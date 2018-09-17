ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ответ Луйка на запрос об агентах Кремля, дневник заключенного и новая версия России о крушении "Боинга-777"

Во вторник, 18 сентября, в 7 часов утра на улице Гонсиори начнется укладка последнего слоя асфальта, из-за чего будет нарушаться обычный порядок движения транспорта, сообщает Раэпресс.

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Недолго музыка играла. В волости Йыхви зреет новый властный переворот

Martin Repinski Foto: Priit Simson

Всего три месяца назад в волостном собрании Йыхви поменялась власть, в результате чего пост старейшины волости занял центрист Мартин Репинский. Уже в ближайшее время ситуация может вновь кардинально поменяться — оппозиция в волостном собрании готова объявить вотум недоверия действующему руководству, чтобы ”прекратить растранжиривание бюджета и замену компетентных сотрудников на ”своих” для новой власти людей”.

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Порошенко объявил о прекращении договора о дружбе с Россией

Foto: Tiit Blaat

Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, сообщила его пресс-служба.

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ФОТО| Мужчина присвоил чужую сумку: полиция просит помощи!

PPA

Нарвское отделение полиции просит помощи общественности в установлении личности мужчины.

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Суд: отказ в предоставлении вида на жительства зарегистрированному однополому партнеру противоречит конституции

Kooseluseaduse vastased Toompeal Foto: Rauno Volmar

Сегодня окружной суд признал закон об иностранцах противоречащим конституции в той части, в которой он не видит юридического основания для предоставления срочного вида на жительства однополому партнеру гражданина Эстонии, с которым у него заключен договор о о сожительстве для ведения семейной жизни в Эстонии.

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Дневник осужденного пожизненно заключенного Вируской тюрьмы: моя жизнь — как бесконечный "день сурка"

Foto: Oliver Tsupsman

Eesti Päevaleht попросил в августе одного заключенного несколько дней вести дневник. Рене Вайник осужден пожизненно, и его дни проходят в Вируской тюрьме. Такой жизнью, которую он описывает в своем дневнике, он живет очень долго — Вайник провел в тюрьмах 22 года, ровно половину своей жизни, пишет Eesti Päevaleht.

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ФОТО: В Таллинне вновь зажгли огонь Олимпиады-80

Сегодня в Олимпийском центре парусного спорта в Таллинне был вновь зажжен огонь Олимпиады 1980 года.

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Таллиннский технический университет сменил название с ТТУ на TalTech

Pilt on illustreeriv Foto: Madis Veltman

Отныне Таллиннский технический университет (ТТУ) на международной арене будет носить название TalTech вместо нынешнего TUT (Tallinn University of Technology).

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Водители, радуйтесь: в связи с ошибкой при обновлении систем камер измерения скорости отменены более 200 штрафов

Kristiine ristmiku kiiruskaamerad Foto: Karli Saul

На прошлой неделе Департамент шоссейных дорог обновил программное обеспечение 35 камер измерения скорости, в процессе которого произошла ошибка. В связи с этим отменяется 24 штраф, выписанный в период 11-13 сентября.

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Жестокий самосуд в Мустамяэ: в качестве подозреваемых задержаны четверо подростков