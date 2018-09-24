ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Открытое обращение Кылварта к президенту и подготовка к приезду Папы Римского

- Председатель городского собрания Таллинна Михаил Кылварт обратился в открытом письме к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд и призвал ее высказаться на тему того, как в последнее время в эстонском обществе относятся к национальным меньшинствам. - Завтра утром в Эстонию прибывает Папа Римский Франциск. Подготовка к его визиту на площади Вабадузе, где он проведет мессу, идет полным ходом. - В субботу Delfi писал о том, как из-за забытой ID-карты имеющую ВНЖ в Эстонии гражданку Казахстана не только не пустили на оплаченный рейс в Финляндию, но еще и выписали штраф. При этом она утверждала, что постоянно покупает билеты на паром без ID-карты. Delfi обратился за комментарием к фирме Tallink, которая осуществляет рейсы из D-терминала.
Открытое обращение Кылварта к президенту Кальюлайд: неэстонцы — "брак" и "раковая опухоль"? В Эстонии растет толерантность к разжиганию ненависти
ФОТО: Площадь Вабадузе превращается в церковь. Подготовка к приезду Папы Римского идет полным ходом
Завтра утром в Эстонию прибывает Папа Римский Франциск. Подготовка к его визиту на площади Вабадузе, где он проведет мессу, идет полным ходом. Loe edasi...
Tallink об инциденте с гражданкой Казахстана: билет можно приобрести без документа, совершить чек-ин — нельзя
В субботу Delfi писал о том, как из-за забытой ID-карты имеющую ВНЖ в Эстонии гражданку Казахстана не только не пустили на оплаченный рейс в Финляндию, но еще и выписали штраф. При этом она утверждала, что постоянно покупает билеты на паром без ID-карты. Delfi обратился за комментарием к фирме Tallink, которая осуществляет рейсы из D-терминала. Loe edasi...
29 сентября поезда Elron на линии Таллинн-Тарту будут частично заменены автобусами
Вследствие работ по ремонту железнодорожного моста через реку Пыльтсамаа, в субботу, 29 сентября на линиях Таллинн-Тарту, Тарту-Валга и Тарту-Койдула/Пиуза будет действовать временное расписание. На отрезке Кильтси-Ракке будут использоваться заменяющие автобусы. Loe edasi...
Тайна образцовой эстонской семьи: над женщиной годами издевался муж, но никто ничего не замечал
Убийство в волости Тапа: мать мертва, отец под стражей. Что станет с детьми?
В прошлый четверг в в деревне Йоотме в волости Тапа произошла трагедия: мужчина убил свою бывшую жену. У пары осталось трое несовершеннолетних детей, которые сейчас, по словам работников соцотдела волости, находятся под присмотром. Loe edasi...
Мужчина забыл вернуть в библиотеку книги и получил от судебного исполнителя требование на 450 евро
Танель Веэрне рассказал на своей странице в соцсетях, как около двух лет назад его друг взял в отделе иностранной литературы Таллиннской центральной библиотеки почитать две книги о психологии. Loe edasi...
В начале недели Эстонию ждет сильный ветер, а к концу — ночные заморозки
Согласно данным метеорологов, в начале недели на территории Эстонии будет бушевать штормовой ветер, а вот в субботу и воскресенье ночью температура местами опустится до 0°C. Loe edasi...
Пропавших в Балтийском море мужчин не обнаружили, спасенная девушка умерла в больнице