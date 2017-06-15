ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ответы Путина, кончина Баталова, прощание с Кару и скелеты в сердце Таллинна

По традиции подведем итоги уходящего дня.

В рамках председательства Эстонии в Евросоюзе премьер-министр Юри Ратас прилетел в Берлин на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Автор самого популярного эстонского молодежного романа последних лет Маргус Кару ушел из жизни в возрасте 32 лет. Сегодня его провожают в последний путь.

Президент РФ Владимир Путин в четверг провел ежегодную, 15-ю по счету, "прямую линию", в ходе которой отвечал на вопросы граждан. "Прямая линия" продолжалась около четырех часов. Delfi вел текстовый онлайн.

На пересечении Тынисмяги, улицы Харидусе и Пярнуского шоссе под сенью деревьев в земле скрыты останки сотен людей, которые, может, и покоились бы там дальше, если бы не планы по возведению на месте нынешней парковки офисно-жилого здания.

Народный артист СССР Алексей Баталов скончался на 89-м году жизни.

Путин: Россия готова предоставить убежище бывшему главе ФБР Джеймсу Коми

James Comey Foto: Cliff Owen, AP

Владимир Путин заявил, что Россия готова предоставить убежище бывшему директору ФБР Джеймсу Коми. Об этом президент РФ сказал в ходе ”прямой линии”.

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Читатель Delfi: почему Европа платит дотации мне, а Эстония присваивает?

Foto: ARIS MESSINIS, AFP

В редакцию Defli обратился читатель, который уверен, что Эстония получает деньги от Евросоюза за серопаспортников, а также интересуется, можно ли получить эти деньги непосредственно ему, а не государству. Министерству социальных дел, в свою очередь, ничего об этом неизвестно.

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ФОТО и ВИДЕО DELFI: Ратас прибыл в Берлин на встречу с Ангелой Меркель

В рамках председательства Эстонии в Евросоюзе премьер-министр Юри Ратас прилетел в Берлин на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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МИД РФ: закрытие дела об убийстве Ганина — наглядное свидетельство лицемерия эстонских властей

Maria Zahharova Foto: Aleksandr Vilf, Sputnik

Во время брифинга в Москве 15 июня 2017 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, комментируя решение прокуратуры Эстонии о закрытии уголовного дела по факту убийства Дмитрия Ганина, что МИД России возмущен кощунственным подходом к памяти погибшего российского гражданина

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ФОТО DELFI: В Таллинне прощаются с писателем Маргусом Кару

Foto: Tiit Blaat

Автор самого популярного эстонского молодежного романа последних лет Маргус Кару ушел из жизни в возрасте 32 лет. Сегодня его провожают в последний путь.

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Представитель Lootus Sinuga: к нам может прийти любой человек, никто не должен нуждаться

В понедельник, 12 июня, у благотворительного объединения ”Lootus Sinuga” начался месяц сбора гречки для нуждающихся. Мы узнали у представителя организации Екатерины Пановой, как много людей участвует в такого рода мероприятиях, а также как обстоят дела с благотворительностью на сегодняшний день.

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ТЕКСТОВЫЙ ОНЛАЙН: "Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным: о санкциях, отношениях с США и внуках

Президент РФ Владимир Путин в четверг провел ежегодную, 15-ю по счету, "прямую линию", в ходе которой отвечал на вопросы граждан. "Прямая линия" продолжалась около четырех часов. Delfi вел текстовый онлайн.

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ФОТО: Полиция ищет жертв подозреваемой в мошенничестве женщины

PPA

Следователи криминального бюро Пыхьяской префектуры задержали женщину, которую подозревают в выманивании денег у пожилых людей. У полиции есть основания полагать, что жертв может быть больше.

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Пожар в Гренфелл-тауэр: десятки числятся пропавшими без вести

Foto: PETER NICHOLLS, REUTERS

Десятки человек числятся пропавшими без вести после пожара в жилом многоэтажном доме Гренфелл-тауэр в Лондоне. Сообщается, что неизвестно местонахождение целых семей.

