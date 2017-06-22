ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Отставка главы RKAS, задержание полицейского и безопасность во время праздников

Сегодняшний укороченный рабочий день ознаменовался ожиданием долгожданных праздников. Самое время вспомнить правила безопасного отдыха, а также другие важные события дня. Все самое интересное — в нашей традиционной подборке!

Касса по безработице посоветовала душевнобольной женщине вылечиться

Anu Järv Foto: Rauno Volmar

Случай с Анну показывает, насколько поверхностно относится реформа трудоспособности к людям, которые не могут сами за себя постоять.

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Инцидент с горелкой на ”Весеннем шторме”: на соратника пострадавшего заведено уголовное дело

фото иллюстративное Foto: Sergei Stepanov, NPA

19 мая днем на учениях ”Весенний шторм” один из его участников получил сильные ожоги ввиду неправильного обращения со спиртовой горелкой. В итоге 20-летний молодой человек был доставлен в больницу. Вируская окружная прокуратура рассматривает данный инцидент как причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

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Где в Таллинне в праздники получить медицинскую помощь?

фото иллюстративное Foto: Andres Putting

В праздники в столице будут открыты две дежурные аптеки, оказывать первую помощь будет Таллинская стоматологическая поликлиника. Таллинские больницы будут оказывать неотложную помощь круглосуточно. А вот семейные врачи принимать 23 июня пациентов не будут.

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ФОТО: В Йыгевамаа Chrysler въехал в дерево, водитель погиб

Jõgevamaal hukkus vastu puud sõitnud autojuht Foto: Lõuna prefektuur

Рано утром в четверг в Йыгевамаа произошло тяжкое ДТП, в результатен которого скончался 47-летний мужчина.

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Построят ли в Нарве эстонскую госгимназию? На базе колледжа ТУ точно не откроют

Narva Eesti Gümnaasium Foto: Roman Vikulov, Delfi

Появится ли в Нарве новое здание государственной эстонской гимназии — до сих пор открытый вопрос. Между тем, организовывать работу эстонской госгимназии в аудиториях Нарвского колледжа Тартуского университета точно не будут.

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Глава RKAS подал в отставку из-за скандала с "беременной на голову" Репс

Urmas Somelar Foto: Madis Veltman

Глава Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (RKAS) Урмас Сомелар разослал открытое письмо и сообщил, что уходит с поста главы организации.

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Зайдут ”в гости” и побеседуют. Как полиция выявляет фиктивные браки?

фото иллюстративное фотоколлаж Delfi

Недавно Delfi писал о девушке, вступившей в ”удачный” фиктивный брак. Но полиция советует не обольщаться и тысячу раз подумать, принимая подобное решение: в абсолютном большинстве случаев игра не стоит свеч. Несмотря на сложность проверки союза на аутентичность, стражи порядка ежегодно выявляют фиктивные браки.

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Предупреждаем: прогноз погоды на ближайшие дни и ночи — неутешительный

фото иллюстративное Foto: Priit Simson

Увы, ожидается дождь, возможны грозы, передает pogoda.ee.

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ФОТО DELFI: В Пярну ограбили R-kiosk, воры находятся в бегах

R-kioski rööv pärnus Foto: Ago Tammik

Сегодня утром в Пярну был ограблен R-kiosk. Туда проникли двое мужчин, один из которых украл пакет с наличными из сейфа. Воры сбежали на красном автомобиле и находятся в бегах.

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Ратас: политика – это командная работа, на шантаже далеко не уедешь

Keskerakond Foto: Kollaaž

Председатель Центристской партии Юри Ратас подтвердил Delfi, что Эдгару Сависаару в избирательных списках партии уготовано почетное место. Однако он предостерег, что вполитике на шантаже нельзя далеко уехать.

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Полицейский Идаской префектуры задержан в связи с подозрением в сексуальном совращении ребенка в интернете

Häkker Foto: Argo Ingver

Вчера, 21 июня, сотрудники криминального бюро Идаской префектуры задержали полицейского, подозреваемого в сексуальном совращении малолетнего в интернете.

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Памятка полиции на Иванову ночь: пьяный водитель — потенциальный преступник

PPA

Ежегодно в июньские праздники происходят десятки дорожно-транспортных происшествий, в которых получают повреждения и гибнут люди, пишет капитан полиции Сирле Лойго.

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Террас: сотрудничество восточного крыла НАТО имеет критическое значение

Foto: Madis Veltman

Главнокомандующий Силами обороны Эстонии генерал Рихо Террас встретился в Польше со своими коллегами из стран Балтии и Вышеградской четверки, а также Украины, чтобы обсудить сотрудничество в области обороны и поддержку Украины.

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Статистика: главные причины несчастных случаев в Иванову ночь — спорт и падения

Foto: Hendrik Osula

Статистика If Kindlustus за последние пять лет показывает, что дни празднования Иванова дня самые распространенные несчастные случаи происходят при обычных летних условиях, занимаясь на улице спортом или передвигаясь на природе, собщает страховая фирма.

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