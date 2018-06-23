23.06.2018, 21:56

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Парад в честь Дня победы, костры Ивановой ночи и первое интервью спутницы жизни Олега Осиновского

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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Парад в честь Дня победы, костры Ивановой ночи и первое интервью спутницы жизни Олега Осиновского
Foto: Priit Simson

Сегодня, 23 июня, на Певческом поле в Таллинне прошел посвященный Дню победы парад. А этим вечером по всей Эстонии зажигаются костры по случаю предстоящей Ивановой ночи. Кроме того, сегодня мы опубликовали интервью LP с новой избранницей Олега Осиновского Анастасией Удаловой. Эти и другие новости этой субботы читайте в нашей подборке.

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ФОТО: Как проходила подготовка к сегодняшнему параду в честь Дня победы — крупнейшему за все времена

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Посвященные Дню победы парад и День защиты страны пройдут нынче, в год столетия Эстонской Республики, на Певческом поле в Таллинне сегодня, 23 июня.
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ФОТО: На Таллиннском певческом поле проходит крупнейший парад по случаю Дня победы

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Сегодня в 11 часов на Певческом поле в Таллинне начался посвященный Дню победы парад.
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ВИДЕО: Посмотрите весь парад по случаю Дня победы за 2,5 минуты

Сегодня на Певческом поле в Таллинне прошел посвященный Дню победы парад.
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На параде потеряли сознание семь человек, одну женщину доставили в больницу

Foto on illustreeriv Foto: Priit Simson

На сегодняшнем параде в честь Дня победы упали в обморок семь человек, один из них из числа зрителей. Одну маршировавшую на параде женщину также доставили в больницу, но около 17 часов ее уже отпустили из больницы.
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ФОТО читателей Delfi: Maxima и не только — кое-где эстонские флаги вывесили вверх ногами

Foto: Delfi lugeja

Читатель прислал в редакцию эстонского Delfi фотографию, на которой магазин в Маарду по случаю сегодняшнего дня победы вывесил государственный флаг вверх ногами.
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Большой опрос: Как в Иванову ночь веселятся жители разных стран?

Scanpix / Sputnik, Anton Podgaiko

Иванов день является долгожданным праздником не только для жителей Эстонии. О том, как его отмечают в других странах, читайте в большом обзоре, подготовленном редакциями газет Linnaleht, Õhtuleht и портала "Вечерка".
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Как в старину отмечали Иванову ночь в Эстонии

Jaaniöö Kohtla-Järvel Foto: Jevgeni Kapov

Традиция отмечать этот самый любимый эстоноземельцами летний праздник уходит корнями в совсем древние, еще дохристианские времена. Благодаря сохранившимся до наших дней народным песням, сказаниям и сказкам мы можем теперь судить, как же в стародавние времена местные жители отмечали Иванову ночь.
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ТЕСТ: С морошкой, в винном маринаде или по рецепту шеф-повара? Какое мясо для гриля самое вкусное

Grilltest 2018 jaanipäev Foto: Ilmar Saabas

Завтра Иванов день, а сегодня по всей Эстонии зажигают костры, разжигают грили и разливают горячительные напитки. Что касается еды, всегда возникает вопрос, какое мясо все-таки приготовить на гриле. Для того, чтобы можно было выбрать наверняка и покупное мясо для гриля, редакция OmaMaitse.ee выяснила, каким из пяти вариантов нестыдно накормить всю компанию в Иванов день.
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ФОТО: Вот так отмечают Иванов день в разных уголках Харьюмаа. А как празднуете вы?

Foto: Taavi Sepp

Сегодня по всей Эстонии зажгутся костры. Народ собирается, чтобы отметить один из самых магических праздников года — Иванов день. Kroonika сегодня вечером ездит от одного костра к другому и делится с нами фотографиями с различных гуляний. А мы хотим знать: что делаете в этот праздник вы?
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Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
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Сегодня, 23 июня, на Певческом поле в Таллинне прошел посвященный Дню победы парад. А этим вечером по всей Эстонии зажигаются костры по случаю предстоящей Ивановой ночи. Кроме того, сегодня мы опубликовали интервью LP с новой избранницей Олега Осиновского Анастасией Удаловой. Эти и другие новости этой субботы читайте в нашей подборке.
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