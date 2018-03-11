ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Отравление таллиннских собак, столкновение трех автомобилей и новый генсек Партии реформ

Столичных хозяев домашних животных предупреждают о разбрасываемой по улицам Таллинна неизвестным или неизвестными еды с ядом, жертвой которого уже стали собаки в разных районах города. На Петербури теэ, в Таллинне, произошла авария с участием трех автомобилей, в которой пострадало 6 человек. Стало известно имя нового генсека Партии реформ. Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

Активность российских ВВС в районе Балтики достигла нового рекорда

Air show to mark 100th anniversary of Russian Air Force Foto: Vitaliy Belousov, RIA Novosti

По словам командующего Оборонительными силами Финляндии Ярмо Линдберга, в Финляндии не ощущают непосредственной военной угрозы, пишет yle.fi. Между тем, по словам генерала, с 2012 года число полетов российских военных самолетов в регионе увеличилась примерно в три раза.

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Бывшая учительница: пусть я стану врагом государства, но призывать учеников к порядку с помощью физической силы нельзя

Kiltsi põhikooli tund Foto: Anni Õnneleid

В последнее время страсти кипят вокруг темы, касающейся права учителей в определенных случаях призывать учеников к порядку с помощью физической силы. Не поддерживающие эту идею учителя объявлены чуть ли не противниками правового государства. Пусть я тогда стану врагом государства, но я против подобного закона, пишет в ”Учительской газете” бывшая учительница Маре Россманн.

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Китайские депутаты разрешили главе государства править до конца его дней

Xi Jinping, Vladimir Putin Foto: Sergey Guneev, RIA Novosti

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в ходе голосования в воскресенье одобрили внесение в Конституцию страны поправки, отменяющей ограничение двумя пятилетними сроками пребывания на посту председателя и вице-председателя КНР.

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18 марта жители названного в честь эстонского революционера города Кингисепп выскажут мнение о возвращении ему имени ”Ямбург”

1941, Pilt ja sõna, ViktorKingisepp Foto: Repro

В день голосования на выборах президента РФ, 18 марта, жителям расположенного в Ленинградской области города Кингисепп, названного в честь эстонского революционера Виктора Кингисеппа, предложат также поучаствовать в опросе о необходимости возвращения городу исторического имени — ”Ямбург”, сообщает 47news.

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В нескольких частях Таллинна отмечены случаи отравления собак разбросанной на улице едой с ядом

Delfi lugeja

Внимательный читатель Delfi поделился с нами фотографией плаката, замеченного им в столице. Плакат предупреждает хозяев домашних животных о том, что кто-то намеренно разбрасывает на улицах Таллинна кусочки отравленной еды.

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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Смотрите, как изменится движение автобусов в связи с реконструкцией улицы Гонсиори

Ekspress Meedia

В связи с реконструкцией участок улицы Гонсиори между улицами Пронкси и Манеэжи закрывается для движения транспорта с 10 часов 12 марта до конца рабочего дня 24 июня. Схема движения общественного транспорта временно изменится.

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ФОТО И ВИДЕО: В Таллинне на Петербури теэ произошло столкновение трех автомобилей: шестеро человек доставлены в больницу

В Таллинне на Петербури теэ произошла авария с участием трех автомобилей, в результате которой шесть человек пострадали и были доставлены в больницу для контроля здоровья.

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ВИДЕО: Драма на подъеме: Шипулин упал и остался без победы

Anton Shipulin Foto: AP/SCANPIX

В заключительный день финского этапа Кубка мира по биатлону состоялась гонка с общего старта на 15 км.

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Власти Вильнюса потребовали убрать надгробия с могил солдат СССР и царской России

Tallinna vabastamise aastapäev 22.09.2017 Foto: Andres Putting

Власти Вильнюса потребовали убрать надгробия с могил солдат СССР и царской России, установленные ассоциацией "Забытые солдаты". Чиновники заявили, что установка надгробий не согласована должным образом, но времени на то, чтобы повторно пройти процедуру, не оставили, заявил в интервью РИА "Новости" руководитель ассоциации Виктор Орлов.

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Новым генеральным секретарем Партии реформ станет Керт Валдару

Кая Каллас подтвердила, что следующим генеральным секретарем Партии реформ станет Керт Валдару, работающий сейчас руководителем Центра профессиональной реабилитации Астангу.

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