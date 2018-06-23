ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Парад в честь Дня победы, костры Ивановой ночи и первое интервью спутницы жизни Олега Осиновского

Сегодня, 23 июня, на Певческом поле в Таллинне прошел посвященный Дню победы парад. А этим вечером по всей Эстонии зажигаются костры по случаю предстоящей Ивановой ночи. Кроме того, сегодня мы опубликовали интервью LP с новой избранницей Олега Осиновского Анастасией Удаловой. Эти и другие новости этой субботы читайте в нашей подборке.
"Если назвать в Грузии его имя, то все двери откроются”. Первое и эксклюзивное интервью спутницы жизни Олега Осиновского
Два года назад, в апреле, как гром среди ясного неба грянула новость: самый богатый предприниматель Эстонии, транзитный бизнесмен Олег Осиновский (52) после 30 лет брака разводится с женой Ириной Осиновской (52).
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ФОТО: Как проходила подготовка к сегодняшнему параду в честь Дня победы — крупнейшему за все времена