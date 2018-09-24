ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Открытое обращение Кылварта к президенту и подготовка к приезду Папы Римского

ФОТО: Площадь Вабадузе превращается в церковь. Подготовка к приезду Папы Римского идет полным ходом

Foto: Andres Putting

Завтра утром в Эстонию прибывает Папа Римский Франциск. Подготовка к его визиту на площади Вабадузе, где он проведет мессу, идет полным ходом.

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Tallink об инциденте с гражданкой Казахстана: билет можно приобрести без документа, совершить чек-ин — нельзя

Foto: Andres Putting

В субботу Delfi писал о том, как из-за забытой ID-карты имеющую ВНЖ в Эстонии гражданку Казахстана не только не пустили на оплаченный рейс в Финляндию, но еще и выписали штраф. При этом она утверждала, что постоянно покупает билеты на паром без ID-карты. Delfi обратился за комментарием к фирме Tallink, которая осуществляет рейсы из D-терминала.

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29 сентября поезда Elron на линии Таллинн-Тарту будут частично заменены автобусами

Elroni uus piletimüügimasin Foto: Hendrik Osula

Вследствие работ по ремонту железнодорожного моста через реку Пыльтсамаа, в субботу, 29 сентября на линиях Таллинн-Тарту, Тарту-Валга и Тарту-Койдула/Пиуза будет действовать временное расписание. На отрезке Кильтси-Ракке будут использоваться заменяющие автобусы.

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Тайна образцовой эстонской семьи: над женщиной годами издевался муж, но никто ничего не замечал

Ekspress Meedia

ТОП Открытое обращение Кылварта к президенту Кальюлайд: неэстонцы — "брак" и "раковая опухоль"? В Эстонии растет толерантность к разжиганию ненависти Пропавших в Балтийском море мужчин не обнаружили, спасенная девушка умерла в больнице Какие ПИН-коды — самые распространенные? Если у вас такой, срочно поменяйте!

В редакцию Naistekas написала Эре. На это ее подвигла произошедшая на днях в волости Тапа история, когда мужчина убил свою бывшую жену.

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Ида-Вирумаа остро нуждается в психиатрах

Kui Ida-Viru laps vajab psühhiaatri abi, suunavad keskhaigla vaimse tervise keskuse töötajad ta TÜ kliinikumi. Foto: Andres Putting

В Ида-Вирумаа нуждающиеся в психиатрической помощи пациенты часто вынуждены ехать в Тарту или Таллинн, пишет Eesti Päevaleht.

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Убийство в волости Тапа: мать мертва, отец под стражей. Что станет с детьми?

Jootme külas asuv kortermaja, kus elasid Merje ja Madis Foto: Kristjan Järv

В прошлый четверг в в деревне Йоотме в волости Тапа произошла трагедия: мужчина убил свою бывшую жену. У пары осталось трое несовершеннолетних детей, которые сейчас, по словам работников соцотдела волости, находятся под присмотром.

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Мужчина забыл вернуть в библиотеку книги и получил от судебного исполнителя требование на 450 евро

Peeter Volkonski ja raamatud Foto: Anni Õnneleid

Танель Веэрне рассказал на своей странице в соцсетях, как около двух лет назад его друг взял в отделе иностранной литературы Таллиннской центральной библиотеки почитать две книги о психологии.

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В начале недели Эстонию ждет сильный ветер, а к концу — ночные заморозки

Foto: TERJE LEPP

Согласно данным метеорологов, в начале недели на территории Эстонии будет бушевать штормовой ветер, а вот в субботу и воскресенье ночью температура местами опустится до 0°C.

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Пропавших в Балтийском море мужчин не обнаружили, спасенная девушка умерла в больнице