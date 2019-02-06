ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Партия реформ устроила зачистку в своих рядах, Эстония может ввести пошлину на российскую электроэнергию

ВИДЕО: Возмутительно и опасно. Водитель автобуса Пярну-Таллинн сидит с телефоном за рулем и отправляет сообщения

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К Delfi попало видео того, как водитель автобуса Estonian Lines во время рейса Пярну-Таллинн взял в обе руки телефон и ведет с кем-то активную переписку.

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Министерство юстиции вручило госнаграду мужчине, которого ранее судили за педофилию

Tammepärja aumärkide üleandmise tseremoonia avamine Foto: Justiitsministeerium

В Министерстве юстиции созывается спецкомиссия, поскольку выяснилось, что в прошлом году была вручена госнаграда Сильверу Сильду, которого ранее судили за педофилию.

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Вот вам и э-государство! Врачебная правда о вечно ломающихся инфосистемах и отсутствии времени на пациента

фото иллюстративное Foto: Karin Kaljuläte

Технические проблемы, устаревший софт и тонны ненужной информации. Врачи рассказали свою правду об э-здоровье Eesti Ekspress.

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За услуги по уходу люди платят все больше, а местные самоуправления — все меньше. Особенно сложная ситуация в Ида-Вирумаа

KADRINA HOOLDEKODU Foto: Karin Kaljuläte

В конце прошлого года правительство ЭР приняло решение утвердить принципы и цели создания системы долгосрочного ухода, а также создать механизм внедрения системы, при которой доступность услуг по уходу не будет зависеть от доходов их получателей. На данный момент ситуация довольно удручающая.

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Неожиданный поворот. Подаст ли Олимпийский комитет в суд на ЭКРЕ?

URMAS SÕÕRUMAA, TÕNU TÕNISTE, JÜRI RATAS Foto: Arno Saar, Õhtuleht

ТОП Перебиваются на 1400 евро: кого считают бедным в разных странах и как определяется порог бедности? Необходимо, чтобы компетентные органы приняли соответствующие меры… Ответ Михаила Кылварта Урмасу Рейнсалу о Тотальном диктанте Тревожные звоночки: как обнаружить рак

Эстонская консервативная народная партия (ЭКРЕ) использует зарегистрированный Эстонским олимпийским комитетом слоган (ЭОК) "За здоровую Эстонии" и не собирается отказываться от него.

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Список ОЛПЭ своим главным конкурентом считает Центристскую партию

фото иллюстративное Foto: Oleg Tesla

Допущенный к участию в парламентских выборах список Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ) во главе с Юлией Соммер своим главным конкурентом считает центристов.

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EKRE обещает бороться с пропагандой гомосексуализма в детсадах Эстонии. А есть ли пропаганда?

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Кандидат от EKRE Кайрет Реммак-Грассманн обещает встать каменной стеной между детскими садами и пропагандой гомосексуализма. Журналист Eesti Ekspress решила пуститься на поиски той самой пропаганды, о которой так беспокоятся консерваторы.

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Необходимо, чтобы компетентные органы приняли соответствующие меры…

Михаил Кылварт Фото: канцелярия городского собрания Таллинна

Интересно, что именно это выражение, с такой легкостью использованное Урмасом Рейнсалу, можно было регулярно встретить в прессе и повседневной жизни в сталинское время.

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