ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Открытие скандального пункта обмена шприцов и новая версия гибели эстонца в Стокгольме

Пункт обмена шприцов в Копли, открывшись сегодня, никого не напугал.

Но пугающе выглядят изменения подоходного налога.

Возможно, эстонца в Стокгольме в минувшую субботу все-таки не убили, но обстоятельства его смерти в новой версии выглядят крайне странно.

Опять же странно выглядит новая система подоходного

Что случилось с погибшим в Швеции эстонцем на самом деле? Вызвавшая скорую женщина рассказала о пережитом

Если сначала смерть мужчины из Эстонии в Швеции связывали с избиением и насилием, то теперь видно, что это был несчастный случай, который омрачают недоразумения и, как утверждается, грубость полиции по отношению к очевидцам.

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Знаете ли вы, сколько подоходного налога будет брать с вас государство в следующем году?

Kristi Saare Foto: Priit Simson

Начало 2018 года принесет наделавшее много шума изменение подоходного налога, о котором многие люди начнут думать только когда в 2019 году нужно будет декларировать доход — ежемесячный не облагаемый подоходным налогом минимум повысится со 180 евро до 500 евро. Если до сих пор вы, может быть, привыкли получать с декларации о доходах деньги обратно, то с новым налоговым изменением может случиться, что придется наоборот доплачивать.

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ТОП 6: Презервативы, дрова и варежки: самые глупые презенты, раздававшиеся политиками ради голосов избирателей

Настал самый напряженный период избирательной кампании в собрания местных самоуправлений. Уместно вспомнить, каким образом политики пытались завоевать голоса избирателей в прошлые годы.

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Задержки и отмены рейсов: что происходит с Nordica?

Nordica lennukeid on viimasel ajal kimbutanud hulk probleeme. Foto: Andres Putting

Для государственный авиакомпании Nordica сентябрь выдался нелегким: на фирму обрушился ряд технических проблем, в связи с чем часть рейсов были задержаны или отменены, пишет Eesti Päevaleht.

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"Перегореть" на высокой должности: "железная леди" Кайа Яппинен откровенно рассказала о депрессии и уходе из мэрии

Vallo Kruuser

Жизнь бывшего вице-мэра Таллинна Кайи Яппинен (54) в последние годы представляла собой борьбу с депрессией, пишет Eesti Ekspress. Женщина впервые откровенно рассказала о том, почему семь лет назад ”со дня” покинула свое кресло.

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ФОТО И ВИДЕО DELFI: Без наркоманов, но с журналистами. На Ситси открылся пункт обмена шприцев

Ilmar Saabas (Delfi)

В среду, 20 сентября, в 11 часов впервые начал предоставлять услуги пункт обмена шприцев в жилом доме по Ситси, 28, что в столичном районе Пыхья-Таллинн. Корреспонденты Delfi побывали на открытии и оценили обстановку.

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ГРАФИКИ: Большая шпаргалка: сколько стоят предвыборные обещания?

Foto: Ester Vaitmaa

Наряду с тем, что по результатам местных выборов в Таллинне будет распределено 79 мест в гособрании, на кону — полномочия принимать решения об использовании больших денег. В этом году бюджет столицы составил 676 млн евро, и из года в год он только растет, пишет Eesti Päevaleht.

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Дело о взятках в Таллиннском порту: двое фигурантов пошли на соглашение

Ain Kaljurand kohtus tõkendi muutmine Foto: Andres Putting

Харьюский уездный суд сегодня согласился с ходатайством о заключении соглашения с прокуратурой двух обвиняемых по делу о взятках в Таллиннском порту Анны Анниковой и Кайдо Тамберга.

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В Раквере нашли ящик с мертвыми щенками, полиция начала уголовное производство

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Во дворе частного дома на улице Семинари в Раквере 14 сентября нашли фанерный ящик, в котором были трупы семи щенят.

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ВИДЕО: Автомобиль с эстонскими номерами шокировал норвежца опасным маневром

Foto: Kaader videost

В воскресенье 65-летний Рейдар Свалхейм заснял на участке трассы E39 в Согн-ог-Фьюране в Норвегии автомобиль с эстонскими номерами, совершающий опасный обгон.

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