ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Открытие скандального пункта обмена шприцев и новая версия гибели эстонца в Стокгольме

Пункт обмена шприцев в Копли, открывшись в среду, никого не напугал. Зато пугающе выглядят грядущие изменения подоходного налога. Возможно, эстонца в Стокгольме в минувшую субботу все-таки не убили, но обстоятельства его смерти в новой версии выглядят крайне странно.
Что случилось с погибшим в Швеции эстонцем на самом деле? Вызвавшая скорую женщина рассказала о пережитом
Если сначала смерть мужчины из Эстонии в Швеции связывали с избиением и насилием, то теперь видно, что это был несчастный случай, который омрачают недоразумения и, как утверждается, грубость полиции по отношению к очевидцам.
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Знаете ли вы, сколько подоходного налога будет брать с вас государство в следующем году?
ТОП
Начало 2018 года принесет наделавшее много шума изменение подоходного налога, о котором многие люди начнут думать только когда в 2019 году нужно будет декларировать доход — ежемесячный не облагаемый подоходным налогом минимум повысится со 180 евро до 500 евро. Если до сих пор вы, может быть, привыкли получать с декларации о доходах деньги обратно, то с новым налоговым изменением может случиться, что придется наоборот доплачивать.
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ТОП 6: Презервативы, дрова и варежки: самые глупые презенты, раздававшиеся политиками ради голосов избирателей
Настал самый напряженный период избирательной кампании в собрания местных самоуправлений. Уместно вспомнить, каким образом политики пытались завоевать голоса избирателей в прошлые годы.
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Задержки и отмены рейсов: что происходит с Nordica?
Для государственный авиакомпании Nordica сентябрь выдался нелегким: на фирму обрушился ряд технических проблем, в связи с чем часть рейсов были задержаны или отменены, пишет Eesti Päevaleht.
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"Перегореть" на высокой должности: "железная леди" Кайа Яппинен откровенно рассказала о депрессии и уходе из мэрии
Жизнь бывшего вице-мэра Таллинна Кайи Яппинен (54) в последние годы представляла собой борьбу с депрессией, пишет Eesti Ekspress. Женщина впервые откровенно рассказала о том, почему семь лет назад ”со дня” покинула свое кресло.
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ФОТО И ВИДЕО DELFI: Без наркоманов, но с журналистами. На Ситси открылся пункт обмена шприцев
В среду, 20 сентября, в 11 часов впервые начал предоставлять услуги пункт обмена шприцев в жилом доме по Ситси, 28, что в столичном районе Пыхья-Таллинн. Корреспонденты Delfi побывали на открытии и оценили обстановку.
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ГРАФИКИ: Большая шпаргалка: сколько стоят предвыборные обещания?
Наряду с тем, что по результатам местных выборов в Таллинне будет распределено 79 мест в гособрании, на кону — полномочия принимать решения об использовании больших денег. В этом году бюджет столицы составил 676 млн евро, и из года в год он только растет, пишет Eesti Päevaleht.
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Дело о взятках в Таллиннском порту: двое фигурантов пошли на соглашение
Харьюский уездный суд сегодня согласился с ходатайством о заключении соглашения с прокуратурой двух обвиняемых по делу о взятках в Таллиннском порту Анны Анниковой и Кайдо Тамберга.
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В Раквере нашли ящик с мертвыми щенками, полиция начала уголовное производство
Во дворе частного дома на улице Семинари в Раквере 14 сентября нашли фанерный ящик, в котором были трупы семи щенят.
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ВИДЕО: Автомобиль с эстонскими номерами шокировал норвежца опасным маневром
В воскресенье 65-летний Рейдар Свалхейм заснял на участке трассы E39 в Согн-ог-Фьюране в Норвегии автомобиль с эстонскими номерами, совершающий опасный обгон.
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