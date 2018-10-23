ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Отмена концерта Вески в Киеве, интервью канала Россия 1 с погибшей в Керчи, сложности с жилищными кредитами

rus.delfi.ee EST

Anne Veski Foto: Irina Mägi

- В Киеве по неизвестным причинам отменили концерт Анне Вески.

- На России-1 взяли интервью у погибшей в Керчи.

- Потребитель о жилищных кредитах: банк интересует лишь выписка со счета, им все равно кто я и каковы мои возможности.