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ФОТО и ВИДЕО: Неприметная парковка в центре Таллинна скрывала под собой сотни древних скелетов

На пересечении Тынисмяги, улицы Харидусе и Пярнуского шоссе под сенью деревьев в земле скрыты останки сотен людей, которые, может, и покоились бы там дальше, если бы не планы по возведению на месте нынешней парковки офисно-жилого здания, пишет Maaleht.

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В Эстонии под стражей находится рекордное число педофилов

Viru vangla Foto: Tiit Blaat

За последние полтора месяца только в Таллинне и Харьюмаа были арестованы шесть человек, подозреваемых в педофилии. Всего под стражей находится 13 предполагаемых педофилов.

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Скончался актер Алексей Баталов

Foto: Ekaterina Chesnokova, RIA Novosti

Народный артист СССР Алексей Баталов скончался на 89-м году жизни. Об этом в четверг, 15 июня, сообщает kp.ru со ссылкой на друга актера.

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ВИДЕО: Tallinna Kaubamaja. Что скрыто от глаз обывателя

Недавно стало доподлинно известно, что здание Tallinna Kaubamaja будет снесено, а на его месте построено что-то более современное, поэтому самое время заглянуть в помещения этого здания-легенды, в которые для обычного посетителя вход закрыт: на склады, эстакаду, крышу.

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ФОТО: В Saber Strike впервые участвуют все боевые группы НАТО

Saber Strike 2017. Viimane päev Foto: Sergei Stepanov, NPA

В пятницу закончатся ежегодные учения Saber Strike, которые стартовали 5 июня на центральном полигоне Сил обороны Эстонии и в которых принимают участие около 1500 человек.

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”Все было классно, и вдруг закончилось!” Большое эксклюзивное интервью Эвелин Ильвес

Meditsiiniharidusega Evelin Ilves peab puhast, kvaliteetset ja tervistavat toitu üheks oluliseks tervise alustalaks. Foto: Kalev Lilleorg, Pressimaterjal

Прошло уже два года после скандального развода президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса со своей супругой. Бывшая первая леди Эвелин Ильвес откровенно рассказала ”МК-Эстонии” о своих чувствах в связи с разными аспектами их совместной жизни и приоткрыла завесу над тем, чем занимается сейчас.

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Желающим попасть на Иванову ночь на остров может не хватить билетов

Foto: Karin Kaljuläte

Уже в этот вторник э-билеты на маршрут Виртсу-Куйвасту были распроданы на 22 июня на период с 10:50 до 23:00. Все же были доступны билеты на 23.июня на ранние утренние отправления и на время после 15:50, пишет Meie Maa.

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Сенат США расширил антироссийские санкции

Foto: WIN MCNAMEE, AFP

Сенат США большинством голосов одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение антироссийских санкций.

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ФОТО: Ратас в Берлине встретился с Меркель

Jüri Ratas kohtus Berliinis Angela Merkeliga Foto: Ave Tampere, Riigikantselei

В рамках председательства Эстонии в Евросоюзе премьер-министр Юри Ратас прилетел в Берлин на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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Родители погибшего под гаражной дверью мальчика: пусть такого никогда ни у кого не случится

Erakogu

Расследование гибели придавленного дверью от гаража ребенка установило факт излома пружины подъемного механизма и отсутствие защиты от поломки. Несмотря на то, что правление квартирного товарищества и фирма-администратор были в курсе неисправности, они ничего не предприняли и не оповестили жителей, пишет Eesti Päevaleht.

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Опрос: Центристская партия сильно опережает конкурентов по популярности в Таллинне

Foto: Andres Putting

Центристская партия по итогам выборов в органы местного самоуправления может сохранить абсолютное большинство в таллиннском горсобрании, т. к. ее поддерживают свыше половины столичных избирателей, передает rus.err.ee.

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Юлия Беляева завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы!

Julia Beljajeva Foto: www.facebook.com/fie.org

24-летняя тартуская шпажистка Юлия Беляева стала бронзовым призером чемпионата Европы по фехтованию в Тбилиси.

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Опрос: Таави Аас — самый популярный кандидат в мэры Таллинна

Самым популярным кандидатом на пост мэра Таллинна является первый номер Центристской партии на предстоящих муниципальных выборах в столичное городское собрание Таави Аас, свидетельствуют результаты общественного мнения, проведенного фирмой Turu-uuringute по заказу новостной редакции ERR.

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