23.10.2018, 21:30

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Отмена концерта Вески в Киеве, интервью канала Россия 1 с погибшей в Керчи, сложности с жилищными кредитами


rus.delfi.ee
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Anne Veski Ma tänan teid Kuressaare
Anne Veski Foto: Irina Mägi

- В Киеве по неизвестным причинам отменили концерт Анне Вески.
- На России-1 взяли интервью у погибшей в Керчи.
- Потребитель о жилищных кредитах: банк интересует лишь выписка со счета, им все равно кто я и каковы мои возможности.

Euroraha
Foto: Sven Arbet

Потребитель о жилищных кредитах: банк интересует лишь выписка со счета, им все равно кто я и каковы мои возможности (60)

В последнее время много говорится о том, что банки все более неохотно выдают жилищные кредиты. Читатель Delfi прислал в редакцию письмо, в котором рассказал о своем опыте:

RUS Delfi 4 ч
Eurod
EurodFoto: Sven Arbet

И снова о жилищном кредитовании: читатели рассказывают о своем опыте (2)

В ответ на недавнее письмо читателя о жилищных кредитах своим опытом решили поделиться и другие.

RUS Delfi 4 ч
Roosa lindi jooks
Roosa lindi jooksFoto: Priit Simson

В Киеве по неизвестным причинам отменили концерт Анне Вески (64)

В Киеве отменили сольный концерт эстонской исполнительницы Анне Вески в палаце "Украина". Анне Вески в советские годы была на вершине популярных хит-парадов, пишет unian.net.

Бублик 4 ч
Kertš
KertšFoto: Следственный комитет РФ, AP

Керченского стрелка подтолкнул к убийствам эстонский фильм?

Дело 18-летнего керченского стрелка Владислава Рослякова, устроившего взрыв и стрельбу в политехническом колледже, каждый день обрастает новыми деталями, сообщает "Московский комсомолец".

RUS Delfi 4 ч
Järva-Jaani elanikud ei pahanda eriti postkontori sulgemise pärast. Paljud on väga rahul sellega, et Järva-Jaanis on lõpuks pakiautomaat.Madis Veltman

ВИДЕО| Закрытие почтовых отделений: трагедия или перемены к лучшему? (29)

Волости не видят в закрытии почтовых отделений ничего трагического, а мнение народа расходится, пишет Eesti Päevaleht. Больше всего неудобств испытывают пожилые люди, в том время как для молодежи перемены лишь на руку.

RUS Delfi 4 ч
Juri Ustimenko kohtus
Juri Ustimenko kohtusFOTO: Marko Mumm

Сидящих в тюрьме преступников Устименко и Лиличкина будут судить за попытку убийства (23)

Отбывающего длительный тюремный срок за стрельбу в полицейского Николая Лиличкина обвинили в том, что он подстрекал приговоренного к пожизненному заключению Юрия Устименко убить тюремного охранника. Это лишь один из эпизодов уголовного дела, к рассмотрению которого Тартуский уездный суд приступит весной 2019 года, пишет rus.err.ee.

RUS Delfi 4 ч
Kertš
KertšFoto: Alexey Malgavko, Sputnik

На России-1 взяли интервью у погибшей в Керчи (67)

17 октября во время спецэфира программы ”60 минут” телеканала ”Россия 1” ведущие поговорили с очевидцем нападения на керченский колледж, студенткой второго курса Алиной Керовой. Позже выяснилось, что на самом деле студентка с таким именем погибла, сообщает Дождь.

RUS Delfi 4 ч
Politseipildid
PolitseipildidFoto: Andres Putting

Полиция задержала мужчину, который домогался до девочек и женщин по всему Харьюмаа (31)

Полиция задержала 38-летнего мужчину, который в конце сентября и начале октября домогался в Таллинне, Саку и Раэ до девушек и женщин.

RUS Delfi 4 ч
Фото иллюстративноеFoto: Kenno Soo

Сбежавший с места аварии водитель BMW обратился в больницу за помощью и оказался задержан полицией (26)

Сегодня утром полиция получила сообщение из Валгаской больницы о том, что в отделение экстренной медицины обратился молодой человек, похожий на сбежавшего накануне с места ДТП водителя.

RUS Delfi 4 ч
Täies elujõus noorel mehel Ruslan Kirillovil tekkis 1996. aastal arsti vea tõttu ajukahjustus. Tema ema tõi arstide ravivigade teema esimesena avalikkuse ette ja võitles kohtus välja hüvitise.Foto: Õhtulehe arhiiv

Совершивших ошибку медиков освободят от уголовной ответственности (57)

На следующей неделе исполняется 22 года с того дня, когда медики совершили ошибку, которая позже стала первой преданной огласке врачебной ошибкой в Эстонии, пишет Eesti Päevaleht.

RUS Delfi 4 ч
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Отмена концерта Вески в Киеве, интервью канала Россия 1 с погибшей в Керчи, сложности с жилищными кредитами

23.10.2018
- В Киеве по неизвестным причинам отменили концерт Анне Вески.
- На России-1 взяли интервью у погибшей в Керчи.
- Потребитель о жилищных кредитах: банк интересует лишь выписка со счета, им все равно кто я и каковы мои возможности.
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