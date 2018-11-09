ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Открытие нового торгового центра и обвинение Егорова про захват власти в ОЛПЭ Русаковым

- Сегодня торговый центр T1 помпезно распахнул свои двери. Но все не так радужно, как хотелось бы: в срочном порядке из него эвакуировали людей. - Из Объединенной левой партии Эстонии исключили трех членов — Анатолия Егорова, Владимира Дроздова и Владимира Кручинина. Егоров уверен, что это было сделано незаконно под влиянием нового председателя Мстислава Русакова.
ФОТО: Торговый центр T1 помпезно распахнул свои двери. Но все не так радужно, как хотелось бы
Сегодня в Таллинне для посетителей распахнул свои двери торговый центр T1, а в четверг вечером состоялась помпезная церемония открытия для ограниченного круга лиц. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: Из открывшегося сегодня торгового центра T1 в срочном порядке эвакуировали людей
Как сообщает корреспондент Delfi c места событий, прозвучал призыв к первым посетителям торгового центра покинуть здание, опустились противопожарные шторы, отделяющие внутренние пространства одно от другого. Loe edasi...
"По-воровски!" Егоров заявил, что Русаков провел рейдерский захват власти в ОЛПЭ
ФОТО: На Лаагна теэ в сторону Ласнамяэ сильно нарушено движение
Читатель Delfi сообщил, что сегодня вечером на Лаагна теэ, рядом с торговым центром Lasnamäe Centrum произошла авария. Loe edasi...
Скандал в Австрии: полковник на неприметном посту 30 лет шпионил на Россию. Глава МИД отменила визит в РФ
В Австрии раскрыли агента, 30 лет по видом офицера армии работавшего на российскую разведку. Его имя не называется, но указывается, что с 1990-х годов он получил за свою работу вознаграждение на общую сумму 300 тысяч евро. Loe edasi...
Больничная касса перечислила трудовые обязанности членов правления, которым повысили зарплаты на 2000 евро
В октябре зарплата двух членов правления Больничной кассы (Майви Парв и Пилле Банхард) выросла на 2000 евро, то есть на 50%, и составит 6000 евро. По словам председателя совета кассы Рийны Сиккут, необходимость поднять зарплаты связана с перераспределением трудовых обязанностей и ответственности членов правления. Loe edasi...
Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков ушел в отставку после обвинений в домогательстве
Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков подал в отставку, сообщает в пятницу сайт издания. "Это единственный способ остановить кризис вокруг редакции и минимизировать репутационный ущерб", — заявил он. Loe edasi...
Силы обороны: среди оказавшихся в публичном доступе документов не было ни одного документа, который касался бы безопасности государства
Комментируя появившуюся сегодня в Eesti Päevaleht информацию об утечке служебных документов Сил обороны, ведомство подчеркнуло, что среди оказавшихся в публичном доступе документов не было ни одного документа, который касался бы безопасности государства. Loe edasi...
Прямо эпидемия какая-то! Вчера в Ида-Вирумаа — аж несколько утечек газа. Есть пострадавшие
Идаский спасательный центр вчера получил аж три вызова, связанных с газом. В одном из них подал сигнал тревоги датчик угарного газа. Во врачебной помощи нуждались два человека, один был доставлен на скорой в больницу. Loe edasi...