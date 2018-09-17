17.09.2018, 21:35

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ответ Луйка на запрос об агентах Кремля, дневник заключенного и новая версия России о крушении "Боинга-777"

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rus.delfi.ee
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Moskva 18.06.2018
Foto: Andres Putting

Сегодня министр обороны Юри Луйк ответил на запрос о российских агентах влияния в Рийгикогу и Правительстве Республики. Также мы опубликовали дневник осужденного пожизненно заключенного Вируской тюрьмы и новую версию Министерства обороны России о виновных в крушении пассажирского "Боинга-777" в Донбассе в 2014 году. Все самые и интересные новости дня — в традиционной подборке Delfi!

Есть ли в Рийгикогу и правительстве агенты влияния Кремля? Отвечает министр обороны

Foto: Andres Putting

Министр обороны Юри Луйк ответил на запрос от 22 августа о российских агентах влияния в Рийгикогу и Правительстве Республики, сообщила пресс-служба парламента.
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Член комиссии по закупкам лекарств от ВИЧ задержан по подозрению в коррупции

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Центральная криминальная полиция задержала в понедельник члена комиссии Министерства социальных дел по закупкам лекарств от вируса ВИЧ Матти Майметса, который подозревается в неоднократном получении взяток от фармацевтических компаний.
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КАРТА: На Гонсиори меняется движение в связи с укладкой последнего слоя асфальта

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Во вторник, 18 сентября, в 7 часов утра на улице Гонсиори начнется укладка последнего слоя асфальта, из-за чего будет нарушаться обычный порядок движения транспорта, сообщает Раэпресс.
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Недолго музыка играла. В волости Йыхви зреет новый властный переворот

Martin Repinski Foto: Priit Simson

Всего три месяца назад в волостном собрании Йыхви поменялась власть, в результате чего пост старейшины волости занял центрист Мартин Репинский. Уже в ближайшее время ситуация может вновь кардинально поменяться — оппозиция в волостном собрании готова объявить вотум недоверия действующему руководству, чтобы ”прекратить растранжиривание бюджета и замену компетентных сотрудников на ”своих” для новой власти людей”.
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Порошенко объявил о прекращении договора о дружбе с Россией

Foto: Tiit Blaat

Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, сообщила его пресс-служба.
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ФОТО| Мужчина присвоил чужую сумку: полиция просит помощи!

PPA

Нарвское отделение полиции просит помощи общественности в установлении личности мужчины.
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Суд: отказ в предоставлении вида на жительства зарегистрированному однополому партнеру противоречит конституции

Kooseluseaduse vastased Toompeal Foto: Rauno Volmar

Сегодня окружной суд признал закон об иностранцах противоречащим конституции в той части, в которой он не видит юридического основания для предоставления срочного вида на жительства однополому партнеру гражданина Эстонии, с которым у него заключен договор о о сожительстве для ведения семейной жизни в Эстонии.
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ТОП

Дневник осужденного пожизненно заключенного Вируской тюрьмы: моя жизнь — как бесконечный "день сурка"

Foto: Oliver Tsupsman

Eesti Päevaleht попросил в августе одного заключенного несколько дней вести дневник. Рене Вайник осужден пожизненно, и его дни проходят в Вируской тюрьме. Такой жизнью, которую он описывает в своем дневнике, он живет очень долго — Вайник провел в тюрьмах 22 года, ровно половину своей жизни, пишет Eesti Päevaleht.
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ФОТО: В Таллинне вновь зажгли огонь Олимпиады-80

Foto: Ilmar Saabas

Сегодня в Олимпийском центре парусного спорта в Таллинне был вновь зажжен огонь Олимпиады 1980 года.
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Таллиннский технический университет сменил название с ТТУ на TalTech

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Отныне Таллиннский технический университет (ТТУ) на международной арене будет носить название TalTech вместо нынешнего TUT (Tallinn University of Technology).
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Водители, радуйтесь: в связи с ошибкой при обновлении систем камер измерения скорости отменены более 200 штрафов

