ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Передача останков советского бойца, первый рейс Megastar и золото Келли Сильдару

Сегодня, 29 января, найденные эстонскими поисковиками останки погибшего в 1944 году советского солдата родом из Казахстана были переданы дипломатам этой страны и будут отправлены на родину, где их захоронят с отданием всех надлежащих воинских почестей.

В этот же день самое новое судно компании Tallink Megastar отправилось из Таллинна в свой первый рейс в Хельсинки.

Также молодая эстонская фристайлистка Келли Сильдару второй год подряд победила в дисциплине слоупстайл на фестивале экстремалов X-Games в американском штате Колорадо.

Эти и другие новости этого воскресенья вы найдете в нашей традиционной подборке.

ФОТО: Останки найденного в Ида-Вирумаа советского бойца переданы для отправки на родину

Ida-Virumaa Foto: Sergei Stepanov

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В воскресенье в Кохтла-Ярве произошло событие международного, а главное, гуманитарного масштаба. Найденные эстонскими поисковиками останки погибшего в 1944 году советского солдата родом из Казахстана переданы дипломатам этой страны и будут отправлены на родину, где их захоронят с отданием всех надлежащих воинских почестей. Таким образом, благодаря усилиям эстонских поисковиков из клубов ”Front Line” и ”Otsing”, одним неизвестным солдатом на свете стало меньше. Теперь он известен: зовут его Николай Федорович Сорокин.

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ФОТО и ВИДЕО: Золотая Келли! Молодая эстонка защитила чемпионский титул

Молодая эстонская фристайлистка Келли Сильдару второй год подряд победила в дисциплине слоупстайл на фестивале экстремалов X-Games в американском штате Колорадо.

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ВИДЕОТУР: Megastar выходит на линию — где можно поесть, попить, посидеть и погулять на новом судне

Сегодня в 13:30 из Таллиннского порта в Хельсинки отправится новое судно Megastar компании Tallink — использующее в качестве топлива СПГ современное судно, которое очаровывает своим минималистским дизайном и удобными решениями. Смотрите на видео, как выглядит судно изнутри.

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ФОТО и ВИДЕО: Судно Megastar отправилось в свой первый рейс

Tallink Megastari esimene väljumine Foto: Tallink/Andres Raudjalg

Самое новое судно компании Tallink Megastar отправилось сегодня из Таллинна в свой первый рейс в Хельсинки.

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Трагедия в Литве: 4-летнего мальчика забили до смерти за неправильную речь

Foto: DELFI / Andrius Ufartas

Жестоко избитого 4-летнего мальчика, который скончался от полученных травм в больнице, похоронят в родной деревне – жители Байсогалы (Радвилишкский район Литвы) готовятся проститься с умершим. Об этом пишет русская версия литовского портала Delfi.

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Российский метеопортал обещает невероятно теплый февраль

Vihmane ilm Tallinnas Foto: Anna Aurelia Minev

Согласно прогнозу российского метеопортала Gismeteo, февраль будет намного теплее обычного и вместо снегопада почти каждый день будет идти дождь.

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ТАБЛИЦА: Сколько стоят алкоголь, сигареты и наркотики в разных странах. А в Эстонии?

Уважаемое экономическое издание Bloomberg проделало большую исследовательскую работу и рассмотрело цены и зарплаты около сотни стран, чтобы выяснить, куда американцу было бы разумнее всего поехать за покупками, если он хочет купить наркотики, алкоголь и сигареты. В таблице есть и Эстония. Другое дело, можно ли принимать за истину исходные данные. Издание и само отмечает, что сбор данных был сложным.

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АРХИВНЫЕ ФОТО: Пельгулинн 1970-х годов через объектив камеры 10-летнего мальчика

1960. aastate Pelgulinn Foto: Mati Mändlo, Eesti Ajaloomuuseum

В архивах Эстонского исторического музея сокрыты очень интересные находки. Мати Мяндло получил на свой десятый день рождения фотокамеру и начал усердно использовать свой подарок. Глядя на эти фотографии, можно обнаружить Пельгулинн 1970-х годов во всем его величии!

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ФОТО: На площади Вабадузе ярко встретили год Красного петуха

Hiina uue aasta pidustused Foto: Karli Saul

Таллиннский департамент культуры и бюро культуры Пекина сегодня вместе с горожанами отметили наступление нового года по китайскому календарю. Вдобавок можно было попробовать китайскую еду и купить изделия ручной работы, а также посмотреть новогоднее представлении артистов из Пекина.

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ФОТО: Президент Кальюлайд приняла участие в конькобежном марафоне

President Kersti Kaljulaid Mulgi uisumaratonil Foto: Kenno Soo

Сегодня на озере Вильянди состоялся 7-й конькобежный марафон Мульги, в котором участвовала и президент Керсти Кальюлайд. Президент приняла участие в 30-километровой марафонской дистанции.

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Натуральная косметика по-эстонски: болотный тоник, васильковый крем и маска из ила

Anni Õnneleid / Heiki Maiberg / Shutterstock

Количество занимающихся производством натуральной косметики фирм растет как на дрожжах. В качестве сырья зачастую используются довольно удивительные вещи, полученные ”у природы Эстонии”, пишет Maaleht.

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Город Нокиа, Синезубый король и ужасные еху. Кто и что стоит за названиями 50 компаний, известных каждому

Foto: Antti Aimo-Koivisto, AP

Даже те, кто знают о том, что технология Bluetooth названа по имени датского короля Харальда I Синезубого, зачастую затрудняются привести другие интересные примеры названий в IT-индустрии. А TechLife — не затрудняется!

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