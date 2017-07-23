ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Отпуск лидеров партий и день рождения Кадриорга

Вчера Кадриорг отметил 299-летие, а сегодня по всей Эстонии проводятся дни открытых дверей. Читайте, как лидеры эстонских партий отдыхают этим летом, и смотрите видео о необитаемом острове на озере Выртсъярв.

ФОТО: С днем рождения! Кадриорг отметил 299-летие

Kadrioru 299. sünnipäev Foto: Raido Vint

В честь 299-го дня рождения Кадриоргского дворцово-паркового ансамбля 22 июля в парке и музеях Кадриорга прошла обширная программа интересных мероприятий.

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Ядовитый монстр: как борщевик победил Россию

Sosnovski karuputk Foto: Andres Putting

В поездке на природу в России нельзя забывать об одном очень опасном растении, все шире распространяющемся по территории РФ. Лайф.ру рассказывает об опасности борщевика Сосновского и напоминает, что нужно сделать, чтобы не стать его жертвой.

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От "Малороссии" до "формулы Макрона": что обсудят лидеры "нормандской четверки"

Foto: Sergey Guneev, Sputnik

Лидеры Германии, Франции, Украины и России обсудят по телефону ситуацию в Донбассе. Хотя минские соглашения не выполняются, ситуация на дипломатическом уровне быстро меняется.

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Как лидеры эстонских партий отдыхают этим летом и отдыхают ли вообще

Riigikogu erakondade esimehed Helir-Valdor Seeder (IRL), Artur Talvik (VE), Hanno Pevkur (RE), Jevgeni Ossinovski (SDE), Mart Helme (EKRE) ja Jüri Ratas (KE) Foto: Fotokollaaž

Лето — пора отпусков. А как отдыхают председатели эстонских партий, если вообще отдыхают? И самое главное — успели ли они искупаться в море?

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ФОТО: В ДТП на Хаапсалуском шоссе пострадали три человека

Liiklusõnnetus Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla maanteel Foto: Lugeja foto

На 29 километре шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла столкнулись между собой Toyota и Opel, в результате чего пострадали три человека.

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ВИДЕО: Как необитаемый остров на озере Выртсъярв привлекает туристов

Находящийся на озере Выртсъярв остров Тондисаар размером в полгектара не заселен — не считая расположенного на нем регги-бара. Несмотря на это, этим летом остров привлекает тысячи туристов.

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ФОТО: 280 хуторов по всей Эстонии провели день открытых дверей

Avatud talude päev 2017 - Kaspri talu Foto: Argo Ingver

Сегодня во всех уголках Эстонии прошел хуторской день открытых дверей, в рамках которого 280 различных хуторов приняли у себя гостей, пишет Maaleht.

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ФОТО: На хуторах и мызах Ида-Вирумаа прошел день открытых дверей

В воскресенье шестнадцать хуторов и мыз Ида-Вирумаа пригласили жителей и гостей уезда на день открытых дверей. Это и животноводческие фермы, и конные хутора, и даже… ”Медвежья мыза”. И не просто медвежья, а мыза Золотого Медведя — Kuldkaru Mõis.

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Контавейт проиграла финал Бертенс в Гштааде

Anett Kontaveit Foto: ALAIN GROSCLAUDE, AFP

В финале теннисного турнира в швейцарском Гштааде первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 32) проиграла голландке Кики Бертенс (WTA 35) - 4:6, 6:3, 1:6.

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Подарок к свадьбе: Юлия Беляева завоевала еще одну бронзовую медаль!

Julia Beljajeva Leganos Foto: Augusto Bizzi

25-летняя тартуская шпажистка Юлия Беляева завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по фехтованию.

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ФОТО: Третий день фестиваля Лаймы Вайкуле. Пугачева и другие звездные гости

Foto: Delfi LV

Третий день фестиваля Laima Rendez Vous Jūrmala снова собрал множество звездных гостей — как на сцене, так и в зале, сообщает DELFI Izklaide.

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БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ: Дни оперы на Сааремаа посетила президент Кальюлайд и другие политики

Saaremaa ooperipäevad 2017 galakontsert Foto: Irina Mägi

Роскошной гала-концерт Дней оперы на Сааремаа привлек таких известных гостей, как президента Эстонии Керсти Кальюлайд с супругом, Таави Рыйваса с невестой Луизой Вярк, Юри Мыйза с супругой, Сийма Калласа, а также экс-президента Эстонии Арнольда Рюйтеля с супругой Ингрид Рюйтель.

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Необычные гостиницы Эстонии

Visit Estonia

Зачем бронировать комнату в безликом отеле, если можно устроить настоящее приключение? В Эстонии найдется множество мест, пригодных не только для того, чтобы провести ночь. Поселитесь в пузыре под звездами, в огромной бочке или на традиционной мельнице. За чашкой утреннего кофе полюбуйтесь на карьер Румму, утесы Сааремаа или бескрайнее Чудское озеро. Проведите летнюю ночь под звездами и грейтесь зимой у очага.

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