
В интервью изданию Eesti Päevaleht экс-президент Финляндии Тарья Халонен рассказала о своем видении эстоно-финских отношений и о том, как, по ее мнению, следует относиться к России.
Сегодня Вируский уездный суд признал Яана Пийма виновным в совершении ДТП, повлекшим за собой смерть троих человек. Пийма приговорили к десяти годам лишения свободы.
Почему к киберспорту пора относиться серьезно
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Состоялось одно из самых крупных событий мира киберспорта — крупнейший ежегодный турнир ”The Internаtional 2017” по кибердисциплине ”Dota 2” (компьютерная многопользовательская командная игра в жанре MOBA — multiplayer online battle arena). О значимости и масштабе говорит призовой фонд, который составил более 24,7 млн долларов. А еще говорят, что это спорт несерьезный.
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ВИДЕО: Владимир Жириновский так был восхищен платьем Яны Тоом, что забыл про политику
Депутат Европарламента Яна Тоом сегодня принимает участие в программе “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым”. О съемках Яна написала в своем Фейсбуке, предварив пост интригующим предложением “Минутка рекламы”.
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Читатель спрашивает: где купленная на пожертвования бионическая нога Сависаара?
Год назад старейшина Ласнамяэ Мария Юферева призвала общественность помочь Эдгару Сависаару с приобретением дорогостоящей бионической ноги. На днях в редакцию Delfi обратился взволнованный читатель с вопросом, почему Эдгар Сависаар ее не использует. По словам Марии Юферевой, тема здоровья очень деликатная и личная.
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КНДР отозвала послов из ключевых стран для совещания в Пхеньяне
Послов КНДР в ключевых странах отозвали в Пхеньян для совместного заседания. Консультации проводятся на фоне беспрецедентного осуждения Северной Кореи со стороны международного сообщества из-за развития ее ядерной и ракетной программ.
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ФОТО и ВИДЕО: "Женщину, останавливающую такси" перенесли, парк Таммсааре ждут глобальные изменения
Как сообщал ранее Раэпресс, в связи с реконструкцией парка Таммсааре памятник революции 1905 года переехал на новое место — чуть ближе к Эстонскому драмтеатру.
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ВИДЕО: Ливни, молнии, град! Подборка "лучших" моментов субботнего шторма
Прошедший по Эстонии в субботу шторм, сопровождаемый ливнями, громом и молниями, успели заснять многие эстоноземельцы. Delfi сделал подборку самых ярких моментов бушевавшего шторма.
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ФОТО: Скорее всего, Сависаар и Иванова будут баллотироваться в Ласнамяэ
Создающие свой избирательный союз центристы Ольга Иванова и Эдгар Сависаар на местных выборах, скорее всего, оба будут баллотироваться по ласнамяэскому округу.
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Тарья Халонен: Эстония еще не привыкла к тому, что больше не является жертвой
В интервью изданию Eesti Päevaleht экс-президент Финляндии Тарья Халонен рассказала о своем видении эстоно-финских отношений и о том, как, по ее мнению, следует относиться к России.
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ФОТО DELFI: Виновного в ДТП с тремя погибшими в Ида-Вирумаа приговорили к десяти годам заключения
Сегодня Вируский уездный суд признал Яана Пийма виновным в совершении ДТП, повлекшим за собой смерть троих человек. Пийма приговорили к десяти годам лишения свободы.
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Йыхвискую полицию в соцсети обвинили в том, что матери с ребенком пришлось идти домой в грозу пешком. Автор вскоре удалил свой пост
В социальной сети Facebook были опубликованы обвинения в адрес работающих в Йыхви патрульных полицейских. А именно в том, что они якобы заставили женщину с двухлетним ребенком идти домой пешком, несмотря на грозу, а точнее шторм, надвинувшийся на Эстонию в минувшую субботу.
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Осторожно! Мобильные приложения могут украсть ваши данные
Современные смартфоны умеют делать почти все, и для всего наверняка найдется подходящее приложение: игры, сканирование штрих-кодов, видеозвонки, прогноз погоды, транспорт, обработка снимков, изучение языков. И, что примечательно, многие приложения предлагаются совершенно бесплатно, пишет Tele2. Возникает резонный вопрос: а на какие средства эти решения вообще создаются?
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Глава ЦРУ: прямой угрозы ядерной войны с КНДР пока нет
Непосредственной угрозы ядерной войны с Северной Кореей нет, несмотря на рост напряженности, заявил директор ЦРУ Майк Помпео.
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ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Безумство стихии, Фестиваль мнений и мероприятия в Ида-Вирумаа
Выходные ознаменовались для страны сильным штормом, последствия которого оказались впечатляющими. Немного помешала стихия и проведению традиционного Фестиваля мнений в Пайде. Обо всех самых важных и интересных событиях минувших выходных — в нашей подборке.
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ВИДЕО: Наехавший на толпу в Шарлотсвилле водитель был вдохновлен нацизмом
Наехавший на толпу митингующих в городе Шарлотсвилль водитель Джеймс Алекс Филдс-младший был вдохновлен идеями нацизма и восхищался Адольфом Гитлером.
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Если безразличие приводит к трагедии, или Что делать, когда дети теряются
1 июля в Латвии пропал 5-летний Ваня Берладин. Спустя 11 дней его нашли в лесу в 20 км от дома. Он доехал туда сам… После его пропажи соседи стали говорить, что ребенок был заброшенным, его родители пили и скандалили, да и вообще семья была на учете у соцработника. Однако помочь мальчику эта информация уже не могла, пишет "МК-Эстония".
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Премьер Латвии: мы — за конструктивное и практическое сотрудничество с Россией
Латвия отдает предпочтение конструктивному и практическому сотрудничеству с Россией по ряду направлений, заявил в понедельник во время встречи с сопредседателем латвийско-российской межправительственной комиссии, министром транспорта РФ Максимом Соколовым премьер-министр Марис Кучинскис.
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ФОТО: Клиент Selver в замешательстве: вроде и скидка, а вроде и нет!
В редакцию обратился недовольный клиент Selver, который решил купить в магазине в Тонди мороженое по хорошей, как ему показалось, цене, но на кассе выяснилось, что речь идет скидке с картой клиента.
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ВИДЕО С ДРОНА: Как происходит искусственное обновление эстонских лесов
На границе Ида- и Ляэне-Вирумаа в Пересаре простираются большие, в большинстве своем не заселенные людьми территории.
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Институт развития здоровья напоминает: презерватив нужен не только подросткам
Начинающаяся сегодня кампания Института развития здоровья (TAI), посвященная безопасному сексу, напоминает взрослым, что презерватив предназначен не только для подростков, значится в пресс-релизе.
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В кохтла-ярвеской школе погибла уборщица, выпав из окна
Сегодня в Кесклиннаской основной школе Кохтла-Ярве произошел несчастный случай: уборщица выпала из окна и разбилась.
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АРХИВНЫЕ ФОТО: Эстонские богачи предпочитали пышные формы и вычурные узоры
Богачам времен первой ЭР нравилось демонстрировать толщину своих кошельков.
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ФОТО: на Куртнаских озерах полыхают оставленные без присмотра костры
В редакцию Delfi прислала письмо и фото Евгения Парв, руководитель по коммуникациям Восточного спасательного центра Спасательного департамента:
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В Арукюла поезд насмерть сбил женщину
Сегодня в 15:50 в Арукюла на железнодорожной станции женщина попала под поезд. В результате происшествия она скончалась.
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