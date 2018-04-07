07.04.2018, 21:16

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Осиновский уходит с поста министра, в Германии грузовик въехал в толпу

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rus.delfi.ee
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GERMANYFoto: AFP

Сегодня довольно невеселые новости. В Германии грузовик въехал в толпу людей, погибли четверо. Обнаружен труп владельца упавшей с обрыва Пакри машины. На Сааремаа утонул провалившийся под лед ребенок. А тем временем Евгений Осиновский уходит с поста министра труда и здоровья.

”Весна и Какашка” вернулась! Повторный тираж вывел самую противоречивую детскую книгу Эстонии в русскоязычный топ

Детии, Андрус Кивиряхк и "Весна и Какашка"

В ноябре прошлого года в рейтинге самых продавемых книг на русском языке по версии Apollo произошли глобальные изменения: на третье место пулей взлетел, наверное, самый противоречивый детский сборник за всю историю Эстонии — ”Весна и Какашка” Андруса Кивиряхка, уступив лишь легендарному ”Сипсику” и ”Криминальной Эстонии”.
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”Инсульт? У четырехлетки? Вы шутите?” Семья была шокирована диагнозом дочери, но это оказалось правдой

Teelega on praegu kõik hästi, ütleb tüdrukutirtsu ema Reelika, kuid see ei tähenda veel, et haigus lõplikult seljatatud on. Erakogu

Инсульт у детей встречается чаще, чем принято считать. В Эстонии ежегодно около семи детей переносят инсульт. По словам врачей, диагностика затруднена, поскольку у маленьких пациентов инсульт может проходить нетипичным образом, пишет Eesti Päevaleht.
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Жуткая трагедия в Канаде: 14 молодых хоккеистов погибли в автокатастрофе

Humboldt Broncose meeskond Foto: twitter.com/HumboldtBroncos

В результате столкновения автобуса с хоккейной командой и грузовика в Канаде погибли 14 молодых хоккеистов. Еще 14 человек получили травмы различной степени тяжести, трое из них находятся в критическом состоянии.
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ВИДЕО: Евгений Осиновский уходит с поста министра труда и здоровья

На заседании Совета уполномоченных Социал-демократической партии председатель соцдемов Евгений Осиновский сообщил, что уходит с поста министра труда и здоровья.
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Труп владельца упавшей с обрыва Пакри машины найден неподалеку

BMW sõitis Pakri tuletorni juures merre Foto: Andres Putting

Утром полиция продолжила поиски пропавшего владельца автомобиля, который в ночь на пятницу упал с обрыва Пакри в Палдиски. Около 9:50 на берегу неподалеку от места инцидента был обнаружен труп мужчины.
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ВИДЕО: Поезд приближается, а безрассудный водитель и не подумал остановиться

Delfi прислали видео с железнодорожного переезда Хийу в Таллинне, где водитель обгоняет образовавшуюся у шлагбаума очередь и стремглав едет через железнодорожные пути, даже не посмотрев, далеко ли находится поезд.
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Назван новый богатейший человек Европы

AFP PHOTO / GEORGES GOBET

Президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно стал самым богатым человеком Европы. Его состояние оценивается в 70,7 миллиарда долларов, передает агентство Bloomberg.
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Покоритель мира из Эстонии: Путешествую, так как дома скучно

Foto: Heini Räämet, Reisijuht

Хейни Ряэмет (51 год), в прошлом военнослужащий Эстонской армии, решил однажды разнообразить свою жизнь и пешком дошел до Португалии. Этого ему показалось мало — на велосипеде за 500 дней Хейни объехал вокруг света. Куда же отправится он теперь?
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ФОТО: В Германии в центре Мюнстера грузовик въехал в толпу людей, погибли четверо

Twitter

В центре Мюнстера грузовик врезался в толпу людей. Место происшествия оцепила полиция, ведется крупномасштабная операция, сообщила в субботу, 7 апреля, в Twitter полиция Мюнстера. Полиция также подтвердила, что есть погибшие и раненые, передает DW.
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На Сааремаа утонул провалившийся под лед ребенок

Jääauk Foto: Marko Jakobi

Центр тревоги получил сообщение в 17:57, что в волости Сааремаа ребенок провалился под лед. Согласно первоначальным данным ребенок вышел на лед пруда на заднем дворе дома. Спасти его не удалось.
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Шиханы: город, где создавалось советское химическое оружие — и "Новичок"

REUTERS/Fabrizio Bensch

Британская газета The Times назвала место, где, по ее данным, был изготовлен яд, которым отправили Сергея и Юлию Скрипалей. Это Шиханы - центр создания химического оружия в СССР.
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Сталин - эстонскому тяжеловесу: "Сильные же люди живут в Эстонии!"

Johannes Kotkas Foto: EPL Arhiiv

В Таллинне проходит международный турнир по борьбе Мемориал Кристьяна Палусалу. Накануне этого турнира официальный сайт Федерации спортивной борьбы России вспомнил знаменитых эстонских борцов, выступавших за сборные России и СССР на крупнейших международных турнирах.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Осиновский уходит с поста министра, в Германии грузовик въехал в толпу

07.04.2018
Сегодня довольно невеселые новости. В Германии грузовик въехал в толпу людей, погибли четверо. Обнаружен труп владельца упавшей с обрыва Пакри машины. На Сааремаа утонул провалившийся под лед ребенок. А тем временем Евгений Осиновский уходит с поста министра труда и здоровья.
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Политолог Пеэтер Тайм назвал циничным решение Осиновского уйти в отставку

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По мнению политолога Пеэтера Тайма, решение лидера социал-демократов Евгения Осиновского уйти с поста министра здоровья и труда является циничным, поскольку он уходит не для того, чтобы дела в стране шли лучше, а чтобы поднять рейтинг своей партии, сообщает rus.err.ee.
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Доцент Таллиннского университета: учителям стоит побаиваться детей и родителей

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