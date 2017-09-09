ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Осенний забег в Таллинне и ураган в США

Суббота, 9 сентября, в Эстонии прошла, к счастью, без крупных происшествий. Моросящий дождь не испугал многочисленных участников осеннего марафона SEB. Взоры всех информагентств были обращены в сторону США, где из-за урагана шла масштабная эвакуация жителей.

Чем запомнится этот день — читайте в нашей подборке.

ФОТО: Посол Эстонии в США Лаури Лепик передал президенту Трампу верительные грамоты

Lauri Lepik ja Donald Trump Foto: Twitter, välisministeerium

8 сентября посол Эстонии в США Лаури Лепик передал Дональду Трампу свои верительные грамоты, передает МИД Эстонии.

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БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ: Пешком и бегом. Таллиннский марафон в лицах

SEB Tallinna Maraton 10 km Foto: Andres Putting

Завершился самый массовый вид программы Таллиннского марафона SEB — забег на 10 км, собравший около 8000 участников. Среди них был и премьер-министр Эстонии Юри Ратас, предолевший всю дистанцию с баскетбольным мячом.

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Арбитражный суд: Центристкая партия должна выплатить фирме Петтая 533 000 евро

Edgar Savisaar ja Priit Toobal Foto: Ester Vaitmaa

Согласно решению Арбитражного суда по делу о гарантийных письмах, Центристская партия должна выплатить фирме Пааво Петтая Midfield OÜ 533 000 евро. Решение суда окончательное и обжалованию не подлежит.

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СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Прочитайте перед походом на рынок

Maasikad ja muud eestimaised juur- ja köögiviljad Foto: Priit Simson

Эстонская морковь на этой неделе, поданным Института конъюнктуры, стоила на рынках в среднем 1,50 евро, что на 20% меньше, чем неделей ранее.

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Во Флориде эвакуируют более 5,5 млн человек в ожидании удара "Ирмы"

Около 5,6 млн жителей американского штата Флорида получили уведомление об обязательной эвакуации в связи с приближением мощного урагана "Ирма". Губернатор Рик Скотт призвал перестать недооценивать опасность: "Если вам приказано покинуть свои дома, вы должны это сделать немедленно. Не сегодня вечером, не через час — немедленно". Сила урагана балансирует между наивысшей — пятой — и четвертой категориями: CNN сообщает, что после прохождения островов Карибского бассейна скорость ветра снизилась до 155 миль в час (250 км/ч).

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"Ирма", "Хосе" и "Катя" — не слишком ли много ураганов одновременно?

Orkaan Matthew Foto: NASA, Reuters/Scanpix

В то время как ураган "Ирма" продолжает свой разрушительный путь над Карибскими островами и приближается к Флориде, еще два тропических шторма достигли силы ураганов. За их продвижением внимательно следят метеорологи.

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Молодой эстонский ученый хочет изобрести вкусную замену мясу

Erakogu

Молодой ученый Марилийз Хольм ищет способы накормить нашу перенаселенную планету.

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ВИДЕО Hilife. Лестница в небеса на острове Оаху: тропа для самых смелых

Эстонские путешественники Алари Теэде и Ян Пармаск продолжают свое кругосветку и уже покоряют Гавайские острова. На этот раз их ждет Хайку — лестница в небеса на острове Оаху.

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Как завести друзей в универе, если ты интроверт

Tartu Ülikooli raamatukogu Foto: Tanel Meos

Есть стереотип, что все студенты — общительные, компанейские люди, которые находят новых друзей быстро и без труда. Мы написали этот текст специально для тех, кому трудно заводить новые знакомства, но кто не хочет остаться за бортом веселой студенческой жизни.

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В Йыхвиском Центре опеки больше не стирают памперсы, а покупают новые

Foto: Jevgeni Kapov

В Ида-Вирумаа назревает очередное скандальное разбирательство. На этот раз в поле внимания общественности попадает то, что происходило в Йыхвиском Центре опеки на протяжение нескольких лет, пока не поменялось руководство волости.

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ВИДЕО: Как такое возможно? Судья чемпионата Эстонии удалил не того игрока

FC Levadia vs FCI Tallinn Foto: Madis Veltman

Поединок 28-го тура чемпионата Эстонии по футболу "Вапрус" (Пярну) — "Тулевик" (Вильянди) был отмечен скандальным решением главного арбитра матча Григория Ошомкова.

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ВИДЕО: Словения расправилась с Украиной, Германия одолела Францию

Sloveenia vs Ukraina Foto: OZAN KOSE, AFP

Первым четвертьфиналистом чемпионата Европы по баскетболу стала сборная Словении. В Стамбуле балканская дружина разгромила Украину — 79:55 (42:27.

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Названа самая опасная страна для туристов

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Всемирный экономический форум составил рейтинг стран по безопасности для туристов, последнее место в этом списке досталось Колумбии.

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