ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Осиновский уходит с поста министра, в Германии грузовик въехал в толпу

”Инсульт? У четырехлетки? Вы шутите?” Семья была шокирована диагнозом дочери, но это оказалось правдой

Teelega on praegu kõik hästi, ütleb tüdrukutirtsu ema Reelika, kuid see ei tähenda veel, et haigus lõplikult seljatatud on. Erakogu

Инсульт у детей встречается чаще, чем принято считать. В Эстонии ежегодно около семи детей переносят инсульт. По словам врачей, диагностика затруднена, поскольку у маленьких пациентов инсульт может проходить нетипичным образом, пишет Eesti Päevaleht.

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Жуткая трагедия в Канаде: 14 молодых хоккеистов погибли в автокатастрофе

Humboldt Broncose meeskond Foto: twitter.com/HumboldtBroncos

В результате столкновения автобуса с хоккейной командой и грузовика в Канаде погибли 14 молодых хоккеистов. Еще 14 человек получили травмы различной степени тяжести, трое из них находятся в критическом состоянии.

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ВИДЕО: Евгений Осиновский уходит с поста министра труда и здоровья

На заседании Совета уполномоченных Социал-демократической партии председатель соцдемов Евгений Осиновский сообщил, что уходит с поста министра труда и здоровья.

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Труп владельца упавшей с обрыва Пакри машины найден неподалеку

BMW sõitis Pakri tuletorni juures merre Foto: Andres Putting

Утром полиция продолжила поиски пропавшего владельца автомобиля, который в ночь на пятницу упал с обрыва Пакри в Палдиски. Около 9:50 на берегу неподалеку от места инцидента был обнаружен труп мужчины.

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ВИДЕО: Поезд приближается, а безрассудный водитель и не подумал остановиться

Delfi прислали видео с железнодорожного переезда Хийу в Таллинне, где водитель обгоняет образовавшуюся у шлагбаума очередь и стремглав едет через железнодорожные пути, даже не посмотрев, далеко ли находится поезд.

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Назван новый богатейший человек Европы

AFP PHOTO / GEORGES GOBET

Президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно стал самым богатым человеком Европы. Его состояние оценивается в 70,7 миллиарда долларов, передает агентство Bloomberg.

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