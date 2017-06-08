ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Откровения экс-главы ФБР, эпидемия свиной чумы, "детские" воспоминания министров и долги Ильвеса

Итоги этого дня — в нашем ежедневном дайджесте.
На этой неделе общественность всколыхнуло решение Трудовой инспекции о запрете заниматься продажей газет детям, не достигшим 12-летнего возраста. В связи с этим Delfi поинтересовался у министров, какая была их первая работа.
Тот факт, что смертельная эпидемия африканской чумы свиней останется в Эстонии надолго, стал для причастных лиц частью повседневности, и конца пока не видно.
Согласно декларации интересов, экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес должен своей бывшей жене Эвелин Ильвес 55 000 евро. В качестве основания для требования значится ”вследствие развода”.
Бывший директор ФБР Джеймс Коми на слушаниях в комитете по разведке сената США обвинил президента страны Дональда Трампа во лжи и клевете на свое ведомство.
Министры вспоминают первое место работы: окучивание свеклы и капусты, ловля мух, стройка...
На этой неделе общественность всколыхнуло решение Трудовой инспекции о запрете заниматься продажей газет детям, не достигшим 12-летнего возраста. В связи с этим Delfi поинтересовался у министров, какая была их первая работа.
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ФОТО DELFI: Восьмерых членов группировки Дикаева признали виновными
Сегодня Харьюский уездный суд признал виновными восьмерых мужчин, связанных с преступной группировкой Харона Дикаева. Они были скорее рядовыми членами и выполняли приказы.
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Бывший директор ФБР: Россия пыталась взломать сотни организаций в США, может быть, больше тысячи
Бывший директор ФБР Джеймс Коми во время дачи показаний в Сенате США о возможном вмешательстве РФ в американские выборы заявил, что российские хакеры пытались взломать сотни американских организаций, сообщает "Медуза".
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Экс-директор ФБР рассказывает конгрессменам о Трампе и России
Уволенный Дональдом Трампом бывший директор ФБР Джеймс Коми выступает в комитете по разведке сената США, который ведет расследование в отношении возможных связей предвыборного штаба Трампа с Кремлем.
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Рэкет, контрабанда, крышевание: в США судят крупнейшую "русскую" ОПГ
В США предъявили обвинения членам разветвленной преступной группировки во главе с Ражденом Шулая, которого федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка считает вором в законе.
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Госкомпания RKAS займет почти 50 млн евро у пенсионных фондов
Госкомпания Riigi Kinnisvara AS (RKAS), управляющая государственной недвижимостью, выпустила облигации с 10-летним сроком погашения на общую сумму 48,5 млн евро. Облигации купят пенсионные фонды LHV, передает rus.err.ee.
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ФОТО: 500 млн евро на борту! Сборная Бельгии прилетела в Таллинн
Футболисты сборной Бельгии благополучно прибыли на отборочный матч чемпионата мира в Таллинн. В аэропорту эстонской столицы игроков ожидали фанаты бельгийской команды и представители СМИ.
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КАРТА: Свиная чума захватила почти всю Эстонию
Тот факт, что смертельная эпидемия африканской чумы свиней останется в Эстонии надолго, стал для причастных лиц частью повседневности, и конца пока не видно, пишет Maaleht.
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Что делать при ДТП за границей?
В летний период чаще путешествуют за границу на автомобилях и вместе с этим количество ДТП за границей, сообщает If Kindlustus.
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ФОТО: ”Замуровали, демоны!” Банкоматы у ласнамяэской ”Призмы” демонтируют
В начале месяца клиенты банка SEB с удивлением обнаружили, что банкомата возле магазина Prisma на Мустакиви теэ, 17 в Таллинне больше нет.
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В Эстонии свободно рекордное количество рабочих мест
В первом квартале 2017 года в Эстонии было 11 200 свободных рабочих мест, сообщают "Деловые ведомости".
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Украина законодательно закрепила стремление стать членом НАТО
Верховная рада Украины большинством голосов приняла законопроект, который официально закрепляет стремление страны стать членом Североатлантического альянса.
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ВИДЕО: В Таллиннском зоопарке детеныш носорога учится ходить и познает мир
3 июня в Таллиннском зоопарке у самки носорога по кличке Кибиби родился детеныш. Теперь малыш учится ходить и с интересом изучает все вокруг.
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Тоомас Хендрик Ильвес должен экс-супруге 55 000 евро за развод
Согласно декларации интересов, экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес должен своей бывшей жене Эвелин Ильвес 55 000 евро. В качестве основания для требования значится ”вследствие развода”.
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Предоставит ли Эстония убежище экс-путинисту из Башкирии?
Бывший активист прокремлевской организации ”Молодая Гвардия” Константин Чадлин попросил в Эстонии политического убежища, пишет Eesti Päevaleht.
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Составление программы инвестиций в Ида-Вирумаа застопорилось в правительстве
План правящего союза составить ида-вирускую программу инвестиций до сих пор не осуществлен из-за разногласий внутри правительственной коалиции.
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Ликвидаторы чернобыльской аварии хотят справедливости в отношении льгот, но добиться этого не могут
26 апреля была уже 31-я годовщина страшнейшей техногенной катастрофы XX века — аварии на Чернобыльской АЭС. В ликвидации последствий принимали участие люди со всех стран бывшего СССР, в том числе и 4833 человека из Эстонии. К сожалению, радиация не пощадила никого, до сегодняшнего дня дожила лишь половина ликвидаторов, и все имеют инвалидность. При этом государственных льгот, положенных непосредственно чернобыльцам, в нашей стране практически нет. А те, что есть, полагаются не всем, пишет "МК Эстония".
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Исследование: почти каждый второй житель Эстонии имеет дополнительный заработок
Свежее исследование Института частных финансов Swedbank показало, что 42% жителей Эстонии за последний год занимались подработкой в дополнение к основному заработку.
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Издание: родителей выводит из себя строительство новой супершколы
Государство закрывает три известные специализированные школы и приступает к строительству Школы изящных искусств, к которой прикрепит государственную гимназию. Информации о новой школе мало, а обеспокоенные учителя и родители завалили министерство письмами протеста, пишет Eesti Ekspress.
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КНДР не будет. Михаил Касьянов о революции в России, "зыбком" Навальном и аппетите Путина
Российский оппозиционер Михаил Касьянов не теряет надежды на то, что в России можно сменить президента мирным путем — однако довести эту идею до самого Владимира Путина ему пока не удается. Что же до стран Балтии, то их безопасность зависит от того, удастся ли Путину провести сделку по Украине с западными лидерами.
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СМИ: ИГ предупредило о грядущих терактах в ряде стран
Группировка ”Исламское государство” предупредила о якобы грядущих терактах в нескольких странах. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на связанное с ИГ новостное агентство.
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Сависаар обнародовал акт экспертизы состояния своего здоровья
В понедельник состоится судебное заседание по коррупционному делу бывшего лидера Центристской партии Эдгара Сависаара, а сегодня он опубликовал на своей странице в Facebook текст экспертизы состояния своего здоровья, на основании которого он был признан способным участвовать в процессе.
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