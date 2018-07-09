ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Отставка Бориса Джонсона, труп в тартуском арестном доме и роды в "поле" под Тарту

Сотрудник Тартуской бригады скорой помощи рассказал в соцсетях о том, как им пришлось принимать роды прямо на обочине.

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СТУДИЯ DELFI | Активист Евгения Чирикова откровенно о причинах написания открытого письма президенту ЭР

Одной из наиболее резонансных публикаций последних недель в отечественных СМИ стало открытое письмо Евгении Чириковой президенту ЭР Керсти Кальюлайд. Оно было опубликовано на нашем портале и в газете Eesti Päevaleht. В письме известная российская эколог-активист и деятель оппозиции обозначила ряд пунктов, которые, по ее мнению, существенно мешают иммигрантам статьчастью эстонского общества. Мы попросили Евгению Чирикову раскрыть подробности этой истории.

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"Эта травма испортила мне всю жизнь". Резко остановившийся эскалатор изувечил женщине ногу

CHINA-LIFESTYLE Foto: NICOLAS ASFOURI, AFP

ТОП В торговом центре Ülemiste мальчик упал с горки в виде трубы На Пальяссааре можно наткнуться на загорающих голышом нудистов ГРАФИК: Насколько увеличатся счета после скачка цен на электричество?

В редакцию Delfi обратилась Екатерина (имя изменено, настоящее имя редакции известно — прим. ред.), которая сильно повредила ноги на эскалаторе в новом офисном здании Finest в центре Таллинна. По ее словам, ей никто не оказал помощь, а эскалатор неисправен уже давно. Собственник здания приносит женщине свои извинения и обещает еще раз проверить работу эскалаторов. От редакции: осторожно, фото может вас шокировать!

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Вукоевич исключен из хорватской делегации на ЧМ за ролик со словами ”слава Украине”

Ognjen Vukojević Foto: GENYA SAVILOV, AFP

Хорватский футбольный союз исключил Огнена Вукоевича из состава делегации национальной сборной, принимающей участие в ЧМ-2018 в России.

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На Пальяссааре можно наткнуться на загорающих голышом нудистов

Lend linna kohal Foto: Andres Putting

Осенью прошлого года открыли дощатую дорогу между пляжем Пикакари и Вяйке-Пальяссааре, гуляя по которой, часто хорошо видно нарушающих закон обнаженных нудистов. Официальная возможность загорать голышом в Харьюмаа отсутствует.

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В Тарту в арестном доме нашли труп находившегося на вытрезвлении мужчины: в убийстве подозревают его сокамерника