ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Отставка Сарапуу, Трамп в Брюсселе и Самойлова в Таллинне

Сегодняшний день был насыщен событиями политической жизни.

Госпрокуратура и Департамент полиции безопасности (КаПо) задержали сегодня по подозрению в коррупции вице-мэра Таллинна Арво Сарапуу. Он подал заявление об оставке.

Российская певица Юлия Самойлова, которая из-за запрета на въезд на Украину не смогла выступить на "Евровидении-2017", сегодня утром вместе со своим супругом приземлилась в Таллиннском аэропорту.

Трамп выступил на самом коротком за 10 лет саммите НАТО в Брюсселе.

Трамп: НАТО в будущем должна фокусироваться в том числе на угрозах со стороны РФ

Donald Trump, Jens Stoltenberg Foto: Emmanuel Dunand, AFP

Помимо этого президент США отметил, что альянс должен также уделять огромное внимание терроризму и иммиграции, пишет ТАСС.

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ФОТО DELFI: Сарапуу покинул здание КаПо, с прессой общаться не стал

Arvo Sarapuu lahkub KAPOst Foto: Hendrik Osula

Госпрокуратура и Департамент полиции безопасности (КаПо) задержали сегодня в качестве подозреваемого вице-мэра Таллинна Арво Сарапуу. Он был доставлен в здание КаПо, где провел несколько часов.

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”Весенний шторм” этого года: серьезно пострадали шестеро солдат, двое в больнице

Kevadtorm 2017 Ida-Virumaa Foto: Sergei Stepanov, NPA

Сегодня кончаются учения ”Весенний шторм”, в которых принимают участие около 8 000 человек. На учениях этого года отмечено десять несчастных случаев, когда участники получили серьезные травмы. Трое до сих пор находятся в больнице, из них двое — в тяжелом состоянии.

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СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ: Эстонский певец Maruta выпустил новый клип

Эстонский певец Maruta продолжает радовать своих поклонников новыми песнями. На днях, усилиями маленького, но смелого и профессионального коллектива, был снят клип на песню “I remember”. Смотрите!

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Вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу подал заявление об отставке

Arvo Sarapuu Foto: Andres Putting

Госпрокуратура и Департамент полиции безопасности (КаПо) задержали сегодня по подозрению в коррупции вице-мэра Таллинна Арво Сарапуу.

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ФОТО DELFI: Сотрудники КаПо вывели из Таллиннской мэрии подозреваемого в коррупции Арво Сарапуу

Arvo Sarapuu viiakse ära Foto: Andres Putting

Госпрокуратура и Департамент полиции безопасности (КаПо) задержали сегодня в качестве подозреваемого вице-мэра Таллинна Арво Сарапуу.

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Михал — о скандале вокруг Сарапуу: дело плохо. Мусор начинает вонять

Kristen Michal Foto: Hendrik Osula

Госпрокуратура и Департамент полиции безопасности (КаПо) задержали сегодня в качестве подозреваемого вице-мэра Таллинна Арво Сарапуу. Депутат Рийгикогу от Партии реформ и предполагаемый кандидат на пост мэра Таллинна Кристен Махал высказался по этому поводу. Публикуем заявление Михала в сокращенном виде. Полностью можете его прочесть в Ärileht.

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ФОТО: Не попавшая на "Евровидение" от России Юлия Самойлова прибыла в Таллинн

Julia Samoilova Tallinna Lennujaamas Foto: Karli Saul

Российская певица Юлия Самойлова, которая из-за запрета на въезд на Украину не смогла выступить на "Евровидении-2017", сегодня утром вместе со своим супругом приземлилась в Таллиннском аэропорту. Вечером в ресторане Masha Самойлова даст благотворительный концерт в поддержку фонда Donum Vitae. Смотрите, как фанаты и журналисты встречали исполнительницу в Таллинне!

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По делу Арво Сарапуу подозрение предъявлено еще двоим мужчинам — кто они?

Margo Tomingas, Oliver Nääs Foto: Andres Haabu

Вместе с Арво Сарапуу прокуратура предъявила подозрение Кайдо Лаанъярву и Марго Томингасу, которые очень близко связаны с Сарапуу.

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Певкур: из-за постоянных скандалов вокруг центристов Ратасу следует подать в отставку

Karli Saul

Председатель Партии реформ Ханно Певкур считает, что из-за постоянных скандалов вокруг Центристской партии, ее лидеру и премьер-министру Юри Ратасу следует подать в отставку.

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Корб, Тоом и другие: центристы и раньше неоднозначно отзывались о НАТО

Yana Toom ja Mihhail Korb Keskerakonna Narva piirkonna koosolekul Foto: Andres Putting

Входящая в коалицию Центристская партия официально поддерживает членство в НАТО, однако не все центристы разделяют данную точку зрения, судя по их высказываниям. Михаил Корб не единственный, кто поддерживает создание Эстонией своей армии.

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Власти Украины опровергли информацию о скором прекращении железнодорожного сообщения с Россией

raudteejaam Foto: Taras Litvinenko, RIA Novosti

"Украинские железные дороги" опровергли слухи о том, что намерены прекратить пассажирское сообщение с Россией, пишет "Украинская правда" со ссылкой на пресс-центр ПАО "Укрзализныця".

