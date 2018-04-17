ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Отставка Ааба, роковое падение из окна в Ласнамяэ и новые подробности убийства в Кохтла-Ярве

Ратас: иного выхода, кроме как принять отставку Ааба, нет

Премьер-министр Юри Ратас принял прошение об отставке министра государственного управления Яака Ааба и передаст его президенту Керсти Кальюлайд.

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Сообщил ли Ааб патрульным, что является министром? Две версии

Jaak Aab teatab oma tagasiastumisest Foto: Tiit Blaat

Инцидент с министром Яаком Аабом, который попался пьяным за рулем, всплыл только после того, как назначивший ему наказание полицейский чиновник понял, что речь идет о министре. Согласно одной из версий, сам Ааб об этом не говорил, а патрульные, которые его задержали, в мужчине высшее должностное лицо не признали.

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Убитой в Кохтла-Ярве Насте было нанесено как минимум десять ударов ножом

Kohtla-Järve on šokis Foto: Jengeni Kapov, Delfi

Повидавший на своем веку многое следователь считает убийство 15-летней девочки в Кохтла-Ярве пугающим, пишет Eesti Päevaleht.

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Подозреваемый в убийстве 15-летней девушки отказался давать показания. Нарвские товарищи по учебе знают его как ”нормального пацана”

Foto: Roman Vikulov, Delfi

18-летнему Артему сегодня предъявили подозрения в убийстве несовершеннолетней жительницы Кохтла-Ярве, а он отказался давать показания. О самом Артеме отказалась говорить с Delfi администрация Ида-Вирумааского центра профессионального образования, где он учится. Мы пообщались с двумя студентами этого учебного заведения, хорошо знающими ставшего подозреваемым молодого человека.

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В Ласнамяэ из окна выпал человек и разбился насмерть

Lasnamägi Foto: Madis Veltman

В понедельник вечером в Таллинне из окна на седьмом этаже выпал 18-летний молодой человек. Инцидент произошел на улице Паазику в Ласнамяэ.

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Свидетелем гибели выпавшего из окна в Ласнамяэ молодого человека стал сосед: "у него были проблемы с девушкой"

Paasiku 4 Foto: Madis Veltman

По словам соседа молодого человека, выпавшего из окна 7 этажа многоквартирного дома на улице Паазику, у него были проблемы с девушкой.

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