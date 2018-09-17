ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ответ Луйка на запрос об агентах Кремля, дневник заключенного и новая версия России о крушении "Боинга-777"

Сегодня министр обороны Юри Луйк ответил на запрос о российских агентах влияния в Рийгикогу и Правительстве Республики. Также мы опубликовали дневник осужденного пожизненно заключенного Вируской тюрьмы и новую версию Министерства обороны России о виновных в крушении пассажирского "Боинга-777" в Донбассе в 2014 году. Все самые и интересные новости дня — в традиционной подборке Delfi!
Есть ли в Рийгикогу и правительстве агенты влияния Кремля? Отвечает министр обороны
Министр обороны Юри Луйк ответил на запрос от 22 августа о российских агентах влияния в Рийгикогу и Правительстве Республики, сообщила пресс-служба парламента. Loe edasi...
Член комиссии по закупкам лекарств от ВИЧ задержан по подозрению в коррупции
КАРТА: На Гонсиори меняется движение в связи с укладкой последнего слоя асфальта
Во вторник, 18 сентября, в 7 часов утра на улице Гонсиори начнется укладка последнего слоя асфальта, из-за чего будет нарушаться обычный порядок движения транспорта, сообщает Раэпресс. Loe edasi...
Недолго музыка играла. В волости Йыхви зреет новый властный переворот
Всего три месяца назад в волостном собрании Йыхви поменялась власть, в результате чего пост старейшины волости занял центрист Мартин Репинский. Уже в ближайшее время ситуация может вновь кардинально поменяться — оппозиция в волостном собрании готова объявить вотум недоверия действующему руководству, чтобы ”прекратить растранжиривание бюджета и замену компетентных сотрудников на ”своих” для новой власти людей”. Loe edasi...
Порошенко объявил о прекращении договора о дружбе с Россией
Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, сообщила его пресс-служба. Loe edasi...
ФОТО| Мужчина присвоил чужую сумку: полиция просит помощи!
Нарвское отделение полиции просит помощи общественности в установлении личности мужчины. Loe edasi...
Суд: отказ в предоставлении вида на жительства зарегистрированному однополому партнеру противоречит конституции
Сегодня окружной суд признал закон об иностранцах противоречащим конституции в той части, в которой он не видит юридического основания для предоставления срочного вида на жительства однополому партнеру гражданина Эстонии, с которым у него заключен договор о о сожительстве для ведения семейной жизни в Эстонии. Loe edasi...
Дневник осужденного пожизненно заключенного Вируской тюрьмы: моя жизнь — как бесконечный "день сурка"
Eesti Päevaleht попросил в августе одного заключенного несколько дней вести дневник. Рене Вайник осужден пожизненно, и его дни проходят в Вируской тюрьме. Такой жизнью, которую он описывает в своем дневнике, он живет очень долго — Вайник провел в тюрьмах 22 года, ровно половину своей жизни, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
ФОТО: В Таллинне вновь зажгли огонь Олимпиады-80
Сегодня в Олимпийском центре парусного спорта в Таллинне был вновь зажжен огонь Олимпиады 1980 года. Loe edasi...
Таллиннский технический университет сменил название с ТТУ на TalTech
Водители, радуйтесь: в связи с ошибкой при обновлении систем камер измерения скорости отменены более 200 штрафов
На прошлой неделе Департамент шоссейных дорог обновил программное обеспечение 35 камер измерения скорости, в процессе которого произошла ошибка. В связи с этим отменяется 24 штраф, выписанный в период 11-13 сентября. Loe edasi...
Жестокий самосуд в Мустамяэ: в качестве подозреваемых задержаны четверо подростков
3 сентября на пустыре близ улице Сютисте в Мустамяэ группа подростков совершила жестокий самосуд над другим мальчишкой. Подозрение в избиении представлено четырем молодым людям. Loe edasi...
Новая версия России: МН-17 над Донбассом сбили ракетой, принадлежавшей Украине
С 14 августа в кинотеатрах выходит новая любовная комедия, на которую обязательно нужно сходить с любимым человеком. Три влюбленные пары — татарская, армянская и русская — готовятся сыграть свадьбы. Loe edasi...