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ФОТО DELFI: Сотрудники КаПо в масках провели обыск в конторе автобусной фирмы Atko

Foto: Tiit Blaat

До недавнего времени вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу являлся председателем совета предприятия Atko Grupp. Сарапуу отказался от коммерческой деятельности, чтобы избежать обвинений в свой адрес.

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Юри Ратас: Арво Сарапуу не останется на посту вице-мэра

Valitsuse pressikonverents 30.03.2017 Foto: Andres Putting

Премьер-министр Юри Ратас сказал Ärileht, что Центристская партия и Таллиннская горуправа требуют отставки вице-мэра Арво Сарапуу.

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МВД РФ не нашло фактов коррупции в расследовании Навального о Медведеве

Aleksei Navalnõi Foto: Maksim Šemetov, REUTERS

Министерство внутренних дел России проверило информацию, изложенную в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), посвященном премьер-министру Дмитрию Медведеву, и не обнаружило нарушений закона.

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ФОТО DELFI: Вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу задержан по подозрению в коррупции

Aasta viimane korraline linnavalitsuse istung Foto: Priit Simson

Госпрокуратура и Департамент полиции безопасности (КаПо) задержали сегодня в качестве подозреваемого вице-мэра Таллинна Арво Сарапуу.

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Читатель: мы хотели в Нарве пойти в кино, но не смогли — все фильмы на русском языке!

"Hallo, kosmos" 6. sünnipäev ja Ingrid Peegi raamatu "Hallo, Kosmos!" esitlus Foto: Madis Veltman

Один пользователь Facebook обратил внимание на факт, что эстоноязычному человеку очень трудно найти в нарвском кинотеатре Apollo фильм, который не был бы дублирован на русский язык. По словам директора по маркетингу Apollo Kino, обилие дублированных на русский фильмов — неизбежность.

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Еда как навязчивая идея: какими расстройствами пищевого поведения страдают жители Эстонии

PantherMedia 1803199 Foto: Christian Fickinger, PantherMedia / Christian Fickinger

Анорексия, булимия, орторексия, компульсивное переедание, извращенный аппетит, дранкорексия, прегорексия — такие расстройства пищевого поведения перечисляются на посвященном питанию сайте Института развития здоровья toitumine.ee. Большинство из нас слышало только о первых двух, но хотя бы от одного из этих расстройств страдают около 50 000 жителей Эстонии. По большей части это женщины и подростки, но есть и мужчины и дети.

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Преступников выпускают на свободу с электронными браслетами, которые очень легко снять

Недавно Вируский уездный суд освободил из-под стражи 53-летнего Евгения Волина, который был приговорен к 12 годам лишения свободы за убийство. Досрочное освобождение не является таковым в прямом смысле слова — мужчину отпустили под так называемый электронный надзор, в течение 10 месяцев он будет носить браслет, который надевается на ногу. Впрочем, как говорят те, кто уже прошел испытание, снять его и сбежать — дело трех секунд. Как работает система электронного надзора и стоит ли рядовым гражданам опасаться находящихся на свободе преступников, выясняла "МК-Эстония".

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Трамп выступит на самом коротком за 10 лет саммите НАТО в Брюсселе

Donald Trump Foto: JONATHAN ERNST, REUTERS

Самый короткий саммит НАТО по меньшей мере за последнее десятилетие открывается в Брюсселе. Он займет около 9 часов, при этом большая часть времени будет посвящена различным торжественным церемониям, включая открытие новой штаб-квартиры альянса и двух мемориальных комплексов, передает ТАСС.

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Читатель: я работаю на улице в любую погоду. Сколько должно быть перерывов?

Suure teeremondi puhul on tööle pandud liiklusreguleerijad Foto: Andres Putting

В редакцию Delfi обратился читатель, рабочее место которого находится на улице и он не может его покинуть без замены. Он интересуется, как должно быть организовано время работы и отдыха у таких работников.

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Откровения подростка-алкоголика: я был пьян с утра до вечера, в промежутках спал

Vallo Kruuser

Когда Аллану (имя изменено) было 13 лет, он стал скатываться по наклонной. Мальчишка учился в одной из столичных школ, рос без отца, а его мать вкалывала на нескольких работах, пишет еженедельник Eesti Ekspress.

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ФОТО: На покупке продуктов и товаров широкого потребления в Латвии эстонцы экономят сотни евро

Valik tooteid lihapoes. Foto: Andres Ots

Жители Эстонии стали настолько частыми гостями в магазинах на севере Латвии, что у многих даже есть карточки клиентов, пишет Maaleht.

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Масштабно и организованно: столичная клиника брала деньги и с пациентов, и с Больничной кассы

Foto: Hendrik Osula

На прошлой неделе передача ”Pealtnägija” ("Очевидец") на ETV обнародовала историю о том, как известная клиника Niine nahakliinik обманывала Больничную кассу, выписывая счета за услуги здравоохранения как кассе, так и пациентам. Неожиданно история получила очень много откликов, пишет Eesti Päevaleht.

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Корб: я не сказал в Хаапсалу ничего неправильного

Вчера министр государственного администрирования Михаил Корб подал в отставку из-за сказанного во вторник в Хаарсалу, якобы он не поддерживает членство Эстонии в НАТО. Вчера через эстонский Delfi он извинился за сказанное, однако, вчера же Корб ERR на русском языке сказал, что в Хаапсалу он ничего неправильного не сказал.

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