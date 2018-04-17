17.04.2018, 21:31

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Отставка Ааба, роковое падение из окна в Ласнамяэ и новые подробности убийства в Кохтла-Ярве

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rus.delfi.ee
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Jaak Aab teatab oma tagasiastumisest
Jaak Aab teatab oma tagasiastumisestFoto: Tiit Blaat

Сегодня, 17 апреля, министр государственного администрирования Яак Ааб сообщил, что собирается уйти с поста министра из-за вождения в пьяном виде. Также в этот день появилась новость о том, что накануне вечером в Таллинне из окна на седьмом этаже выпал 18-летний молодой человек, который позднее скончался в больнице. А его ровеснику, также 18-летнему Артему сегодня предъявили подозрения в убийстве несовершеннолетней жительницы Кохтла-Ярве, а он отказался давать показания. Обо всем подробнее — в нашей подборке новостей этого вторника.

Яак Ааб покидает должность министра в связи с вождением в пьяном виде

Jaak Aab Foto: Taavi Sepp

Министр государственного администрирования Яак Ааб (Центристская партия) выступил перед однопартийцами и сообщил, что собирается уйти с поста министра. Причина — вождение в пьяном виде.
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Ратас: иного выхода, кроме как принять отставку Ааба, нет

Foto: Ilmar Saabas

Премьер-министр Юри Ратас принял прошение об отставке министра государственного управления Яака Ааба и передаст его президенту Керсти Кальюлайд.
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Сообщил ли Ааб патрульным, что является министром? Две версии

Jaak Aab teatab oma tagasiastumisest Foto: Tiit Blaat

Инцидент с министром Яаком Аабом, который попался пьяным за рулем, всплыл только после того, как назначивший ему наказание полицейский чиновник понял, что речь идет о министре. Согласно одной из версий, сам Ааб об этом не говорил, а патрульные, которые его задержали, в мужчине высшее должностное лицо не признали.
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Убитой в Кохтла-Ярве Насте было нанесено как минимум десять ударов ножом

Kohtla-Järve on šokis Foto: Jengeni Kapov, Delfi

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В Ласнамяэ из окна выпал человек и разбился насмерть

Lasnamägi Foto: Madis Veltman

В понедельник вечером в Таллинне из окна на седьмом этаже выпал 18-летний молодой человек. Инцидент произошел на улице Паазику в Ласнамяэ.
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Свидетелем гибели выпавшего из окна в Ласнамяэ молодого человека стал сосед: "у него были проблемы с девушкой"

Paasiku 4 Foto: Madis Veltman

По словам соседа молодого человека, выпавшего из окна 7 этажа многоквартирного дома на улице Паазику, у него были проблемы с девушкой.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Отставка Ааба, роковое падение из окна в Ласнамяэ и новые подробности убийства в Кохтла-Ярве

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Сегодня, 17 апреля, министр государственного администрирования Яак Ааб сообщил, что собирается уйти с поста министра из-за вождения в пьяном виде. Также в этот день появилась новость о том, что накануне вечером в Таллинне из окна на седьмом этаже выпал 18-летний молодой человек, который позднее скончался в больнице. А его ровеснику, также 18-летнему Артему сегодня предъявили подозрения в убийстве несовершеннолетней жительницы Кохтла-Ярве, а он отказался давать показания. Обо всем подробнее — в нашей подборке новостей этого вторника.
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