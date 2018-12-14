14.12.2018, 21:45

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ожидающиеся осложнения на эстонско-российской границе и ликвидация страсбургского стрелка


rus.delfi.ee
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FRANCE-SECURITY/
FRANCE-SECURITY/Foto: Christian Hartmann, REUTERS

Проблема с пересечением эстонско-российской границы не ушла в прошлое и в новом году многих выезжающих в Россию ждут проблемы.

Правоохранители в ходе спецоперации в Страсбурге ликвидировали Шерифа Шеката, подозреваемого в стрельбе на рождественской ярмарке в центре города.

Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

ФОТО: Подозреваемый в нападении в Страсбурге убит полицией при задержании

Foto: Christian Hartmann, REUTERS

Шериф Шекатт, подозреваемый в вооруженном нападении на рождественский рынок в Страсбурге, убит полицией при задержании. Об этом сообщили агентству Reuters вечером в четверг, 13 декабря, два сотрудника французских правоохранительных органов, попросивших не называть их имена и фамилии. Также эту информацию подтвердили агентству dpa представители местной полиции.
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Ильвес: если мы не хотим принимать мигрантов, то надо отказаться и от "шенгена"

Foto: Andres Putting

Научный сотрудник Стэнфордского университета президент Тоомас Хендрик Ильвес сказал в интервью изданию Maaleht, что миграционное соглашение ООН — это просто договор о добрых намерениях, который успешно в своих целях используют ультраправые.
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Депутатские полномочия Михаила Стальнухина в Нарвском горсобрании приостановлены за прогулы

Mihhail Stalnuhhin Foto: Ilmar Saabas

Нарвская избирательная комиссия приостановила на три месяца депутатские полномочия Михаила Стальнухина (Центристская партия) в Нарвском горсобрании в связи с его систематическим отсутствием на заседаниях.
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Поставщик услуг требует погасить долг, который образовался по его вине после установки дистанционного счетчика. Что делать?

Elekter Foto: Eero Vabamägi

Если с покупками товаров все просто — пришел, увидел, оплатил, то за услуги зачастую приходится платить постфактум. Электричество, вода, мобильная связь — счета за все это мы получаем уже после того, как воспользовались благами цивилизации, и верим написанному. Иногда получается так, что поставщик что-то путает, оборудование ошибается, и счета выставляют неверные, а спустя какое-то время на плательщиков вешают долг. Надо ли в этом случае платить за ошибки других и есть ли у таких ошибок срок давности — разбиралась ”МК-Эстония”.
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С понедельника меняется расписание движения столичных автобусов в направлении Ласнамяэ

Foto: Madis Veltman

В связи с открытием после реконструкции улицы Гонсиори с 17 декабря меняются расписания движения автобусов линий 31, 53, 55, 56, 67 и 68.
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Суд ЕС подтвердил запрет на въезд новейших дизельных автомобилей

Foto: FABIAN BIMMER, REUTERS

ТОП

Суд в Люксембурге удовлетворил совместную жалобу Парижа, Брюсселя и Мадрида на Еврокомиссию, повысившую предельные нормы выбросов оксидов азота автомобилями.
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ГРАФИКИ | Рейтинг председателей партий: разрыв между Юри Ратасом и Каей Каллас начинает уменьшаться

Foto: Rauno Volmar

За два с половиной месяца до выборов в Рийгикогу место фаворита на должность главы правительства по-прежнему сохраняет председатель Центристской партии и нынешний премьер-министр Юри Ратас. В то же время, председатель Партии реформ Кая Каллас уменьшает разрыв с Ратасом медленно, но верно. Из заказанного Eesti Päevaleht у Turu-uuringute AS свежего исследования выясняется, что Ратаса теперь поддерживают 28% и Каллас — 19% избирателей, пишет Eesti Päevaleht.
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БОЛЬШАЯ ФОТОГАЛЕРЕЯ: За бананами и рыбой! Открытие Maxima в тартуском районе Аннелинн вызвало ажиотаж

