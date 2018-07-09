09.07.2018, 21:11

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Отставка Бориса Джонсона, труп в тартуском арестном доме и роды в "поле" под Тарту

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Kiirabi
Kiirabi Foto: Raido Vint

Через несколько часов после того, как в Великобритании назначили нового министра по Brexit, в отставку подал Борис Джонсон. А в Эстонии сотрудник Тартуской бригады скорой помощи рассказал в соцсетях о том, как им пришлось принимать роды прямо на обочине. История вызвала большой резонанс. Об этом и другом — в нашей подборке новостей.

Борис Джонсон ушел в отставку с поста главы МИД Великобритании

Boris Johnson Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS, AFP

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла отставку министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона, сообщает телеканал Sky News.
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ФОТО: Последствие закрытия родильного отделения в Валга: скорой пришлось принимать роды прямо в "поле"

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Сотрудник Тартуской бригады скорой помощи рассказал в соцсетях о том, как им пришлось принимать роды прямо на обочине.
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СТУДИЯ DELFI | Активист Евгения Чирикова откровенно о причинах написания открытого письма президенту ЭР

Одной из наиболее резонансных публикаций последних недель в отечественных СМИ стало открытое письмо Евгении Чириковой президенту ЭР Керсти Кальюлайд. Оно было опубликовано на нашем портале и в газете Eesti Päevaleht. В письме известная российская эколог-активист и деятель оппозиции обозначила ряд пунктов, которые, по ее мнению, существенно мешают иммигрантам статьчастью эстонского общества. Мы попросили Евгению Чирикову раскрыть подробности этой истории.
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"Эта травма испортила мне всю жизнь". Резко остановившийся эскалатор изувечил женщине ногу

CHINA-LIFESTYLE Foto: NICOLAS ASFOURI, AFP

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В редакцию Delfi обратилась Екатерина (имя изменено, настоящее имя редакции известно — прим. ред.), которая сильно повредила ноги на эскалаторе в новом офисном здании Finest в центре Таллинна. По ее словам, ей никто не оказал помощь, а эскалатор неисправен уже давно. Собственник здания приносит женщине свои извинения и обещает еще раз проверить работу эскалаторов. От редакции: осторожно, фото может вас шокировать!
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Вукоевич исключен из хорватской делегации на ЧМ за ролик со словами ”слава Украине”

Ognjen Vukojević Foto: GENYA SAVILOV, AFP

Хорватский футбольный союз исключил Огнена Вукоевича из состава делегации национальной сборной, принимающей участие в ЧМ-2018 в России.
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На Пальяссааре можно наткнуться на загорающих голышом нудистов

Lend linna kohal Foto: Andres Putting

Осенью прошлого года открыли дощатую дорогу между пляжем Пикакари и Вяйке-Пальяссааре, гуляя по которой, часто хорошо видно нарушающих закон обнаженных нудистов. Официальная возможность загорать голышом в Харьюмаа отсутствует.
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В Тарту в арестном доме нашли труп находившегося на вытрезвлении мужчины: в убийстве подозревают его сокамерника

Foto: Aldo Luud, Õhtuleht

6 июля около 14 часов сотрудник Тартуского арестного дома обнаружил в одной из камер 65-летнего мужчину, который был неконтактным. Прибывшие на место медики пытались оживить мужчину, но безуспешно.
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Главред ETV+ о том, как ЧМ по футболу содействует интеграции. "Число зрителей трансляций — это просто космос"

Vabaduse väljak Foto: Henri-Kristian Kirsip

”Если говорить простым языком, то эти цифры просто космические. Никто и подумать не мог, что зрителей будет так много”, — передает Eesti Päevaleht слова главного редактора ETV+ Урмаса Ору о трансляции футбольных матчей.
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Клиент заказал дорогой шкаф, но заказ задержали на полгода. Продавец лишь посоветовал ему самому поговорить с производителем

фото иллюстративное Foto: Ilmar Saabas

Клиент заказал в мебельном магазине шкаф, и хотя он опоздал более чем на пять месяцев, продавец посчитал, что не обязан возвращать покупателю деньги. В итоге тот обратился в Комиссию по потребительским спорам.
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Отравленная "Новичком" под Солсбери женщина скончалась

Facebook

44-летняя Дон Стерджесс, которая была госпитализирована 30 июня в городе Эймсбери неподалеку от Солсбери после отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок", скончалась. Полиция возбудила дело об убийстве и сообщила, что вскрытие состоится позднее.
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В редакцию Delfi обратилась Екатерина (имя изменено, настоящее имя редакции известно — прим. ред.), которая сильно повредила ноги на эскалаторе в новом офисном здании Finest в центре Таллинна. По ее словам, ей никто не оказал помощь, а эскалатор неисправен уже давно. Собственник здания приносит женщине свои извинения и обещает еще раз проверить работу эскалаторов. От редакции: осторожно, фото может вас шокировать!
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