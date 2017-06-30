ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Открытие праздника песни и танца и решение о повышении акциза на алкоголь

Сегодня, 30 июня, в 19 часов на стадионе ”Калев” состоялось открытие XII Молодежного праздника танца ”Mina jään”. В этот же день Госсуд постановил, что решение правительства раньше запланированного срока поднять акциз на слабоалкогольные напитки не противоречит Конституции. Эти и другие новости этой пятницы читайте в нашей подборке.

БОЛЬШАЯ ФОТОГАЛЕРЕЯ: Смотрите, как прошло открытие XII Молодежного праздника танца

Foto: Karli Saul

Сегодня в 19 часов на стадионе ”Калев” состоялось открытие XII Молодежного праздника танца ”Mina jään”. Историю о Рассвете и Сумерках расскажут зрителям около 8 500 молодых танцоров и гимнастов в возрасте 7-19 лет, сообщается в пресс-релизе XII Молодежного праздника песни и танца.

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Госсуд одобрил повышение акциза на алкоголь

Õlu Foto: Andres Putting

Согласно оценке Госсуда, решение правительства раньше запланированного срока поднять акциз на слабоалкогольные напитки не противоречит Конституции.

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Продавцы и производители объясняют: на сколько и когда подорожает алкоголь в Эстонии?

Foto: Andres Putting

По решению Госсуда с 1 июля вступит в силу повышение акциза на некрепкий алкоголь. По оценке розничных сетей, это означает повышение конечной цены самой популярной пол-литровой бутылки пива на 20-30 центов, Министерство финансов прогнозирует более скромный рост.

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Из-за строптивости Больничной кассы компенсация за лечение зубов многим будет недоступна

Katrin Metstak Foto: Priit Simson

В ближайшее время невозможно будет получить компенсацию за лечение зубов ни в одном оказывающем эту услугу учреждении Раквере, Вильянди, Выру, Пылва, Валгамаа, сообщает Eesti Päevaleht.

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ФОТО DELFI: Расширенный Таллиннский аэропорт открыл двери для посетителей

Uuenenud lennujaam Foto: Rauno Volmar

Сегодня терминал Таллиннского аэропорта открылся после работ по его расширению. Теперь контроль ручной клади будет осуществляться в южном крыле аэропорта.

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А вы обновили сертификаты? У бюро обслуживания полиции выстроилась огромная очередь

Foto: Lugeja

В связи с обновлением сертификатов ID-карт 30 июня в порядке исключения работают те бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны, которые обычно по пятницам закрыты. У бюро в Таллинне выстроилась огромная очередь.

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Почему Ратас пригласил высоких гостей в русский ресторан Tchaikovsky?

Eesti Euroopa Liidu eesistumise kontsert Vabaduse väljakul Foto: Ilmar Saabas

После вчерашнего торжественного открытия председательства Эстонии в ЕС как наш премьер-министр Юри Ратас, так и высокопоставленные чиновники ЕС трапезничали в одном из лучших в Эстонии русских ресторанов Tchaikovsky. Почему же выбрали русский ресторан, а не какое-нибудь предлагающее эстонскую кухню шикарное заведение?

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В Кохтла-Ярве открылся обновленный вокзал

Foto: Vironia

В торговом центре Vironia находится недавно обновленный

автовокзал Кохтла-Ярве, где желающие могут теперь на месте купить билеты на автобусы. На стене вокзала теперь нарисована иллюстрация — большая карта Эстонии, сообщает Vironia.

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Мэр Кохтла-Ярве: ”обновление” автовокзала — промежуточный вариант

О том, что в Кохтла-Ярвеском торговом центре Vironia открылся обновленный автовокзал, портал Delfi сообщил 30 июня. Из пресс-релиза Vironia следует, что ”в торговом центре Vironia находится недавно обновленный автовокзал Кохтла-Ярве, где желающие могут теперь на месте купить билеты на автобусы. На стене вокзала теперь нарисована иллюстрация — большая карта Эстонии”.

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Десятки пассажиров застряли на Рухну, паром отправили на ремонт в Пярну

Foto: Baltic Workboats

Из-за поломки судна люди застряли на острове Рухну и не могут попасть оттуда на материк.

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ФОТО: Пятеро взрослых и ребенок потерпели бедствие в море, капитан был пьян

Jahilt evakueeriti kuus inimest Foto: PPA

Сегодня утром в 6:58 центр морской охраны Департамента полиции и погранохраны получил сообщение об оказавшейся на отмели поблизости от порта Верги финской парусной яхте, на борту которой было шесть человек. Людей эвакуировали, сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде.

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ФОТО: В Пирита у моря установили датчики вони

Foto: Keskkonnaministeerium

На Пирита теэ в Таллинне были установлены пять электронных датчиков. Они будут измерять уровень вони, которая годами терроризировала жителей прибрежного района.

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