ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ожидающиеся осложнения на эстонско-российской границе и ликвидация страсбургского стрелка

Проблема с пересечением эстонско-российской границы не ушла в прошлое и в новом году многих выезжающих в Россию ждут проблемы.
Правоохранители в ходе спецоперации в Страсбурге ликвидировали Шерифа Шеката, подозреваемого в стрельбе на рождественской ярмарке в центре города.
Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
ФОТО: Подозреваемый в нападении в Страсбурге убит полицией при задержании
Шериф Шекатт, подозреваемый в вооруженном нападении на рождественский рынок в Страсбурге, убит полицией при задержании. Об этом сообщили агентству Reuters вечером в четверг, 13 декабря, два сотрудника французских правоохранительных органов, попросивших не называть их имена и фамилии. Также эту информацию подтвердили агентству dpa представители местной полиции. Loe edasi…
Ильвес: если мы не хотим принимать мигрантов, то надо отказаться и от "шенгена"
Научный сотрудник Стэнфордского университета президент Тоомас Хендрик Ильвес сказал в интервью изданию Maaleht, что миграционное соглашение ООН — это просто договор о добрых намерениях, который успешно в своих целях используют ультраправые. Loe edasi…
Депутатские полномочия Михаила Стальнухина в Нарвском горсобрании приостановлены за прогулы
Поставщик услуг требует погасить долг, который образовался по его вине после установки дистанционного счетчика. Что делать?
Если с покупками товаров все просто — пришел, увидел, оплатил, то за услуги зачастую приходится платить постфактум. Электричество, вода, мобильная связь — счета за все это мы получаем уже после того, как воспользовались благами цивилизации, и верим написанному. Иногда получается так, что поставщик что-то путает, оборудование ошибается, и счета выставляют неверные, а спустя какое-то время на плательщиков вешают долг. Надо ли в этом случае платить за ошибки других и есть ли у таких ошибок срок давности — разбиралась ”МК-Эстония”. Loe edasi…
С понедельника меняется расписание движения столичных автобусов в направлении Ласнамяэ
В связи с открытием после реконструкции улицы Гонсиори с 17 декабря меняются расписания движения автобусов линий 31, 53, 55, 56, 67 и 68. Loe edasi…
Суд ЕС подтвердил запрет на въезд новейших дизельных автомобилей
ФОТО: В Таллинне на Маяка столкнулись автобус и автомобиль. Пострадал школьник
Сегодня во второй половине дня в Таллинне на Маяка столкнулись автомобиль и автобус. Пострадал 11-летний школьник, который был доставлен в больницу. Loe edasi…
БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Cмотрите, как выросли цены на квартиры по сравнению с кризисным периодом
10 лет назад разразился мировой экономический кризис, который достаточно болезненно отразился также и на эстонском рынке недвижимости. Начиная с 2008 года цены на недвижимость, которые до того момента стремительно росли благодаря щедрым кредитным вливаниям, перешли в свободное падение. Loe edasi…
Лесбийская пара воспитывает ребенка с рождения, но судья не разрешил его усыновить: "нужно спросить мнение ребенка"
Судья Тартуского уездного суда посчитал, что признанный в своей области и успешный специалист не годится в родители и не может усыновить ребенка своей спутницы жизни, потому что неизвестно, хочет ли ребенок, чтобы она была его второй матерью. Это уже второй случай, когда тот же судья не дает оформившей сожительство лесбийской паре разрешения на усыновление, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi…
Патрульного полицейского из Йыгева подозревают в том, что он совершил аварию в пьяном виде
В ночь на сегодня в Центр тревоги поступило сообщение об автомобиле, который протаранил столб уличного освещения на улице Роху в Йыгева. В аварийной машине находился патрульный полицейский Йыгева, у которого зафиксировали алкогольное опьянение. Loe edasi…
Жаловавшиеся на манипуляции и угрозы со стороны полиции преступники признаны виновными в наркопреступлениях
Ранее Eesti Ekspressписал, что на судебном процессе в Пярну обвиняемые в изготовлении и продаже кокаина сообщили, что полицейские манипулировали ими. Суд вынес в их отношении обвинительное решение. Loe edasi…
Псковского вице-губернатора подозревают во взяточничестве: при обыске изъяли эстонскую ID-карту
Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов стал фигурантом дела о взятке за помощь коммерсантам в выигрыше конкурса на строительство медцентра. В ходе обыска в рабочем кабинете Кузнецова изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования, в том числе и эстонская ID-карта на его имя, сообщает rus.err.ee. Loe edasi…
Оказавшаяся в центре событий на демонстрации против пакта ООН: жизнь моей семьи и друзей перевернута с ног на голову
Координатор добровольцев "Ээсти 200" Кадри Напритсон Акуна, которая попала в потасовку на демонстрации против миграционного пакта ООН на таллиннской площади Вабадузе в прошлое воскресенье, написала сегодня в социальной сети, что жизнь ее семьи и друзей перевернута. Мы публикуем перевод ее поста в полном объеме. Loe edasi…
С 3 января ситуация с лизинговыми автомобилями на российской границе снова может ухудшиться
Владельцы автомобилей, взятых в лизинг у банка Luminor, испытывают трудности с прохождением российской границы. Формально причиной становится нарушение водителями сроков пребывания автомобиля на территории России. С 3 января ситуация может ухудшиться, сообщает rus.err.ee. Loe edasi…