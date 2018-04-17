ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Отставка Ааба, роковое падение из окна в Ласнамяэ и новые подробности убийства в Кохтла-Ярве

Сегодня, 17 апреля, министр государственного администрирования Яак Ааб сообщил, что собирается уйти с поста министра из-за вождения в пьяном виде. Также в этот день появилась новость о том, что накануне вечером в Таллинне из окна на седьмом этаже выпал 18-летний молодой человек, который позднее скончался в больнице. А его ровеснику, также 18-летнему Артему сегодня предъявили подозрения в убийстве несовершеннолетней жительницы Кохтла-Ярве, а он отказался давать показания. Обо всем подробнее — в нашей подборке новостей этого вторника.
Яак Ааб покидает должность министра в связи с вождением в пьяном виде
Министр государственного администрирования Яак Ааб (Центристская партия) выступил перед однопартийцами и сообщил, что собирается уйти с поста министра. Причина — вождение в пьяном виде. Loe edasi...
Ратас: иного выхода, кроме как принять отставку Ааба, нет
Сообщил ли Ааб патрульным, что является министром? Две версии
Инцидент с министром Яаком Аабом, который попался пьяным за рулем, всплыл только после того, как назначивший ему наказание полицейский чиновник понял, что речь идет о министре. Согласно одной из версий, сам Ааб об этом не говорил, а патрульные, которые его задержали, в мужчине высшее должностное лицо не признали. Loe edasi...
Подозреваемый в убийстве 15-летней девушки отказался давать показания. Нарвские товарищи по учебе знают его как ”нормального пацана”
18-летнему Артему сегодня предъявили подозрения в убийстве несовершеннолетней жительницы Кохтла-Ярве, а он отказался давать показания. О самом Артеме отказалась говорить с Delfi администрация Ида-Вирумааского центра профессионального образования, где он учится. Мы пообщались с двумя студентами этого учебного заведения, хорошо знающими ставшего подозреваемым молодого человека. Loe edasi...
В Ласнамяэ из окна выпал человек и разбился насмерть
В понедельник вечером в Таллинне из окна на седьмом этаже выпал 18-летний молодой человек. Инцидент произошел на улице Паазику в Ласнамяэ. Loe edasi...
Свидетелем гибели выпавшего из окна в Ласнамяэ молодого человека стал сосед: "у него были проблемы с девушкой"
По словам соседа молодого человека, выпавшего из окна 7 этажа многоквартирного дома на улице Паазику, у него были проблемы с девушкой. Loe edasi...
Жителя Петербурга лишили гражданства РФ за отказ сотрудничать с ФСБ, теперь он просит убежище в Эстонии
Михаил Ротов (32) просит власти Эстонии предоставить ему политическое убежище. По словам Ротова, в России он опасается за свою жизнь. Loe edasi...
”В России — враг, в Эстонии — шпион”. Михаил Петров называет эстонскую тюрьму ”позором Европы”
Промышлявшая в отелях Старого города воровка вновь отправится за решетку
Когда два года назад Хеллика Кардна-Мичелис (45) была приговорена к полутора годам лишения свободы за воровство в отеле, давать ложных обещаний она на суде не стала, пишет Õhtuleht. Loe edasi...
ФОТО DELFI: Аренда цветочных киосков на улице Виру подорожала. А цветы?
В начале марта цветочный рынок на улице Виру в Старом городе Таллинна вновь открылся после реновации, которая повлекла за собой резкий рост в стоимости аренды. Отразилось ли это на цене цветов? Loe edasi...
Недовольная покупательница: в Maxima теперь можно платить наличными и карточкой только 50/50?
В редакцию Delfi обратилась читательница, у которой возникла проблема с оплатой покупки квитанциями из автомата по приему тары в одном из столичных магазинов Maxima. По ее словам, продавец сообщила ей, что теперь наличными либо квитанциями должна быть оплачена половина стоимости покупки, иначе оплата оставшейся суммы карточкой не пройдет. Loe edasi...
DELFI В СЕТУМАА: Сбор яиц, церковные объятия и ”муналоомка”. Как справляет Пасху самый загадочный народ Эстонии
Одна часть — в Эстонии, другая — в России. Одна часть — в Вырумаа, вторая — в Печорском районе. Общее название — Сетумаа, родина народа сету. Delfi выпала уникальная возможность посетить историческую территорию, увидеть ее красоты, узнать ее традиции. Что едят в Сетумаа? Во что верят? Как граница изменила жизнь сету? Об этом и многом другом — в репортажах из серии ”Delfi в Сетумаа”. Loe edasi...
ФОТО: Не ваше? На Аэгна к берегу прибило удивительное кольцо