Annelinna Maxima XX avamine Foto: Argo Ingver

В пятницу Maxima открыла в Тарту новый магазин Maxima XX — четвертый супермаркет розничной сети в Тарту и первый в районе Аннелинн.
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Лукашенко заподозрил Москву в попытках инкорпорировать Белоруссию в Россию

Aljaksandr Lukašenka Foto: Sergei Gunejev, Sputnik

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал мнение, что под предлогом "глубокой интеграции" Москва хочет инкорпорировать Беларусь в состав России.
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ФОТО: В Таллинне на Маяка столкнулись автобус и автомобиль. Пострадал школьник

Lugeja foto

Сегодня во второй половине дня в Таллинне на Маяка столкнулись автомобиль и автобус. Пострадал 11-летний школьник, который был доставлен в больницу.
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БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Cмотрите, как выросли цены на квартиры по сравнению с кризисным периодом

Фото: Unsplash

10 лет назад разразился мировой экономический кризис, который достаточно болезненно отразился также и на эстонском рынке недвижимости. Начиная с 2008 года цены на недвижимость, которые до того момента стремительно росли благодаря щедрым кредитным вливаниям, перешли в свободное падение.
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Лесбийская пара воспитывает ребенка с рождения, но судья не разрешил его усыновить: "нужно спросить мнение ребенка"

Andrus Miilaste Foto: Argo Ingver

Судья Тартуского уездного суда посчитал, что признанный в своей области и успешный специалист не годится в родители и не может усыновить ребенка своей спутницы жизни, потому что неизвестно, хочет ли ребенок, чтобы она была его второй матерью. Это уже второй случай, когда тот же судья не дает оформившей сожительство лесбийской паре разрешения на усыновление, пишет Eesti Ekspress.
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Патрульного полицейского из Йыгева подозревают в том, что он совершил аварию в пьяном виде

Foto: Madis Veltman

В ночь на сегодня в Центр тревоги поступило сообщение об автомобиле, который протаранил столб уличного освещения на улице Роху в Йыгева. В аварийной машине находился патрульный полицейский Йыгева, у которого зафиксировали алкогольное опьянение.
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Жаловавшиеся на манипуляции и угрозы со стороны полиции преступники признаны виновными в наркопреступлениях

Shutterstock

Ранее Eesti Ekspress писал, что на судебном процессе в Пярну обвиняемые в изготовлении и продаже кокаина сообщили, что полицейские манипулировали ими. Суд вынес в их отношении обвинительное решение.
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Псковского вице-губернатора подозревают во взяточничестве: при обыске изъяли эстонскую ID-карту

ID-kaardi sertifikaatide uuendamine Foto: Anni Õnneleid

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов стал фигурантом дела о взятке за помощь коммерсантам в выигрыше конкурса на строительство медцентра. В ходе обыска в рабочем кабинете Кузнецова изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования, в том числе и эстонская ID-карта на его имя, сообщает rus.err.ee.
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Оказавшаяся в центре событий на демонстрации против пакта ООН: жизнь моей семьи и друзей перевернута с ног на голову

Suveräänsusliikumise Tark ja Terve Eesti meeleavaldus ÜRO rändeleppe vastu Foto: Jaanus Lensment

Координатор добровольцев "Ээсти 200" Кадри Напритсон Акуна, которая попала в потасовку на демонстрации против миграционного пакта ООН на таллиннской площади Вабадузе в прошлое воскресенье, написала сегодня в социальной сети, что жизнь ее семьи и друзей перевернута. Мы публикуем перевод ее поста в полном объеме.
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С 3 января ситуация с лизинговыми автомобилями на российской границе снова может ухудшиться

Narvas 22.02 Foto: Eero Vabamägi

Владельцы автомобилей, взятых в лизинг у банка Luminor, испытывают трудности с прохождением российской границы. Формально причиной становится нарушение водителями сроков пребывания автомобиля на территории России. С 3 января ситуация может ухудшиться, сообщает rus.err.ee.
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