ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Отмывание денег в Swedbank, которого не было, заработки украинских гастарбайтеров в Эстонии, сломанные ребра Юргена Лиги

Аналитики эстонского предприятия RIA.com Marketplaces OÜ сравнили таблицы продаж наиболее популярных моделей новых автомобилей в Эстонии, Латвии, Литве, Украине и Беларуси.

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ВИДЕО| ПЕРЕДАЧА DELFI: Сколько зарабатывают и где работают? В Эстонии не все приезжие украинцы трудятся на стройке

За последние десятилетия 2018 год для Эстонии стал рекордным по числу украинцев, прибывших сюда на заработки. Авторская передача журналиста Delfi Романа Старапопова "Украинцы в Эстонии" рассказывает о гражданах Украины, которые приехали в Эстонию на заработки.

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В Пыхья-Таллинне трое человек отравились угарным газом

Foto: Andres Putting

Вчера в 20:20 Центр тревоги получил сообщение о возможных неполадках с газовым бойлером в одном из домов на улице Вихури в Пыхья-Таллиннне.

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Одна из любимых в Эстонии моделей автомобилей уходит с рынка. Почему?

Uued automudelid Foto: Andres Putting

С этого года из продажи уходит Toyota Avensis, которая производится на заводе Toyota в Бернастоне (Англия). Этот автомобиль был одной из любимых моделей Toyota среди эстоноземельцев последние 12 лет. Еще в прошлом году Toyota Avensis была на четвертом месте рейтинга популярности, говорится в пресс-релизе.

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Юрген Лиги упал на Тартуском лыжном марафоне и сломал несколько ребер

al13feb05mj�rgenligi302.jpg Foto: Aldo Luud/EPL arhiiv

ТОП ВИДЕО| ПЕРЕДАЧА DELFI: Сколько зарабатывают и где работают? В Эстонии не все приезжие украинцы трудятся на стройке ”Во время гимна Эстонии поют российский”. Хельме интересуется, не терроризируют ли русскоязычные срочники эстонцев ФОТО │ На продажу выставлена самая большая и дорогая в Эстонии люксовая квартира Пентхаус стоимостью 3 млн евро

Первый номер Партии реформ по Вильяндимаа и Ярвамаа Юрген Лиги сообщил, что из-за полученной на Тартуском марафоне травмы ему придется на некоторое время отсутствовать на предвыборных мероприятиях.

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”Во время гимна Эстонии поют российский”. Хельме интересуется, не терроризируют ли русскоязычные срочники эстонцев

Foorum Foto: Jaanus Lensment

Одного из лидеров EKRE Мартина Хельме интересует, не разразился ли в Вируском пехотном батальоне конфликт на национальной почве, пишет Eesti Ekspresss.

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”Мне кажется, они были совершенно нормальными эстонскими мальчиками”. Отец осужденных за двойное убийство братьев рассказал о наболевшем

TAVALISED INIMESED: Isa sõnul on Erik ja Sten Kruusamägi olnud üldiselt tublid poisid. TIINA KÕRTSINI

Суд признал братьев Эрика и Стена Круузимяги виновными в двойном убийстве в ночном клубе Poseidon и приговорил их к долгим годам лишения свободы. Их отец рассказал изданию Eesti Ekspress о своей жизни, о детстве и юношестве своих сыновей и обо всем, что он думает об этой истории.

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