Kristiine ristmiku kiiruskaamerad Foto: Karli Saul

На прошлой неделе Департамент шоссейных дорог обновил программное обеспечение 35 камер измерения скорости, в процессе которого произошла ошибка. В связи с этим отменяется 24 штраф, выписанный в период 11-13 сентября.
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Жестокий самосуд в Мустамяэ: в качестве подозреваемых задержаны четверо подростков

Just siin leidis peksmine aset. Foto: Andres Putting

3 сентября на пустыре близ улице Сютисте в Мустамяэ группа подростков совершила жестокий самосуд над другим мальчишкой. Подозрение в избиении представлено четырем молодым людям.
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Новая версия России: МН-17 над Донбассом сбили ракетой, принадлежавшей Украине

MH17 Foto: Maksim Blinov, RIA Novosti

Министерство обороны России выдвинуло очередную версию о виновных в крушении пассажирского "Боинга-777" в Донбассе в 2014 году. Российские военные утверждают, что ракета, которой был сбит самолет Malaysia Airlines, принадлежала украинской воинской части.
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Участник Pussy Riot Петр Верзилов ослеп и оглох

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Участник Pussy Riot и издатель ”Медиазоны” Петр Верзилов ослеп, оглох и не способен самостоятельно передвигаться. Об этом сообщает Reuters.
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ФОТО читателей Delfi: Ах, эта свадьба! Выбираем самую красивую пару портала

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С 14 августа в кинотеатрах выходит новая любовная комедия, на которую обязательно нужно сходить с любимым человеком. Три влюбленные пары — татарская, армянская и русская — готовятся сыграть свадьбы.
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Недолго музыка играла. В волости Йыхви зреет новый властный переворот

17.09.2018
Всего три месяца назад в волостном собрании Йыхви поменялась власть, в результате чего пост старейшины волости занял центрист Мартин Репинский. Уже в ближайшее время ситуация может вновь кардинально поменяться — оппозиция в волостном собрании готова объявить вотум недоверия действующему руководству, чтобы ”прекратить растранжиривание бюджета и замену компетентных сотрудников на ”своих” для новой власти людей”.
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ФОТО и ВИДЕО: В Нью-Йорке в торговом центре произошел пожар: множество пострадавших

17.09.2018
По меньшей мере 17 человек пострадали в понедельник в результате пожара, который произошел на парковке торгового центра Kings Plaza в Бруклине в Нью-Йорке. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице пожарного департамента Нью-Йорка в Twitter.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ответ Луйка на запрос об агентах Кремля, дневник заключенного и новая версия России о крушении "Боинга-777"

17.09.2018
Сегодня министр обороны Юри Луйк ответил на запрос о российских агентах влияния в Рийгикогу и Правительстве Республики. Также мы опубликовали дневник осужденного пожизненно заключенного Вируской тюрьмы и новую версию Министерства обороны России о виновных в крушении пассажирского "Боинга-777" в Донбассе в 2014 году. Все самые и интересные новости дня — в традиционной подборке Delfi!
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Член комиссии по закупкам лекарств от ВИЧ задержан по подозрению в коррупции

17.09.2018
Центральная криминальная полиция задержала в понедельник члена комиссии Министерства социальных дел по закупкам лекарств от вируса ВИЧ Матти Майметса, который подозревается в неоднократном получении взяток от фармацевтических компаний.
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17.09.2018
Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, сообщила его пресс-служба.
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Дневник осужденного пожизненно заключенного Вируской тюрьмы: моя жизнь — как бесконечный "день сурка"

17.09.2018
Eesti Päevaleht попросил в августе одного заключенного несколько дней вести дневник. Рене Вайник осужден пожизненно, и его дни проходят в Вируской тюрьме. Такой жизнью, которую он описывает в своем дневнике, он живет очень долго — Вайник провел в тюрьмах 22 года, ровно половину своей жизни, пишет Eesti Päevaleht.
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ФОТО читателей Delfi: Ах, эта свадьба! Выбираем самую красивую пару портала

17.09.2018
С 14 августа в кинотеатрах выходит новая любовная комедия, на которую обязательно нужно сходить с любимым человеком. Три влюбленные пары — татарская, армянская и русская — готовятся сыграть свадьбы.
Подробнее