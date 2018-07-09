ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Отставка Бориса Джонсона, труп в тартуском арестном доме и роды в "поле" под Тарту

Через несколько часов после того, как в Великобритании назначили нового министра по Brexit, в отставку подал Борис Джонсон. А в Эстонии сотрудник Тартуской бригады скорой помощи рассказал в соцсетях о том, как им пришлось принимать роды прямо на обочине. История вызвала большой резонанс. Об этом и другом — в нашей подборке новостей.
Борис Джонсон ушел в отставку с поста главы МИД Великобритании
ФОТО: Последствие закрытия родильного отделения в Валга: скорой пришлось принимать роды прямо в "поле"
Сотрудник Тартуской бригады скорой помощи рассказал в соцсетях о том, как им пришлось принимать роды прямо на обочине. Loe edasi...
СТУДИЯ DELFI | Активист Евгения Чирикова откровенно о причинах написания открытого письма президенту ЭР
Одной из наиболее резонансных публикаций последних недель в отечественных СМИ стало открытое письмо Евгении Чириковой президенту ЭР Керсти Кальюлайд. Оно было опубликовано на нашем портале и в газете Eesti Päevaleht. В письме известная российская эколог-активист и деятель оппозиции обозначила ряд пунктов, которые, по ее мнению, существенно мешают иммигрантам статьчастью эстонского общества. Мы попросили Евгению Чирикову раскрыть подробности этой истории. Loe edasi...
"Эта травма испортила мне всю жизнь". Резко остановившийся эскалатор изувечил женщине ногу
В редакцию Delfi обратилась Екатерина (имя изменено, настоящее имя редакции известно — прим. ред.), которая сильно повредила ноги на эскалаторе в новом офисном здании Finest в центре Таллинна. По ее словам, ей никто не оказал помощь, а эскалатор неисправен уже давно. Собственник здания приносит женщине свои извинения и обещает еще раз проверить работу эскалаторов. От редакции: осторожно, фото может вас шокировать! Loe edasi...
Вукоевич исключен из хорватской делегации на ЧМ за ролик со словами ”слава Украине”
Хорватский футбольный союз исключил Огнена Вукоевича из состава делегации национальной сборной, принимающей участие в ЧМ-2018 в России. Loe edasi...
На Пальяссааре можно наткнуться на загорающих голышом нудистов
Осенью прошлого года открыли дощатую дорогу между пляжем Пикакари и Вяйке-Пальяссааре, гуляя по которой, часто хорошо видно нарушающих закон обнаженных нудистов. Официальная возможность загорать голышом в Харьюмаа отсутствует. Loe edasi...
В Тарту в арестном доме нашли труп находившегося на вытрезвлении мужчины: в убийстве подозревают его сокамерника
6 июля около 14 часов сотрудник Тартуского арестного дома обнаружил в одной из камер 65-летнего мужчину, который был неконтактным. Прибывшие на место медики пытались оживить мужчину, но безуспешно. Loe edasi...
Главред ETV+ о том, как ЧМ по футболу содействует интеграции. "Число зрителей трансляций — это просто космос"
”Если говорить простым языком, то эти цифры просто космические. Никто и подумать не мог, что зрителей будет так много”, — передает Eesti Päevaleht слова главного редактора ETV+ Урмаса Ору о трансляции футбольных матчей. Loe edasi...
Клиент заказал дорогой шкаф, но заказ задержали на полгода. Продавец лишь посоветовал ему самому поговорить с производителем
Клиент заказал в мебельном магазине шкаф, и хотя он опоздал более чем на пять месяцев, продавец посчитал, что не обязан возвращать покупателю деньги. В итоге тот обратился в Комиссию по потребительским спорам. Loe edasi...
Отравленная "Новичком" под Солсбери женщина скончалась
44-летняя Дон Стерджесс, которая была госпитализирована 30 июня в городе Эймсбери неподалеку от Солсбери после отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок", скончалась. Полиция возбудила дело об убийстве и сообщила, что вскрытие состоится позднее. Loe edasi...