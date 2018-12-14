ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ожидающиеся осложнения на эстонско-российской границе и ликвидация страсбургского стрелка

Депутатские полномочия Михаила Стальнухина в Нарвском горсобрании приостановлены за прогулы

Нарвская избирательная комиссия приостановила на три месяца депутатские полномочия Михаила Стальнухина (Центристская партия) в Нарвском горсобрании в связи с его систематическим отсутствием на заседаниях.

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Поставщик услуг требует погасить долг, который образовался по его вине после установки дистанционного счетчика. Что делать?

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Если с покупками товаров все просто — пришел, увидел, оплатил, то за услуги зачастую приходится платить постфактум. Электричество, вода, мобильная связь — счета за все это мы получаем уже после того, как воспользовались благами цивилизации, и верим написанному. Иногда получается так, что поставщик что-то путает, оборудование ошибается, и счета выставляют неверные, а спустя какое-то время на плательщиков вешают долг. Надо ли в этом случае платить за ошибки других и есть ли у таких ошибок срок давности — разбиралась ”МК-Эстония”.

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С понедельника меняется расписание движения столичных автобусов в направлении Ласнамяэ

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В связи с открытием после реконструкции улицы Гонсиори с 17 декабря меняются расписания движения автобусов линий 31, 53, 55, 56, 67 и 68.

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Суд ЕС подтвердил запрет на въезд новейших дизельных автомобилей

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Суд в Люксембурге удовлетворил совместную жалобу Парижа, Брюсселя и Мадрида на Еврокомиссию, повысившую предельные нормы выбросов оксидов азота автомобилями.

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ГРАФИКИ | Рейтинг председателей партий: разрыв между Юри Ратасом и Каей Каллас начинает уменьшаться

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За два с половиной месяца до выборов в Рийгикогу место фаворита на должность главы правительства по-прежнему сохраняет председатель Центристской партии и нынешний премьер-министр Юри Ратас. В то же время, председатель Партии реформ Кая Каллас уменьшает разрыв с Ратасом медленно, но верно. Из заказанного Eesti Päevaleht у Turu-uuringute AS свежего исследования выясняется, что Ратаса теперь поддерживают 28% и Каллас — 19% избирателей, пишет Eesti Päevaleht.

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