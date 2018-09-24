24.09.2018, 21:09

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Открытое обращение Кылварта к президенту и подготовка к приезду Папы Римского


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Открытое обращение Кылварта к президенту и подготовка к приезду Папы Римского
Foto: Andres Putting

- Председатель городского собрания Таллинна Михаил Кылварт обратился в открытом письме к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд и призвал ее высказаться на тему того, как в последнее время в эстонском обществе относятся к национальным меньшинствам.
- Завтра утром в Эстонию прибывает Папа Римский Франциск. Подготовка к его визиту на площади Вабадузе, где он проведет мессу, идет полным ходом.
- В субботу Delfi писал о том, как из-за забытой ID-карты имеющую ВНЖ в Эстонии гражданку Казахстана не только не пустили на оплаченный рейс в Финляндию, но еще и выписали штраф. При этом она утверждала, что постоянно покупает билеты на паром без ID-карты. Delfi обратился за комментарием к фирме Tallink, которая осуществляет рейсы из D-терминала.

Открытое обращение Кылварта к президенту Кальюлайд: неэстонцы — "брак" и "раковая опухоль"? В Эстонии растет толерантность к разжиганию ненависти

Foto: Delfi kollaaž

Председатель городского собрания Таллинна Михаил Кылварт обратился в открытом письме к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд и призвал ее высказаться на тему того, как в последнее время в эстонском обществе относятся к национальным меньшинствам.
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ФОТО: Площадь Вабадузе превращается в церковь. Подготовка к приезду Папы Римского идет полным ходом

Foto: Andres Putting

Завтра утром в Эстонию прибывает Папа Римский Франциск. Подготовка к его визиту на площади Вабадузе, где он проведет мессу, идет полным ходом.
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Tallink об инциденте с гражданкой Казахстана: билет можно приобрести без документа, совершить чек-ин — нельзя

Foto: Andres Putting

В субботу Delfi писал о том, как из-за забытой ID-карты имеющую ВНЖ в Эстонии гражданку Казахстана не только не пустили на оплаченный рейс в Финляндию, но еще и выписали штраф. При этом она утверждала, что постоянно покупает билеты на паром без ID-карты. Delfi обратился за комментарием к фирме Tallink, которая осуществляет рейсы из D-терминала.
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29 сентября поезда Elron на линии Таллинн-Тарту будут частично заменены автобусами

Elroni uus piletimüügimasin Foto: Hendrik Osula

Вследствие работ по ремонту железнодорожного моста через реку Пыльтсамаа, в субботу, 29 сентября на линиях Таллинн-Тарту, Тарту-Валга и Тарту-Койдула/Пиуза будет действовать временное расписание. На отрезке Кильтси-Ракке будут использоваться заменяющие автобусы.
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Тайна образцовой эстонской семьи: над женщиной годами издевался муж, но никто ничего не замечал

Ekspress Meedia

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В редакцию Naistekas написала Эре. На это ее подвигла произошедшая на днях в волости Тапа история, когда мужчина убил свою бывшую жену.
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Танель Веэрне рассказал на своей странице в соцсетях, как около двух лет назад его друг взял в отделе иностранной литературы Таллиннской центральной библиотеки почитать две книги о психологии.
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Центр спасения и координации военно-морских сил Литвы в воскресенье утром прервал поиски двоих пропавших в Балтийском море мужчин. Полиция сообщила, что спасенная в субботу девушка скончалась в больнице, передает Delfi.lt со ссылкой на BNS.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Открытое обращение Кылварта к президенту и подготовка к приезду Папы Римского

24.09.2018
- Председатель городского собрания Таллинна Михаил Кылварт обратился в открытом письме к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд и призвал ее высказаться на тему того, как в последнее время в эстонском обществе относятся к национальным меньшинствам.
- Завтра утром в Эстонию прибывает Папа Римский Франциск. Подготовка к его визиту на площади Вабадузе, где он проведет мессу, идет полным ходом.
- В субботу Delfi писал о том, как из-за забытой ID-карты имеющую ВНЖ в Эстонии гражданку Казахстана не только не пустили на оплаченный рейс в Финляндию, но еще и выписали штраф. При этом она утверждала, что постоянно покупает билеты на паром без ID-карты. Delfi обратился за комментарием к фирме Tallink, которая осуществляет рейсы из D-терминала.
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29 сентября поезда Elron на линии Таллинн-Тарту будут частично заменены автобусами

24.09.2018
Вследствие работ по ремонту железнодорожного моста через реку Пыльтсамаа, в субботу, 29 сентября на линиях Таллинн-Тарту, Тарту-Валга и Тарту-Койдула/Пиуза будет действовать временное расписание. На отрезке Кильтси-Ракке будут использоваться заменяющие автобусы.
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