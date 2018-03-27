ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Отголоски трагедии в Кемерово, продолжение истории с высылкой дипломатов и президентское помилование

Сегодня стало известно, что в списках пострадавших в значится пятилетняя Валерия Лиллевяли. Также развивается ситуация вокруг высылки российских дипломатов разными странами. Все самые интересные и важные новости вторника представлены в нашей традиционной подборке.

"Дочка постоянно звонила мне из закрытого зала". В списках пострадавших в Кемерово значится девочка с эстонской фамилией

Kollaaž

В пожаре в торговом центре в Кемерово среди прочих погибла пятилетняя Валерия Лиллевяли.

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ФОТО: "Кемерово, мы с тобой". К Посольству РФ в Таллинне продолжают нести цветы

Foto: Andres Putting

В память о жертвах пожара в российском Кемерове, в котором погибли десятки человек, к Посольству РФ в Таллинне по-прежнему приносят цветы.

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ВИДЕО: Путин пообещал наказать виновных в пожаре в Кемерово

Vladimir Putin Foto: Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Для принятие кадровых решений после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове необходимо определить, кто и в чем виноват, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с инициативной группой граждан во вторник.

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ФОТО и ФОТО: Вице-губернатор Кузбасса на коленях попросил прощения у близких жертв пожара в Кемерове

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, назначенный на должность 5 марта, попросил прощения у собравшихся в центре Кемерова на акции памяти по жертвам пожара в торговом центре "Зимняя вишня", передает корреспондент ТАСС.

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"В отставку!", "Убийцы!": Жители Кемерово на митинге потребовали правды о пожаре, им предложили посетить морг

Kemerovo Foto: Dmitry Serebryakov, AFP PHOTO

Жители Кемерово, где при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека, во вторник, 27 марта, вышли на митинг к зданию областной администрации на площадь Советов.

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ФОТО и ВИДЕО: Сгоревший торговый центр "Зимняя вишня": картина удручает

Põlenud kaubanduskeskus Kemerovos Foto: Maxim Grigoryev, TASS

На месте пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" завершены поисково-спасательные работы, сообщает во вторник, 27 марта, "Интерфакс".

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НАТО высылает семерых россиян в связи с отравлением Скрипаля

AP

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о высылке семерых сотрудников миссии России при НАТО и отказе в аккредитации еще троим. Ранее о высылке десятков российских дипломатов в знак солидарности с Британией в деле об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери объявили более 20 стран.

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Лавров — странам Запада: ответим, не сомневайтесь. Хамства терпеть не будем

Sergei Lavrov Foto: Luong Thai Linh, Pool via REUTERS

Россия не будет терпеть хамство стран Запада и ответит на высылку дипломатов. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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КАРТА: Смотрите, какие страны высылают российских дипломатов

Foto: Heleri Kuris

До сих пор о высылке российских дипломатов в качестве акта солидарности с Великобританией из-за отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери сообщили 23 страны. Какие это страны и сколько дипломатов оттуда высылают, видно на карте.

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Родители устроили для несовершеннолетнего сына вечеринку, на которой глава семейства чуть не изнасиловал девочку

В прошлом году проживающие в Южной Эстонии 41-летний мужчина и 39-летняя женщина организовали для своего сына-подростка вечеринку, которую все участники будут помнить еще долго.

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ВИДЕО: Женщины придумали компьютеры и программирование! Девушек призывают активнее выбирать для себя работу в сфере ИКТ

В Эстонии на сегодня имеется 7 тысяч вакансий в сфере инфотехнологий, нехватка рук очень высока. Но почему-то до сих пор считается, что профессии, связанные с данной сферой, лучше подходят мужчинам, нежели женщинам. Министерство экономики и коммуникаций Эстонии решило сломать существующие стереотипы, запустив информационную кампанию "ИКТ - везде!", в первую очередь направленную на девушек и молодых женщин. В студии DELFI эту инициативу обсудили эксперты — глава фонда Prototron Яна Павленкова и руководитель IT-проектов Eesti Energia Елена Горохова.

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Молодой эстонский киберспортсмен зарабатывает солидные деньги

Robin "ropz" Kool. Foto: mousesports/Facebook

18-летний эстонский киберспортсмен Робин Коол в составе команды Мousesports выиграл в Будапеште турнир V4 Future Sports Festival.

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Финский ученый — о последствиях высылки дипломатов: Россия может демонстрировать военную мощь в Балтийском море

фото иллюстративное Foto: SERGEI KARPUKHIN, REUTERS

Финская газета Ilta-Sanomat поинтересовалась у экспертов по внешней политике: какими могут быть последствия высылки российских дипломатов?

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”И тогда я заметила, что ребенок колотит ручками по стеклу”. Об одном пожаре с относительно счастливым концом

Valmar Voolaid

Вчера в 15:10 в центр тревоги поступила информация, что в Курессааре на улице Оясоо горит квартира на третьем этаже многоквартирного дома, пишет Meie Maa.

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Житель Кохтла-Ярве озадачил проблемами эстонских "серопаспортников" правительство ФРГ

Личный архив Кирилла Кыппа

В 2017 году в эстонских СМИ прозвучало мнение М. Хелме по поводу ”серых паспортов”. Видный эстонский политик утверждает, что вопрос этот не будет иметь актуальности через 50 лет. Возможно, такое утверждение связано с тем, что интеграционные программы станут более прогрессивными. Возможно, с тем, что обладатели ”серых паспортов” выберут гражданство другого государства. А может быть, с тем, что просто все умрут. Что имел в виду господин Хелме — известно только ему.

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ВИДЕО: Сборная России потерпела очередное поражение

Venemaa vs Prantsusmaa Foto: AFP/SCANPIX

В рамках подготовки к финальному турниру чемпионата мира по футболу сборная России проиграла в Санкт-Петербурге товарищеский матч серебряному призеру Евро-2016 Франции - 1:3 (0:1).

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ВИДЕО: Опасные маневры в городе: эстонский "герой" показал южным соседям, как надо ездить

Читатель Delfi прислал видео, снятое на улицах города Сигулда в Латвии, на котором автомобиль Toyota с эстонскими номерами мчится мимо других участников движения, совершая при этом чрезвычайно опасные маневры.

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Впервые в истории: президент Кальюлайд решила помиловать осужденного на пожизненный срок

Foto: erakogu

В понедельник президент Эстонии Керсти Кальюлайд помиловала осужденного 20 лет назад на пожизненный срок Анатолия Николаева. СМИ неоднократно писали о странных обстоятельствах приговора Николаеву, из-за которых складывается впечатление, что с 1998 года он сидит за четверное убийство, которого не совершал.

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Спустя полвека названа причина гибели Гагарина

Juri Gagarin Foto: RIA Novosti

Первый космонавт планеты Юрий Гагарин разбился вместе с инструктором на истребителе МиГ-15УТИ из-за ошибочной команды с земли. Об этом рассказал ТАСС член летной подкомиссии, которая входила в большую правительственную комиссию по расследованию причин этой катастрофы, Арсений Миронов (летчик, доктор технических наук, в 1980-х годах возглавлял Летно-исследовательский институт им. Громова).

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