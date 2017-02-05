ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Падара штрафовали за превышение скорости, участие Кальюлайд в лыжном марафоне

В субботу днем на улице Теэстузе в Таллинне пьяный мужчина угрожал продавцу магазина, пытаясь с помощью ножа заставить продавца отдать наличные из кассы. Согласно данным Delfi, задержанный является известным эстонским репером Beebilõust (настоящее имя Андрус Элбинг). Депутат Рийгикогу Ивари Падар в конце декабря был оштрафован на 42 евро за превышение скорости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заняла 70-е место в женском зачете на лыжном марафоне Finlandia-hiihto.

В Пыхья-Таллинне по подозрению в ограблении задержан репер Beebilõust, угрожавший продавцу ножом

В субботу днем на улице Теэстузе в Таллинне пьяный мужчина угрожал продавщцу магазина, пытаясь с помощью ножа заставить продавца отдать наличные из кассы. Согласно данным Delfi, задержанный является известным эстонским репером Beebilõust (настоящее имя Андрус Элбинг), номинированным на Музыкальные премии Эстони.

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ФОТО DELFI: Кальюлайд заняла 70-е место на лыжном марафоне в Финляндии

President Kersti Kaljulaid osales Soome suurimal rahvaspordiüritusel Finlandia-hiihto, saavutades 50 km vabatehnikaga suusamaratonil naiste seas 70. koha. Foto: Karli Saul

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заняла 70-е место в женском зачете на лыжном марафоне Finlandia-hiihto.

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Депутат Рийгикогу Ивари Падар оштрафован за превышение скорости

Ivari Padar Foto: Andres Putting

Председатель парламентской комиссии по сельской жизни и бывший министр сельского хозяйства в конце декабря был оштрафован на 42 евро за превышение скорости на 127 километре шоссе Таллинн-Тарту-Лухамаа.

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Правительство Румынии отменило постановление об амнистии политиков-взяточников

Rumeenia meeleavaldused Foto: Vadim Ghirda, AP

Правительство Румынии на чрезвычайном заседании отменило принятое в минувший вторник постановление, которое даровало бы амнистию многим взяточникам, в том числе политикам. Митинги против амнистии собирали сотни тысяч человек. В отдельных случаях протесты перерастали в беспорядки, демонстранты запускали в полицейских факелы и осветительные ракеты, а те отвечали слезоточивым газом.

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Кодовое название Redsox: американская разведка забросила в СССР 85 агентов, но все они попались

Wikimedia commons

В ночь на 6 мая 1954 года в Пярнумаа с самолета были сброшены два парашютиста — шпионы Ханс Тоомла ("Артур") и Калью Кукк ("Карл"), работавшие на США. С собой у них был мощный радиопередатчик, способный передавать сигнал на всю Европу, полуавтоматический пистолет Walther P38, пистолеты со слезоточивым газом, поддельные документы и капсулы с цианидом, спрятанные в воротник.

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Исследования PISA: русскоязычные ученики сдают тесты хуже эстоноязычных

По словам главного эксперта отдела общего образования Министерства образования и науки Имби Хенно, школы Эстонии предлагают на данный момент самое качественное в западном мире образование, однако наши высокообразованные ученики имеют весьма слабую мотивацию.

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ВИДЕО TV3: Молодой человек спас двух девочек, чуть не утонувших в озере Вильянди

Viljandi järvelt tuli päästa nii koer, kui teda päästma läinud peremees Foto: Kenno Soo

Несколько дней назад на озере Вильянди произошла такая история: девочки провалились под лед, лишь счастливая случайность спасла их от худшего, передает TV3.

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Власти США назвали сроки строительства стены на границе с Мексикой

USA-Mehhiko piir Foto: JOHN MOORE, AFP

Новый министр внутренней безопасности США Джон Келли заявил, что стена на границе с Мексикой, возведение которой было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа, будет построена в течение двух лет.

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В Ляэне-Вирумаа в пожаре погибли двое мужчин

Foto on illustreeriv Foto: Kenno Soo

В субботу ранним утром в пожаре в волости Сымеру уезда Ляэне-Вирумаа погибли двое мужчин средних лет.

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ФОТО DELFI: В Вильянди мужчина всадил собутыльнику нож в шею

Selles kortermajas löödi mehele noaga kaela Foto: Kenno Soo

Вчера вечером в Вильянди 56-летний пьяный мужчина напал на своего 32-летнего знакомого и всадил ему нож в шею. Пострадавшего доставили в критическом состоянии в больницу.

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