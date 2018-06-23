ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Парад в честь Дня победы, костры Ивановой ночи и первое интервью спутницы жизни Олега Осиновского

Посвященные Дню победы парад и День защиты страны пройдут нынче, в год столетия Эстонской Республики, на Певческом поле в Таллинне сегодня, 23 июня.

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ФОТО: На Таллиннском певческом поле проходит крупнейший парад по случаю Дня победы

Foto: Priit Simson

Сегодня в 11 часов на Певческом поле в Таллинне начался посвященный Дню победы парад.

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Президент Кальюлайд на параде: в мире мало стран, которые смогут сразу призвать под ружье более 1% населения. Эстония сможет

Foto: Priit Simson

ТОП В Финляндии объявили опасными 13 эстонских врачей, но некоторые из них теперь лечат людей в Эстонии Кто они, где именно работают? "Если назвать в Грузии его имя, то все двери откроются”. Первое и эксклюзивное интервью спутницы жизни Олега Осиновского ФОТО ИССЛЕДОВАНИЕ: У рожденных в свободной Эстонии успех зависит от генов больше, чем у рожденных в СССР

Сегодня на параде в честь Дня победы на Таллиннском певческом поле президент Эстонии Керсти Кальюлайд произнесла речь. Публикуем перевод речи президента в полном объеме.

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ВИДЕО: Посмотрите весь парад по случаю Дня победы за 2,5 минуты

Сегодня на Певческом поле в Таллинне прошел посвященный Дню победы парад.

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На параде потеряли сознание семь человек, одну женщину доставили в больницу

Foto on illustreeriv Foto: Priit Simson

На сегодняшнем параде в честь Дня победы упали в обморок семь человек, один из них из числа зрителей. Одну маршировавшую на параде женщину также доставили в больницу, но около 17 часов ее уже отпустили из больницы.

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ФОТО читателей Delfi: Maxima и не только — кое-где эстонские флаги вывесили вверх ногами

Foto: Delfi lugeja

Читатель прислал в редакцию эстонского Delfi фотографию, на которой магазин в Маарду по случаю сегодняшнего дня победы вывесил государственный флаг вверх ногами.

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