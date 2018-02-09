ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Открытие Зимней Олимпиаде в Пхенчхане и телефонные мошенники

В корейском Пхенчхане прошла торжественная церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр. Керсти Кальюлайд даже протестировала олимпийскую лыжню! Жителям Эстонии поступают звонки со странных номеров с целью обмана, а в Нарве развиваются два крупнейших майнинг-проекта в Эстонии

Один нотариус ”завернул”, другой пропустил. Как молодая женщина с психическими отклонениями лишилась дома

Vallo Kruuser

В доме суда на улице Лийвалайа в Таллинне уже более года идет процесс по делу о группировке, обвиняемой в вымогательстве, мошенничестве и рабовладении. Пару недель назад в ходе разбирательств всплыл и вопрос об ответственности нотариусов, поскольку 29-летняя Хелина из Вирумаа лишилась дома, поля и леса площадью в общей сложностью более 22 гектаров, пишет Eesti Ekspress.

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Эстонский историк рассказал об участии в сомнительной конференции в Санкт-Петербурге

Ajaloolane Jaak Valge sõnul tuleb Venemaaga suheldes olla ettevaatlik.

Вчера в своем ежегоднике Департамент внешней разведки Эстонии в качестве одного из примеров информационной войны со стороны России назвал международную научную конференцию ”Войны и революции: 1917-1920 г.: становление государственности Финляндии, Эстонии, Литвы”, которая прошла 24 октября прошлого года в Санкт-Петербурге, пишет Eesti Päevaleht.

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Внимание! Если вам звонят с этих номеров, ни в коем случае не поднимайте трубку

Foto: Oliver Hainsalu

По данным полиции, жителям Эстонии поступают звонки со странных номеров с целью обмана.

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Посол России: эстонские власти вдалбливают в сознание рядовых эстонцев о мнимых угрозах, идущих с Востока

Aleksandr Petrov Foto: Priit Simson

Посол России в Эстонии Александр Петров в интервью ТАСС заявил о том, что эстонские власти пытаются запугать собственное население путем навязчивого вдалбливания в сознание рядовых эстонцев угроз, идущих с Востока.

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Специалисты предупреждают: впереди период замерзания труб

Последние недели в Эстонии стоит морозная погода и минусовая температура. Руководитель отдела ERGO по имущественным ущербам Эрко Макиенко напоминает, что если морозы станут сильнее, то и трубы домов начнут замерзать.

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ФОТО: Паром Viking Line за полчаса до прибытия в Эстонию остановился посреди моря

Pealtnägija sõnul on vette aetud ka päästepaadid. Olukorda täpsemalt reisijatele ei selgitatud.

Паром Viking Line, который отправился сегодня в 11:30 из Хельсинки, около половины второго, за полчаса до прибытия в Эстонии, остановился посреди моря.

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ФОТОНОВОСТЬ: Российские спортсмены под белым флагом

OAR Foto: Valery Sharifulin, Valery Sharifulin/TASS

Российская команда оказалась единственной, которая не смогла пройти на параде открытия Олимпиады-2018 под своим национальным флагом.

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Йозинг раскритиковала прогноз правительства: 341,2 млн евро алкогольного акциза — это нереально

Marje Josing Foto: Sven Arbet

Директор института конъюнктуры Марье Йозинг считает нереалистичным прогноз правительства, согласно которому в бюджет поступит 341,2 млн евро алкогольного акциза.

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РЕКОНСТРУКЦИЯ: Утонувший в Пярнумаа микроавтобус ушел под воду за считанные минуты

Kuvatõmmis

Днем 6 февраля недалеко от порта Муналайд в Пярнумаа под лед ушел микроавтобус с шестью людьми. Двое человек — 51-летняя женщина и 41-летний мужчина — спаслись и были доставлены в больницу. Они уцелели благодаря тому, что взобрались на крышу автомобиля.

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Криптовалютная лихорадка: в Нарве развиваются два крупнейших майнинг-проекта в Эстонии

Foto: Roman Vikulov, Defi

Иностранные инвесторы вложили в проект майнинг-ферм на территории Эстонии более 1,2 млн евро (1,5 млн долларов). План возврата инвестиций составляет 6-9 месяцев, в зависимости от курса криптовалют на рынке. Начнет работать майнинг-ферма уже в феврале. Настоящий прорыв в сфере эстонского майнинга, приносящего доходы государству и его жителям, может послужить толчком в проекте государственной криптовалюты Estcoin, уверены специалисты.

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ФОТОНОВОСТЬ: Российские флаги на олимпийской арене

Venemaa lipp Pyeongchangis Foto: Damir Sagolj, Reuters

Исполком МОК запретил российской команде выступать на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане под своими национальными символами (флаг, герб, гимн). Однако бело-сине-красный триколор все-таки можно увидеть на трибунах.

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ФОТО: Президент Кальюлайд протестировала олимпийскую лыжню

President Kersti Kaljulaid Pyeongchangi olümpia suusaradadel. Foto: Madis Veltman

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время визита в Южную Корею протестировала олимпийскую лыжню в Пхенчхане.

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ФОТО: Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане открыты!

Pyeongchang-2018 Foto: Phil Noble, REUTERS

В корейском Пхенчхане прошла торжественная церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр. Огонь Олимпиады-2018 зажгла известная корейская фигуристка Ю На Ким, победительница Игр-2010.

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ФОТОНОВОСТЬ: Полуголый знаменосец на параде Олимпиады

Pyeongchang Olympics Opening Ceremony Foto: Sean Haffey, AP

Одной из самых колоритных фигур на параде открытия зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане стал знаменосец сборной Тонга Пита Тауфатофуаи, который прошел по стадиону в национальной набедренной повязке, обмазавшись маслом.

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ЗАМЕНА: Экс-фигуристка сборной Эстонии выступит на Олимпиаде за Россию

Natalja Zabijako ja Aleksandr Enbert Foto: sputnik

Тренерский штаб российской команды фигуристов сообщил о замене спортивной пары в произвольной программе командного турнира Олимпиады-2018. Вместо Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, показавших лучший результат в короткой программе, на лед выйдут Наталья Забияко (экс-фигуристка сборной Эстонии) и Александр Энберт.

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