ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Открытие нового торгового центра и обвинение Егорова про захват власти в ОЛПЭ Русаковым

Из Объединенной левой партии Эстонии исключили трех членов — Анатолия Егорова, Владимира Дроздова и Владимира Кручинина. Егоров уверен, что это было сделано незаконно под влиянием нового председателя Мстислава Русакова.

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Солдаты-срочники курят коноплю от скуки, по привычке или из-за неприязни к службе

Lõppes välkõppus Okas 2017 Foto: Siim Verner Teder / mil.ee, mil.ee

Резервисты подтвердили, что проходя срочную службу, часто употребляют коноплю. Никому это напрямую не мешает, об этом молчат, пишет Eesti Päevaleht.

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ФОТО: На Лаагна теэ в сторону Ласнамяэ сильно нарушено движение

Delfi lugeja

Читатель Delfi сообщил, что сегодня вечером на Лаагна теэ, рядом с торговым центром Lasnamäe Centrum произошла авария.

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Скандал в Австрии: полковник на неприметном посту 30 лет шпионил на Россию. Глава МИД отменила визит в РФ

REUTERS

В Австрии раскрыли агента, 30 лет по видом офицера армии работавшего на российскую разведку. Его имя не называется, но указывается, что с 1990-х годов он получил за свою работу вознаграждение на общую сумму 300 тысяч евро.

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Больничная касса перечислила трудовые обязанности членов правления, которым повысили зарплаты на 2000 евро

Foto on illustreeriv. Foto: Andres Putting

В октябре зарплата двух членов правления Больничной кассы (Майви Парв и Пилле Банхард) выросла на 2000 евро, то есть на 50%, и составит 6000 евро. По словам председателя совета кассы Рийны Сиккут, необходимость поднять зарплаты связана с перераспределением трудовых обязанностей и ответственности членов правления.

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Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков ушел в отставку после обвинений в домогательстве

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ТОП ФОТО и ВИДЕО: Из открывшегося сегодня торгового центра T1 в срочном порядке эвакуировали людей ФОТО: Торговый центр T1 помпезно распахнул свои двери. Но все не так радужно, как хотелось бы Женщине без ее ведома дали эстонское гражданство, но она требует обратно серый паспорт и 500 евро за моральный ущерб

Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков подал в отставку, сообщает в пятницу сайт издания. "Это единственный способ остановить кризис вокруг редакции и минимизировать репутационный ущерб", — заявил он.

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Силы обороны: среди оказавшихся в публичном доступе документов не было ни одного документа, который касался бы безопасности государства

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Комментируя появившуюся сегодня в Eesti Päevaleht информацию об утечке служебных документов Сил обороны, ведомство подчеркнуло, что среди оказавшихся в публичном доступе документов не было ни одного документа, который касался бы безопасности государства.

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Прямо эпидемия какая-то! Вчера в Ида-Вирумаа — аж несколько утечек газа. Есть пострадавшие

Kakumäe gaasiõnnetus Foto: Rauno Volmar

Идаский спасательный центр вчера получил аж три вызова, связанных с газом. В одном из них подал сигнал тревоги датчик угарного газа. Во врачебной помощи нуждались два человека, один был доставлен на скорой в больницу.

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