23.10.2018, 21:30
ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Отмена концерта Вески в Киеве, интервью канала Россия 1 с погибшей в Керчи, сложности с жилищными кредитами
Anne Veski Foto: Irina Mägi
- В Киеве по неизвестным причинам отменили концерт Анне Вески.
- На России-1 взяли интервью у погибшей в Керчи. - Потребитель о жилищных кредитах: банк интересует лишь выписка со счета, им все равно кто я и каковы мои возможности.
Foto: Sven Arbet
В последнее время много говорится о том, что банки все более неохотно выдают жилищные кредиты. Читатель Delfi прислал в редакцию письмо, в котором рассказал о своем опыте:
RUS Delfi
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1 ч
Eurod Foto: Sven Arbet
В ответ на недавнее письмо читателя о жилищных кредитах своим опытом решили поделиться и другие.
RUS Delfi
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1 ч
Roosa lindi jooks Foto: Priit Simson
В Киеве отменили сольный концерт эстонской исполнительницы Анне Вески в палаце "Украина". Анне Вески в советские годы была на вершине популярных хит-парадов, пишет unian.net.
Бублик
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1 ч
Kertš Foto: Следственный комитет РФ, AP
Дело 18-летнего керченского стрелка Владислава Рослякова, устроившего взрыв и стрельбу в политехническом колледже, каждый день обрастает новыми деталями, сообщает "Московский комсомолец".
RUS Delfi
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1 ч
Järva-Jaani elanikud ei pahanda eriti postkontori sulgemise pärast. Paljud on väga rahul sellega, et Järva-Jaanis on lõpuks pakiautomaat. Madis Veltman
Волости не видят в закрытии почтовых отделений ничего трагического, а мнение народа расходится, пишет Eesti Päevaleht. Больше всего неудобств испытывают пожилые люди, в том время как для молодежи перемены лишь на руку.
RUS Delfi
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1 ч
Juri Ustimenko kohtus FOTO: Marko Mumm
Отбывающего длительный тюремный срок за стрельбу в полицейского Николая Лиличкина обвинили в том, что он подстрекал приговоренного к пожизненному заключению Юрия Устименко убить тюремного охранника. Это лишь один из эпизодов уголовного дела, к рассмотрению которого Тартуский уездный суд приступит весной 2019 года, пишет rus.err.ee.
RUS Delfi
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1 ч
Kertš Foto: Alexey Malgavko, Sputnik
17 октября во время спецэфира программы ”60 минут” телеканала ”Россия 1” ведущие поговорили с очевидцем нападения на керченский колледж, студенткой второго курса Алиной Керовой. Позже выяснилось, что на самом деле студентка с таким именем погибла, сообщает Дождь.
RUS Delfi
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1 ч
Politseipildid Foto: Andres Putting
Полиция задержала 38-летнего мужчину, который в конце сентября и начале октября домогался в Таллинне, Саку и Раэ до девушек и женщин.
RUS Delfi
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1 ч
Фото иллюстративное Foto: Kenno Soo
Сегодня утром полиция получила сообщение из Валгаской больницы о том, что в отделение экстренной медицины обратился молодой человек, похожий на сбежавшего накануне с места ДТП водителя.
RUS Delfi
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1 ч
Täies elujõus noorel mehel Ruslan Kirillovil tekkis 1996. aastal arsti vea tõttu ajukahjustus. Tema ema tõi arstide ravivigade teema esimesena avalikkuse ette ja võitles kohtus välja hüvitise. Foto: Õhtulehe arhiiv
На следующей неделе исполняется 22 года с того дня, когда медики совершили ошибку, которая позже стала первой преданной огласке врачебной ошибкой в Эстонии, пишет Eesti Päevaleht.
RUS Delfi
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1 ч