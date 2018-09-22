22.09.2018, 21:30

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Папа Римский, злоключения читателя в порту и убийство в Тапа


rus.delfi.ee
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Äigrumäe õnnetuskoht
Pilt on illustreerivFoto: Andres Putting

Папа Римский Франциск начал свой путь в Эстонию. Читательница поделилась с Delfi инцидентом, который произошел с ней в Таллиннском порту. Пропавшую накануне женщину нашли мертвой, по подозрению в убийстве задержан ее бывший супруг. А сегодня еще, между прочим, был День без автомобиля!

ФОТО и ВИДЕО: Папа Римский Франциск начал свой путь в Эстонию

Paavst valmistub lendama Roomast Vilniusse Foto: Vatikani press

Папа Римский Франциск посетит Эстонию с однодневным визитом 25 сентября. Свой путь сюда он начал в субботу рано утром. его первая остановка — Вильнюс.
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ВИДЕО: Автобус перед перекрестком ускоряется и проскакивает на красный

Читатель прислал в редакцию снятое позавчера в районе Тонди в Таллинне видео, на котором видно, как городской автобус перед перекрестком ускоряется и пересекает его на красный свет.
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"Хороший жизненный урок". Новый работодатель расторгнул контракт за день до начала работы — что делать в такой ситуации?

Foto: Anni Õnneleid

Delfi написал Дмитрий, поделившийся своим печальным опытом: после получения выгодного предложения молодой человек ушел с работы, но новый работодатель расторгнул контракт за день до начала работы. И хотя история Дмитрия имела счастливый конец, Delfi решил узнать у юриста — законно ли такие действия работодателя, и какие права имеет работник в такой ситуации.
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Забыла ID-карту: гражданку Казахстана не пустили на паром в Хельсинки и выписали штраф. "Вышла от них оплеванная и униженная, второсортная гражданка"

Foto: Eero Vabamägi

В редакцию Delfi позвонила Ольга, которую возмутил инцидент в Таллиннском порту, который произошел с ней на прошлой неделе в пятницу. Из-за забытой ID-карты женщину не только не пустили на оплаченный рейс в Финляндию, но еще и выписали штраф. При этом она утверждает, что постоянно покупает билеты на паром без ID-карты.
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ФОТО: В Таллинне отправляют в последний путь актера и режиссера Романа Баскина

Roman Baskini matused Foto: Karli Saul

13 сентября на 64-м году жизни скончался эстонский актер и режиссер Роман Баскин. Сегодня в Таллинне проходит прощание с Баскиным. Затем его похоронят на семейном участке на Метсакальмисту.
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Прощай, бабье лето! Надвигающийся с севера на Эстонию шторм принесет холод и сильный ветер

Torm Foto: Delfi lugeja

В субботу над Финляндией свирепствует шторм "Маури 18". У северных соседей ожидаются перебои с электричеством и отменой паромов. Шторм должен дойти и до Эстонии, а с собой он принесет холодный воздух и сильный ветер.
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Зачем ты это сделала, Марина?

Marina Kaljurand Foto: Rauno Volmar

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Вот уже три месяца прошло с тех пор, как я подала заявление о вступлении в Социал-демократическую партию. Я не жалею о своем решении. Наоборот, за три месяца я провела сотни встреч, после которых убедилась в том, что поступила правильно. Об этом мне говорят и люди. Разумеется, не все. Для кого-то я буквально за сутки превратилась из уважаемого дипломата в лживого политика, который жаждет получить доступ к деньгам налогоплательщиков. Эти люди у меня спрашивают: ”Зачем ты это сделала, Марина?”
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"Нам что, создавать места для украинцев?" Местные работодатели скептически отнеслись к плану минсоцдел "по спасению" юго-востока и Ида-Вирумаа

Ka Valgamaal tegutsevas Atria Eesti lihatööstuses napib kvaliteetset tööjõudu. Ettevõtte juht Olle Horm tõdes, et nad on juba ammu loobunud lootusest täita tühjad ametikohad. Atria on üks Lõuna-Eesti suuremaid tööandjaid. Foto: Raivo Tasso

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Пропавшую Мерье нашли мертвой: по подозрению в убийстве задержан ее бывший супруг

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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Невероятно! Один из самых татуированных людей Эстонии покрыт рисунками на 80%

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Работающий моделью в Художественной академии бодимодификатор по прозвищу Celios (33) весь в татуировках. Его тело покрыто ими как минимум на 80%, пишет Eesti Ekspress.
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ФОТО: Акция протеста? У здания МИД вандал разбил лобовое стекло автомобиля и оставил там паспорт

Foto: Juri Kristjan Tomson

В субботу припаркованный перед зданием Министерства иностранных дел в Таллинне рабочий микроавтобус Mercedes Vito пал жертвой необычного случая вандализма. Человек, которого пока не удалось задержать, пробил лобовое стекло автомобиля завернутым в пакет камнем и оставил между стеклом и дворником паспорт.
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ФОТО DELFI. Прогулки по рынкам мира: блошиный рынок на Сухом мосту в Тбилиси

Gruusia, Tbilisi turg Foto: Aleksandra Valner

В каждой стране рынки неповторимы. Через рынок можно рассказывать о культуре и традициях целого народа, ведь это место, где национальный характер раскрывается в своей максимальной концентрации. О чем же может рассказать известный блошиный рынок в столице Грузии?
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Папа Римский Франциск начал свой путь в Эстонию. Читательница поделилась с Delfi инцидентом, который произошел с ней в Таллиннском порту. Пропавшую накануне женщину нашли мертвой, по подозрению в убийстве задержан ее бывший супруг. А сегодня еще, между прочим, был День без автомобиля!
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