ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Осиновский уходит с поста министра, в Германии грузовик въехал в толпу

Сегодня довольно невеселые новости. В Германии грузовик въехал в толпу людей, погибли четверо. Обнаружен труп владельца упавшей с обрыва Пакри машины. На Сааремаа утонул провалившийся под лед ребенок. А тем временем Евгений Осиновский уходит с поста министра труда и здоровья.
”Весна и Какашка” вернулась! Повторный тираж вывел самую противоречивую детскую книгу Эстонии в русскоязычный топ
В ноябре прошлого года в рейтинге самых продавемых книг на русском языке по версии Apollo произошли глобальные изменения: на третье место пулей взлетел, наверное, самый противоречивый детский сборник за всю историю Эстонии — ”Весна и Какашка” Андруса Кивиряхка, уступив лишь легендарному ”Сипсику” и ”Криминальной Эстонии”.
Loe edasi...