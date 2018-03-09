ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Отставка генсека Партии реформ, Айвазовский в Таллинне и рост цен на пиво и яйца

Сегодня, 9 марта, члены правления Партии реформ собрались на заседание, где обсудили судьбу генерального секретаря Тыниса Кыйва и решили, что Кыйв генсекретарем партии оставаться не может. А в Кадриоргском художественном музее состоялось открытие выставки Ивана Айвазовского, центральный экспонат которой — картина “Вид на Везувий за день до извержения вулкана”, которая не демонстрировалась публике с 1886 года. Подробнее об этом и многом другом читайте в нашей подборке новостей этой пятницы.

ФОТО и ВИДЕО: Генсек Партии реформ довел ее до банкротства? Правление отправило его в отставку

Foto: Priit Simson

В полдень члены правления Партии реформ собрались на заседание, где обсудили судьбу генерального секретаря Тыниса Кыйва. Обсуждалась также и общеполитическая ситуация и напряжении внутри партии.

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Утерянная картина Айвазовского восстановлена в Таллинне! Полотно с криминальным прошлым впервые за 130 лет предстало перед публикой

В пятницу, 9 марта, в Кадриоргском художественном музее состоялось открытие выставки Ивана Айвазовского. Центральный экспонат выставки — картина “Вид на Везувий за день до извержения вулкана”, которая не демонстрировалась публике с 1886 года. Сколько лет заняло восстановление картины и какими криминальными путями она попала в Эстонию — в видео Delfi.

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ФОТО: Пьяный водитель грузовика провалился под лед Чудского озера

Delfi lugeja

Сегодня в первой половине дня в деревне Варнья у Чудского озера водитель грузовика при совершении поворота выехал на лед, который не выдержал его вес, в результате чего прицеп провалился под лед.

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ФОТО и ВИДЕО: Магазин Telia в торговом центре Viru затопило

По словам читателя Delfi, в магазине Telia в торговом центре Viru в Таллинне — потоп.

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От вымогательств до похищений и насилия. Как банда эстонцев в Финляндии держала в страхе местных соотечественников

Tattarisuo – Helsingi tööstuspiirkond, kuhu ohvreid autoga viidi ja kus nende kallal kasutati jõhkrat vägivalda. Google Maps

В этом году полиция Финляндии задержала с десяток граждан Эстонии, подозреваемых в ряде преступлений: от мошенничеств и вымогательств до похищений и попыток убийства. Особенным случай делает и то, что их жертвами были тоже эстонцы, пишет Eesti Päevaleht.

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ВИДЕО: Дешевая рабочая сила — не выход! Профсоюзы рассказали о ситуации на Раквереском мясокомбинате

Сегодня профсоюзы созвали пресс-конференцию, на которой разъяснили ситуацию с Раквереским мясокомбинатом. Забастовка работников продолжается уже более месяца, переговоры с работодателем относительно зарплаты успехом не увенчались.

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Каллас поставила мэра Тарту на место: в вопросе целлюлозного завода нужно исходить не из эмоций, а из исследований

Kaja Kallas Foto: Rauno Volmar

Мэр Тарту Урмас Клаас (Партия реформ) уверен, что под Тарту целлюлозный завод не стоит строить, но его коллега по партии Кая Каллас считает по-другому.

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ГРАФИК: Февральский рост акцизов добрался до магазинов: цены на пиво взлетели до небес

Foto: Raido Vint

За последнее время цены на пиво в Эстонии значительно выросли, и по большей части именно в результате февральского роста акцизов.

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ГРАФИК: Что происходит? Цены на куриные яйца в магазинах Эстонии зашкаливают

Foto: Karin Kaljuläte

Из анализа стоимости потребительской корзины за последние три месяца становится ясно, что куриные яйца в магазинах Эстонии существенно подорожали.

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Словно испарился. Куда делся с прилавков эстонских магазинов холодный чай Nestea?

Foto: Rauno Volmar

Уже долгое время на прилавках эстонских магазинов не видно холодного чая торговой марки Nestea.

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ВИДЕООПРОС DELFI: Как нарвитяне относятся к тому, что парковка на Петровской площади станет платной?

Нарвская городская управа одобрила проект решения о введении платы за парковку на Петровской площади. Теперь его предстоит обсудить депутатам горсобрания. О том, что люди думают об учреждении первой муниципальной платной парковки, мы спросили нарвитян и гостей города.

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Обязаны ли врачи выписывать лекарства по телефону, если у вас нет времени прийти на прием?

Foto: Andres Putting

Delfi написал читатель с жалобой: врач отказался выписать ему рецепт на лекарство, которое он уже принимал, по телефону. Больничная касса разъяснила, обязаны ли врачи и медсестры выписывать рецепты на лекарства по телефону.

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